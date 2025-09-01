Trang phục công sở ngày thu, đơn giản mà vẫn sành điệu

Bộ vest may đo cổ điển - kết hợp với giày thể thao thời thượng hoặc giày da bóng thanh lịch - cho đến những phong cách thiết thực, hiện đại, thể hiện sự sang trọng thường ngày như combo quần jeans + áo sơ mi trắng để truyền cảm hứng cho phong cách công sở ngày thu.

Phong cách công sở mùa thu 2025: tối giản nhưng tinh tế với gam màu trung tính ẢNH: @ONPARLEDEMODE

Áo len và blazer vải dạ kết hợp cùng quần jeans tối màu, điểm nhấn bằng phụ kiện trang sức mảnh và giày slingback gót thấp - vừa thoải mái làm việc, vừa giữ được vẻ thanh lịch chuẩn mực nơi công sở.

Blazer, chân váy ngắn và giày ba lê

Áo blazer đen cổ ve lật và cạp chéo, chân váy ngắn tối giản và giày ba lê mũi nhọn. Một chiếc túi nhỏ không thể thiếu để đựng điện thoại và những vật dụng cần thiết trong ngày ẢNH: @ALICEANDOLIVIA

Quần tây đen và áo sơ mi

Là biểu tượng của phong cách casual chic, combo áo sơ mi và quần đen không chỉ là việc chọn trang phục phù hợp mà còn là kiểu dáng hoàn hảo ẢNH: @CLARADYRHAUGE

Trong trường hợp này, chúng ta có thể chọn một chiếc áo sơ mi trơn vừa vặn, cài hờ cúc, kết hợp với quần ống rộng thanh lịch ẢNH: MAX MARA

Để thêm nét nữ tính cho phong cách thanh lịch và hợp thời trang, bạn nên chọn giày cao gót da bóng.

Chân váy xếp ly và áo thun polo

Chân váy vải tartan với các tông màu kinh điển như xám kết hợp với áo thun polo cùng tông hoặc áo len cổ sơ mi tay ngắn trẻ trung; nếu muốn thêm phần cá tính, hãy chọn giày ba lê đế bệt ẢNH: @CPHWF

Váy quấn, áo sơ mi và áo khoác blazer

Hoàn hảo ngay cả khi nhiệt độ bắt đầu giảm, váy quấn kết hợp với áo khoác blazer mang tông màu trung tính là sự kết hợp thời thượng nhất để thử cho mùa thu 2025 ẢNH: @NADJABENDER

Kết hợp giày lười Miu Miu với tất trắng cổ cao, một chiếc áo sơ mi xanh nhạt để tạo điểm nhấn màu sắc ẢNH: @NADJABENDER

Váy quấn giúp tôn lên đường cong mềm mại, áo sơ mi tạo sự chỉn chu, trong khi blazer khoác ngoài lại thêm nét hiện đại và quyền lực. Sự kết hợp này không chỉ phù hợp cho môi trường công sở mà còn linh hoạt khi xuống phố, vừa thanh lịch vừa cuốn hút.

Quần tây may đo và áo sơ mi sọc

Kết hợp giữa quần tây may đo và áo sơ mi sọc trở thành lựa chọn thời trang thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại cho ngày thu ẢNH: @CHRISTINA_STOUGAARD

Phi giới tính và hiện đại, quần tây may đo oversized vẫn là một khoản đầu tư chắc chắn cho phong cách thu đông 2025 ẢNH: @CHRISTINA_STOUGAARD

Quần tây với đường cắt tinh gọn, vừa vặn tôn dáng, đi cùng sơ mi sọc mang hơi thở cổ điển tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp mà vẫn phóng khoáng ẢNH: @PODIUM_PLAZA



