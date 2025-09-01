Trang phục công sở ngày thu, đơn giản mà vẫn sành điệu

Từ những bộ vest may đo cổ điển đến quần tây, áo sơ mi kẻ sọc... là những bộ trang phục hợp thời trang truyền cảm hứng cho bạn, hoàn hảo từ sáng đến tối, cho cả những dịp trang trọng của ngày thu.
Bộ vest may đo cổ điển - kết hợp với giày thể thao thời thượng hoặc giày da bóng thanh lịch - cho đến những phong cách thiết thực, hiện đại, thể hiện sự sang trọng thường ngày như combo quần jeans + áo sơ mi trắng để truyền cảm hứng cho phong cách công sở ngày thu.
Áo len và blazer vải dạ kết hợp cùng quần jeans tối màu, điểm nhấn bằng phụ kiện trang sức mảnh và giày slingback gót thấp - vừa thoải mái làm việc, vừa giữ được vẻ thanh lịch chuẩn mực nơi công sở.
Blazer, chân váy ngắn và giày ba lê
Quần tây đen và áo sơ mi
Để thêm nét nữ tính cho phong cách thanh lịch và hợp thời trang, bạn nên chọn giày cao gót da bóng.
Chân váy xếp ly và áo thun polo
Váy quấn, áo sơ mi và áo khoác blazer
Váy quấn giúp tôn lên đường cong mềm mại, áo sơ mi tạo sự chỉn chu, trong khi blazer khoác ngoài lại thêm nét hiện đại và quyền lực. Sự kết hợp này không chỉ phù hợp cho môi trường công sở mà còn linh hoạt khi xuống phố, vừa thanh lịch vừa cuốn hút.