Trang phục đa năng, dạo phố và chơi thể thao đều đẹp

Trong nhịp sống đô thị, những bộ trang phục vừa đẹp và đa di năng đang trở thành lựa chọn “quyền lực” của các tín đồ thời trang.

Trang phục đa năng, đẹp để xuống phố và thoải mái khi vận động

Trang phục dạo phố trẻ trung, áo thể thao dài tay hồng mềm mại phối chân váy xếp ly nâu và bốt cao, tạo vẻ năng động nhưng vẫn nữ tính giữa không gian đô thị hiện đại ẢNH: TUYỂN PHAN

Hình ảnh nữ sinh với chân váy xếp ly và áo thun thể thao theo phong cách old money ẢNH: TUYỂN PHAN

Trang phục thể thao màu xanh nhạt phối đỏ, kết hợp giày và nón trắng tạo vẻ năng động, tươi sáng, sẵn sàng cho buổi vận động ngoài trời và dạo phố ẢNH: TUYỂN PHAN

Thời trang thể thao không chỉ dành cho sân cỏ, mà còn lý tưởng cho những buổi dạo phố năng động ẢNH: TUYỂN PHAN

Sự chỉn chu không đến từ những chi tiết cầu kỳ, mà từ cách phối hợp hài hòa giữa màu sắc và phom dáng ẢNH: TUYỂN PHAN

Vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng luôn sẵn sàng vận động ẢNH: TUYỂN PHAN

Bộ áo đỏ phối cùng chân váy xếp ly mang lại cảm giác tươi tắn, đơn giản và dễ gần. Tưởng như một trang phục dạo phố quen thuộc, nhưng chi tiết cổ bẻ, tay áo kẻ và chất liệu mềm nhẹ khiến người mặc luôn thoải mái. Từ buổi cà phê cuối tuần đến lúc bước vào sân chơi, sự linh hoạt của bộ đồ trở thành ưu điểm nổi bật. Dáng áo vừa vặn và chân váy rộng tạo biên độ cử động tốt, phù hợp cho các hoạt động nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Không còn là xu hướng nhất thời, athleisure đang trở thành phong cách sống ẢNH: TUYỂN PHAN

Đây chính là tinh thần athleisure, phong cách giao thoa giữa thể thao và sự chỉn chu của thời trang đời sống ẢNH: TUYỂN PHAN

Tông đỏ nổi bật kết hợp cùng sắc nâu trầm tạo nên một tổng thể dễ mặc, không gây chói mắt nhưng vẫn đủ thu hút. Chiếc túi nhỏ đồng điệu và chiếc mũ cùng tông giúp trang phục thêm hoàn chỉnh, cho người mặc tự tin xuất hiện ở bất kỳ không gian nào. Một bộ đồ nhưng phục vụ được nhiều mục đích, đó chính là cách thời trang ngày nay giúp mỗi phụ nữ tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ được phong thái riêng.



