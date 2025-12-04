  • An Giang
Thời trang 24/7

Trang phục đa năng, dạo phố và chơi thể thao đều đẹp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/12/2025 14:00 GMT+7

Sự kết hợp giữa thời trang và thể thao đang tạo nên làn sóng mới: trang phục vừa thanh lịch để dạo phố, vừa linh hoạt cho các bộ môn như pickleball hay cầu lông, golf... được gọi là phong cách thời trang athleisure.

Trong nhịp sống đô thị, những bộ trang phục vừa đẹp và đa di năng đang trở thành lựa chọn “quyền lực” của các tín đồ thời trang. 

Trang phục đa năng, đẹp để xuống phố và thoải mái khi vận động

Trang phục đa năng, dạo phố và chơi thể thao đều đẹp- Ảnh 1.

Trang phục dạo phố trẻ trung, áo thể thao dài tay hồng mềm mại phối chân váy xếp ly nâu và bốt cao, tạo vẻ năng động nhưng vẫn nữ tính giữa không gian đô thị hiện đại

ẢNH: TUYỂN PHAN

Trang phục đa năng, dạo phố và chơi thể thao đều đẹp- Ảnh 2.

Hình ảnh nữ sinh với chân váy xếp ly và áo thun thể thao theo phong cách old money

ẢNH: TUYỂN PHAN

Trang phục đa năng, dạo phố và chơi thể thao đều đẹp- Ảnh 3.

Trang phục thể thao màu xanh nhạt phối đỏ, kết hợp giày và nón trắng tạo vẻ năng động, tươi sáng, sẵn sàng cho buổi vận động ngoài trời và dạo phố

ẢNH: TUYỂN PHAN

Trang phục đa năng, dạo phố và chơi thể thao đều đẹp- Ảnh 4.

Thời trang thể thao không chỉ dành cho sân cỏ, mà còn lý tưởng cho những buổi dạo phố năng động

ẢNH: TUYỂN PHAN

Trang phục đa năng, dạo phố và chơi thể thao đều đẹp- Ảnh 5.

Sự chỉn chu không đến từ những chi tiết cầu kỳ, mà từ cách phối hợp hài hòa giữa màu sắc và phom dáng

ẢNH: TUYỂN PHAN

Trang phục đa năng, dạo phố và chơi thể thao đều đẹp- Ảnh 6.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng luôn sẵn sàng vận động

ẢNH: TUYỂN PHAN

Bộ áo đỏ phối cùng chân váy xếp ly mang lại cảm giác tươi tắn, đơn giản và dễ gần. Tưởng như một trang phục dạo phố quen thuộc, nhưng chi tiết cổ bẻ, tay áo kẻ và chất liệu mềm nhẹ khiến người mặc luôn thoải mái. Từ buổi cà phê cuối tuần đến lúc bước vào sân chơi, sự linh hoạt của bộ đồ trở thành ưu điểm nổi bật. Dáng áo vừa vặn và chân váy rộng tạo biên độ cử động tốt, phù hợp cho các hoạt động nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Trang phục đa năng, dạo phố và chơi thể thao đều đẹp- Ảnh 7.

Không còn là xu hướng nhất thời, athleisure đang trở thành phong cách sống

ẢNH: TUYỂN PHAN

Trang phục đa năng, dạo phố và chơi thể thao đều đẹp- Ảnh 8.

Đây chính là tinh thần athleisure, phong cách giao thoa giữa thể thao và sự chỉn chu của thời trang đời sống

ẢNH: TUYỂN PHAN

Tông đỏ nổi bật kết hợp cùng sắc nâu trầm tạo nên một tổng thể dễ mặc, không gây chói mắt nhưng vẫn đủ thu hút. Chiếc túi nhỏ đồng điệu và chiếc mũ cùng tông giúp trang phục thêm hoàn chỉnh, cho người mặc tự tin xuất hiện ở bất kỳ không gian nào. Một bộ đồ nhưng phục vụ được nhiều mục đích, đó chính là cách thời trang ngày nay giúp mỗi phụ nữ tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ được phong thái riêng.


trang phục trang phục thể thao trang phục đa năng thời trang đường phố Năng động

