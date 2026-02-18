Trang phục đẹp để chụp hình lại thoải mái ăn đủ '5 bữa' ngày tết

Hoạt động năm mới của các tín đồ thời trang hầu hết sẽ giống nhau: chúc tết gia đình buổi sáng, thăm họ hàng buổi trưa, cà phê bạn bè buổi chiều và tiệc tùng kéo dài đến tối. Vì thế, một bộ trang phục lý tưởng ngày đầu năm cần đáp ứng hai tiêu chí tưởng như đối lập: đủ đẹp để lên hình rạng rỡ và đủ thoải mái để chị em có thể… ăn đến bữa thứ năm mà vẫn tự tin.
Trang phục phom dáng rộng vừa phải, chiết eo tinh tế
Thay vì chọn trang phục ôm sát hoàn toàn, hãy ưu tiên những thiết kế có độ "thở" nhẹ như váy suông chữ A, váy midi xếp ly, áo dài cách tân hoặc đầm chiết eo cao. Phần eo được xử lý mềm mại giúp tôn dáng khi chụp ảnh, nhưng không gây áp lực vòng 2 sau nhiều bữa tiệc. Quần ống suông cạp cao phối cùng áo blouse lụa hoặc peplum nhẹ cũng là lựa chọn thông minh: vừa tạo tỷ lệ đẹp, vừa linh hoạt khi di chuyển.
Chất liệu có độ co giãn hoặc rũ mềm
Tết là thời điểm của bánh chưng, thịt kho, mứt ngọt và vô số lời mời "ăn thêm một miếng". Vì vậy, chất liệu đóng vai trò quan trọng. Hãy chọn lụa, satin, tweed mỏng, cotton pha hoặc vải có độ co giãn nhẹ. Những chất liệu này vừa giữ phom sang trọng khi chụp hình, vừa không tạo cảm giác gò bó. Tránh các loại vải quá dày, quá cứng hoặc bó sát hoàn toàn vì chúng dễ khiến bạn mệt mỏi khi ngồi lâu.
Bảng màu lễ hội nhưng tiết chế
Trang phục ngày tết không nhất thiết phải rực rỡ toàn bộ. Bạn có thể chọn một gam màu nổi như đỏ rượu vang, cam ấm, hồng đào, xanh cô ban… và giữ phần còn lại trung tính để tổng thể hài hòa. Sự tiết chế giúp hình ảnh thanh lịch hơn trong khung cảnh gia đình, đồng thời không bị "quá đà" khi gặp đối tác hoặc người lớn tuổi. Nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng, be, kem, xanh pastel phối cùng phụ kiện ánh kim cũng đủ tạo không khí đầu xuân.
Free size và giày - đẹp nhưng phải thoải mái
Một chiếc váy rộng rãi không kích cỡ, một đôi giày cao gót 5 - 7 cm hoặc kitten heels (giày cao gót thấp) là lựa chọn cân bằng giữa thẩm mỹ và sự thoải mái. Nếu di chuyển nhiều, loafer hoặc slingback (giày quai hậu) thanh lịch sẽ giúp chị em giữ phong thái chỉn chu suốt ngày dài.