  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
17/02/2026 10:00 GMT+7

Sự trở lại của lụa, gấm và voan trong thời trang ngày đầu năm không chỉ là xu hướng, mà còn là cách để gìn giữ nét đẹp văn hóa trong từng thớ vải. Từ vẻ rực rỡ của gấm, sự mềm mại của lụa đến độ bay bổng của voan, mỗi chất liệu đều góp phần tạo nên bức tranh thời trang xuân đầy cảm xúc.

Mang đậm sắc xuân với áo gấm đỏ họa tiết cổ điển cùng chân váy dài đen trang nhã. Chất liệu gấm dày dặn, ánh nhẹ dưới ánh sáng giúp các hoa văn trở nên sống động. Phom áo suông vừa vặn tạo sự thoải mái, họa tiết hoa nở trên nền vải gấm gợi nhắc mùa xuân đang tới với trăm hoa đua nở. Lúc này, áo gấm không chỉ là chất liệu, mà còn là điểm nhấn văn hóa, gợi lên cảm giác ấm áp của những ngày đầu năm.

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm- Ảnh 1.

Sắc đỏ tươi tắn của mùa xuân khi kết hợp cùng chất liệu vải gấm mang đến nét sang trọng cho những ngày du xuân

ẢNH: MAXY

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm- Ảnh 2.

Áo gấm cách điệu với sắc xanh ánh ngọc chủ đạo, mang đến hơi thở trẻ trung. Phần áo gấm với họa tiết hoa lá và hoa văn dập nổi phản chiếu ánh sáng tinh tế, tôn lên làn da trắng ngần của người mặc. Phần tay áo voan mỏng nhẹ kết hợp cùng dáng áo cách tân trẻ trung. Sự kết hợp giữa gấm và voan giúp người diện vừa giữ được nét sang trọng cổ điển vừa có sự mềm mại nữ tính

ẢNH: DINGDANG

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm- Ảnh 3.

Chiếc áo dài lụa gấm màu hồng phấn mang đến cảm giác dịu dàng cho năm mới. Bề mặt vải với độ bóng nhẹ, tạo nên vẻ đẹp nữ tính. Thiết kế tà áo xẻ cao khéo léo để lộ lớp váy ánh kim nổi bật bên trong. Lụa gấm ở thiết kế này tôn vinh nét mềm mại và uyển chuyển của người mặc, rất phù hợp với những buổi chúc tết trang trọng

ẢNH: @VALENCIANI1

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm- Ảnh 4.

Áo dài gấm xanh lam mang đậm vẻ đẹp truyền thống. Chất liệu lụa bóng được dệt họa tiết chìm tinh xảo, ánh nhẹ dưới ánh sáng tạo nên sự sang trọng đầy tinh tế. Phom dáng suông với tay dài kín đáo giúp tôn lên vẻ trang nghiêm và thanh lịch, rất phù hợp cho các dịp lễ đầu năm

ẢNH: @IMKHANGAN

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm- Ảnh 5.

Áo dài đơn sắc với hoa văn dệt trên nền vải lụa dễ dàng tôn lên vẻ đẹp sang trọng của phái đẹp ngày đầu năm

ẢNH: @IMKHANGAN

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm- Ảnh 6.

Chất liệu lụa truyền thống tiếp tục được thể hiện qua áo bà ba sắc xanh non, hoa văn dập nổi trên bề mặt vải mịn màng. Màu xanh gợi lên hình ảnh cây cối đâm chồi, tượng trưng cho sự khởi đầu mới. Kết hợp cùng chiếc quần lụa trắng đem lại sự thoải mái khi di chuyển cho những chuyến du xuân cả ngày dài

ẢNH: SUMIRE STUDIO

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm- Ảnh 7.

Không chỉ gấm và lụa, voan cũng là chất liệu được yêu thích trong những ngày đầu năm nhờ sự nhẹ nhàng và bay bổng. Chiếc váy voan hai dây với sắc xanh nhạt nhiều lớp trong trẻo như làn gió xuân. Lớp voan phủ bên ngoài tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển, màu xanh dịu mắt càng tôn lên vẻ nữ tính của người mặc

ẢNH: @HOI.VINTAGE

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm- Ảnh 8.

Sự kết hợp đặc sắc giữa voan và lụa mang đến diện mạo sang trọng ngày xuân. Chiếc áo lụa trắng được tô điểm với lớp áo choàng hồng thướt tha bên ngoài. Chất liệu lụa trơn mềm kết hợp lớp khăn choàng voan tối giản nhưng sang trọng, phù hợp cho những buổi gặp gỡ đầu năm trong không gian ấm cúng

ẢNH: @CACA.2309

Những chất liệu như lụa, gấm và voan không chỉ đơn thuần là vải mà còn là sợi dây kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Việc lựa chọn trang phục từ những chất liệu quen thuộc ấy chính là cách để tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng và gửi gắm mong ước về một năm mới an lành.

Chất liệu gấm Lụa Voan du xuân trang phục du xuân Áo dài

Bài viết khác

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'

Lời chào đầu năm qua những gam màu xuân nàng không thể thiếu

Lời chào đầu năm qua những gam màu xuân nàng không thể thiếu

Áo dài xanh dương và khả năng tôn da ấn tượng

Áo dài xanh dương và khả năng tôn da ấn tượng

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng

Áo dài hồng, sắc xuân ngọt ngào trong thời trang ngày tết

Áo dài hồng, sắc xuân ngọt ngào trong thời trang ngày tết

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top