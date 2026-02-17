Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm

Mang đậm sắc xuân với áo gấm đỏ họa tiết cổ điển cùng chân váy dài đen trang nhã. Chất liệu gấm dày dặn, ánh nhẹ dưới ánh sáng giúp các hoa văn trở nên sống động. Phom áo suông vừa vặn tạo sự thoải mái, họa tiết hoa nở trên nền vải gấm gợi nhắc mùa xuân đang tới với trăm hoa đua nở. Lúc này, áo gấm không chỉ là chất liệu, mà còn là điểm nhấn văn hóa, gợi lên cảm giác ấm áp của những ngày đầu năm.

Sắc đỏ tươi tắn của mùa xuân khi kết hợp cùng chất liệu vải gấm mang đến nét sang trọng cho những ngày du xuân ẢNH: MAXY

Áo gấm cách điệu với sắc xanh ánh ngọc chủ đạo, mang đến hơi thở trẻ trung. Phần áo gấm với họa tiết hoa lá và hoa văn dập nổi phản chiếu ánh sáng tinh tế, tôn lên làn da trắng ngần của người mặc. Phần tay áo voan mỏng nhẹ kết hợp cùng dáng áo cách tân trẻ trung. Sự kết hợp giữa gấm và voan giúp người diện vừa giữ được nét sang trọng cổ điển vừa có sự mềm mại nữ tính ẢNH: DINGDANG

Chiếc áo dài lụa gấm màu hồng phấn mang đến cảm giác dịu dàng cho năm mới. Bề mặt vải với độ bóng nhẹ, tạo nên vẻ đẹp nữ tính. Thiết kế tà áo xẻ cao khéo léo để lộ lớp váy ánh kim nổi bật bên trong. Lụa gấm ở thiết kế này tôn vinh nét mềm mại và uyển chuyển của người mặc, rất phù hợp với những buổi chúc tết trang trọng ẢNH: @VALENCIANI1

Áo dài gấm xanh lam mang đậm vẻ đẹp truyền thống. Chất liệu lụa bóng được dệt họa tiết chìm tinh xảo, ánh nhẹ dưới ánh sáng tạo nên sự sang trọng đầy tinh tế. Phom dáng suông với tay dài kín đáo giúp tôn lên vẻ trang nghiêm và thanh lịch, rất phù hợp cho các dịp lễ đầu năm ẢNH: @IMKHANGAN

Áo dài đơn sắc với hoa văn dệt trên nền vải lụa dễ dàng tôn lên vẻ đẹp sang trọng của phái đẹp ngày đầu năm ẢNH: @IMKHANGAN

Chất liệu lụa truyền thống tiếp tục được thể hiện qua áo bà ba sắc xanh non, hoa văn dập nổi trên bề mặt vải mịn màng. Màu xanh gợi lên hình ảnh cây cối đâm chồi, tượng trưng cho sự khởi đầu mới. Kết hợp cùng chiếc quần lụa trắng đem lại sự thoải mái khi di chuyển cho những chuyến du xuân cả ngày dài ẢNH: SUMIRE STUDIO

Không chỉ gấm và lụa, voan cũng là chất liệu được yêu thích trong những ngày đầu năm nhờ sự nhẹ nhàng và bay bổng. Chiếc váy voan hai dây với sắc xanh nhạt nhiều lớp trong trẻo như làn gió xuân. Lớp voan phủ bên ngoài tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển, màu xanh dịu mắt càng tôn lên vẻ nữ tính của người mặc ẢNH: @HOI.VINTAGE

Sự kết hợp đặc sắc giữa voan và lụa mang đến diện mạo sang trọng ngày xuân. Chiếc áo lụa trắng được tô điểm với lớp áo choàng hồng thướt tha bên ngoài. Chất liệu lụa trơn mềm kết hợp lớp khăn choàng voan tối giản nhưng sang trọng, phù hợp cho những buổi gặp gỡ đầu năm trong không gian ấm cúng ẢNH: @CACA.2309

Những chất liệu như lụa, gấm và voan không chỉ đơn thuần là vải mà còn là sợi dây kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Việc lựa chọn trang phục từ những chất liệu quen thuộc ấy chính là cách để tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng và gửi gắm mong ước về một năm mới an lành.