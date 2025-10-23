  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Trang phục vải ren: Nét gợi cảm của sự tự tin và thanh lịch

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
23/10/2025 22:00 GMT+7

Ren - chất liệu tưởng chỉ dành cho sự dịu dàng, nay trở thành biểu tượng của nét nữ tính. Bước qua những định nghĩa cũ kỹ, vải ren không chỉ là ngôn ngữ của sự gợi cảm, mà còn là tuyên ngôn cho khí chất.

Sức hút của vải ren nằm ở sự tinh tế trong kết cấu và khả năng chuyển hóa đa dạng. Một chiếc áo ren đen phối chân váy ôm có thể mang đến vẻ mạnh mẽ, sang trọng; trong khi ren trắng hoặc kem lại gợi cảm giác thanh khiết, trong trẻo.

Trang phục vải ren: Nét gợi cảm của sự tự tin và thanh lịch- Ảnh 1.

Cổ áo trắng trơn nhọn làm điểm nhấn tinh giản, giúp cân bằng sự cầu kỳ của ren. Tay áo lửng và quần ống loe nhẹ tôn dáng, mang hơi hướng retro nhưng rất hợp xu hướng hiện nay. Bản phối giúp người mặc toát lên thần thái đầy quý phái

ẢNH: VIVI KA

Trang phục vải ren: Nét gợi cảm của sự tự tin và thanh lịch- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa áo ren trắng layer nhiều lớp và chân váy đen tối giản tạo nên nét tương phản rõ rệt. Đây là set đồ lý tưởng cho những cô gái yêu thích vẻ đẹp tinh khôi, tối giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng

ẢNH: JOIE DES ROSES

Trang phục vải ren: Nét gợi cảm của sự tự tin và thanh lịch- Ảnh 3.

Phần thân áo được xử lý theo phom corset nhẹ, ôm gọn vòng eo, giúp tạo hiệu ứng "eo con kiến" mà không gò bó. Chi tiết dây rút nhỏ ở giữa ngực vừa là điểm nhấn, vừa mang hơi thở cổ điển, gợi cảm một cách tinh tế

ẢNH: VIVI KA

Trang phục vải ren: Nét gợi cảm của sự tự tin và thanh lịch- Ảnh 4.

Chiếc áo ren trắng phủ đầy hoa văn nổi tinh xảo, tạo hiệu ứng xuyên thấu nhẹ, vừa gợi cảm vừa giữ được nét kín đáo. Phần cổ tròn phối nơ đen nhỏ là chi tiết nhấn nhá đầy duyên dáng, kết hợp chân váy ngắn màu kem giúp cân bằng tổng thể

ẢNH: JOIE DES ROSES

Trang phục vải ren: Nét gợi cảm của sự tự tin và thanh lịch- Ảnh 5.

Các họa tiết ren được xử lý khéo léo để giữ độ thoáng và rủ tự nhiên, không gây cảm giác nặng nề hay già nua. Phần áo là thiết kế sơ mi không tay phối cổ đức trắng trơn, bên dưới chọn phối cùng chân váy ngắn đính nơ để tạo sự trẻ trung

ẢNH: VIVI KA

Trang phục vải ren: Nét gợi cảm của sự tự tin và thanh lịch- Ảnh 6.

Sử dụng vải ren đen hoa văn nổi, set đồ tỏa ra khí chất sang trọng pha chút bí ẩn. Lớp ren xuyên thấu tạo hiệu ứng gợi cảm tinh tế, không phô trương mà vẫn khiến người đối diện không thể rời mắt

ẢNH: VIVI KA

Trang phục vải ren: Nét gợi cảm của sự tự tin và thanh lịch- Ảnh 7.

Một set đồ không chỉ sang trọng và quý phái, mà còn cực kỳ tinh tế khi mang đến sự thoải mái, nhẹ nhàng. Ngay cả những mẹ bầu trong giai đoạn đầu thai kỳ vẫn có thể "bon chen" để tạo nên hình ảnh rạng rỡ

ẢNH: VIVI KA

Trang phục vải ren: Nét gợi cảm của sự tự tin và thanh lịch- Ảnh 8.

Bộ trang phục thể hiện hình ảnh một quý cô thanh lịch, tự tin, có gu và biết cách nổi bật giữa phố phường. Vừa có sự mềm mại của ren, vừa có nét cá tính từ bản phối màu tương phản đen be

ẢNH: VIVI KA

Ren đã vượt ra khỏi giới hạn của sự nữ tính. Nó không còn là chi tiết trang trí, mà là ngôn ngữ thiết kế mang tính tuyên ngôn cho những ai yêu sự tinh tế, tự do, sắc sảo và đầy tự tin.

vải ren Quý phái trang phục vải ren gợi cảm Nữ tính

Bài viết khác

Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025

Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025

Tự do thể hiện cá tính riêng qua trang phục unisex

Tự do thể hiện cá tính riêng qua trang phục unisex

Diện đồ chuẩn gu trong 'tích tắc' cùng trang phục đồng bộ

Diện đồ chuẩn gu trong 'tích tắc' cùng trang phục đồng bộ

Nét đẹp gợi cảm đầy tinh tế với trang phục vải sheer

Nét đẹp gợi cảm đầy tinh tế với trang phục vải sheer

'Bản tình ca' của hương sắc thanh xuân gọi tên những tà áo dài lãng mạn

'Bản tình ca' của hương sắc thanh xuân gọi tên những tà áo dài lãng mạn

Diện đầm suông thanh thoát và nữ tính, nàng ghi điểm trong mùa đẹp nhất năm

Diện đầm suông thanh thoát và nữ tính, nàng ghi điểm trong mùa đẹp nhất năm

Áo khoác denim, điểm nhấn cho mọi phong cách

Áo khoác denim, điểm nhấn cho mọi phong cách

Bốt cổ cao, điểm nhấn hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Bốt cổ cao, điểm nhấn hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top