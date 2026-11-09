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Trẻ trung, phóng khoáng với bản phối áo kiểu và quần shorts

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
09/11/2026 16:00 GMT+7

Những chiếc áo kiểu với thiết kế biến tấu từ bèo nhún, tay phồng đến cổ lệch vai khi kết hợp cùng quần shorts tạo nên diện mạo trẻ trung, có điểm nhấn.

Quần shorts vốn được yêu thích bởi sự thoải mái và khả năng tôn dáng, nhưng sức hút của món đồ này không chỉ nằm ở những bản phối tối giản. Khi kết hợp cùng áo kiểu có thiết kế riêng biệt, trang phục thường ngày trở nên thú vị hơn nhờ sự tương phản giữa nét phóng khoáng và vẻ điệu đà.

Trẻ trung, phóng khoáng với bản phối áo kiểu và quần shorts- Ảnh 1.

Chiếc áo tối màu với phần tay bèo, dây buộc trước ngực và gấu áo xếp tầng trở thành tâm điểm của bản phối. Phần dưới có độ xòe nhẹ, trong khi quần shorts trắng chấm bi đen mang đến sự tương phản thú vị về họa tiết

ẢNH: @KIMEEHOUSE

Trẻ trung, phóng khoáng với bản phối áo kiểu và quần shorts- Ảnh 2.

Không cần đến những gam màu nổi bật, áo blouse vàng pastel vẫn đủ sức tạo thiện cảm nhờ sắc thái dịu mắt. Phần cổ áo chun nhún kết hợp hàng khuy phía trước mang lại nét duyên dáng, trong khi quần shorts vừa phải giúp người mặc thoải mái vận động

ẢNH: @KIMEEHOUSE

Nếu những chiếc áo có tay mang đến vẻ kín đáo, áo hai dây lại mở ra một hướng phối đồ phóng khoáng hơn. Sự kết hợp giữa phần thân trên thanh thoát và quần shorts tạo nên tỷ lệ trang phục gọn gàng. 

Trẻ trung, phóng khoáng với bản phối áo kiểu và quần shorts- Ảnh 3.

Áo hai dây màu trắng với phần thân xếp tầng và viền ren thêu hoa tạo nên diện mạo đậm chất lãng mạn. Chi tiết bèo phủ ngang ngực giúp tăng độ mềm mại, đồng thời tạo hiệu ứng phân tầng cho trang phục

ẢNH: @KIMEEHOUSE

Trẻ trung, phóng khoáng với bản phối áo kiểu và quần shorts- Ảnh 4.

Để giữ sự cân bằng với áo trễ vai trung tính, quần shorts đen được lựa chọn với phom dáng đơn giản, không có quá nhiều chi tiết tránh lấn át phần trên

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Không phải lúc nào quần shorts cũng cần kết hợp với những chiếc áo điệu đà. Những thiết kế mang cảm hứng thể thao, áo dáng lửng hay tay dài lại đem đến một hướng tiếp cận trẻ trung hơn. 

Trẻ trung, phóng khoáng với bản phối áo kiểu và quần shorts- Ảnh 5.

Áo raglan với phần thân màu vàng nhạt, tay áo nâu sẫm và dòng chữ in nổi bật gợi nhắc đến phong cách thể thao học đường. Khi kết hợp cùng quần shorts trắng, tổng thể trở nên trẻ trung mà không cần quá nhiều lớp trang phục

ẢNH: @_THUYTHNG_

Trẻ trung, phóng khoáng với bản phối áo kiểu và quần shorts- Ảnh 6.

Phong cách thường nhật trẻ trung thể hiện ở chiếc áo crop top màu trắng có họa tiết bèo nhún phối ren ở cổ và tay áo. Dáng áo ngắn giúp khoe phần eo thon và tăng chiều cao cho đôi chân

ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Bên cạnh những thiết kế áo ngắn tay hay hai dây, các kiểu áo dài tay mỏng cũng là lựa chọn đáng cân nhắc khi muốn mặc quần shorts theo cách mới mẻ. Công thức này đặc biệt phù hợp với những ngày thời tiết không quá nóng hoặc khi cần một lớp trang phục nhẹ nhàng. 

Trẻ trung, phóng khoáng với bản phối áo kiểu và quần shorts- Ảnh 7.

Những chiếc túi đeo vai nhỏ hay mũ beret sẽ phù hợp với phong cách thường ngày; trong khi sneaker giúp định hình rõ hơn cá tính trang phục

ẢNH: @_THUYTHNG_

Ứng dụng phong cách thường nhật với áo kiểu và quần shorts giúp phái đẹp dễ dàng thay đổi diện mạo mà vẫn giữ được sự thoải mái. Mong rằng các gợi ý trên sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn phù hợp cho gu ăn mặc mỗi ngày.

 

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