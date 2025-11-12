  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen

Kim Ngọc
Kim Ngọc
12/11/2025 08:00 GMT+7

Nàng chỉ cần một chiếc váy trắng hoặc một chiếc váy đen để trở nên thời thượng, tinh tế, thanh lịch và thướt tha trong mọi dịp cuối năm.

Khi không còn áp lực phải chạy theo xu hướng với những mẫu mã, kiểu dáng và màu sắc thời trang luôn thay đổi, quý cô mới có thể làm chủ phong cách cá nhân một cách thực thụ. Với một chiếc váy trắng, đen, nàng có vô số cách làm mới và biến đổi hình ảnh để trở nên thời thượng, ấn tượng.

Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 1.

Đừng tìm kiếm và sở hữu nhiều hơn để mong có thể trở thành quý cô sành điệu. Hãy đầu tư vào những thiết kế trắng đen không lỗi mốt

ẢNH: MOLLYNISTA

Nổi bật, thu hút mọi sự chú ý với thiết kế váy trắng tinh giản

Bí quyết thần thái của quý cô hiện đại là khi vẻ đẹp nữ tính hòa quyện trong bản lĩnh, sự độc lập và sức mạnh nội tại. Trang phục với hai tông màu đen và màu trắng chính là một cách để nàng kể chuyện bằng vải vóc, nơi trang phục nói lên tính cách và gu thẩm mỹ cá nhân.

Không bị ảnh hưởng bởi xu hướng thời trang hay bởi sự đổi thay của mùa thời tiết, váy trắng dáng dài, váy đen dáng midi là những lựa chọn mặc đẹp có giá trị lâu dài và bền bỉ. Quý cô vừa có thể diện hằng ngày lẫn các dịp đặc biệt, vừa có thể trẻ trung vừa rạng ngời trong sự trưởng thành, chuyên nghiệp và thư thái.

Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 2.

Một chiếc váy trắng tối giản, hiện đại qua chi tiết drapping nơi eo đủ sức giúp nàng trở nên nổi bật và cuốn hút. Phụ kiện thời trang, giày hoặc túi, trang sức có thể chọn phối khác màu để tạo thêm điểm nhấn cho bản phối

ẢNH: GRAPHE

Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 3.

Gam màu trắng tinh khiết, mềm mại và nữ tính được dày công chế tác, đặt để tinh tế nhằm tôn đường cong cùng thần thái sang trọng, quý phái của nàng

ẢNH: MOLLYNISTA

Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 4.

Váy trắng không bao giờ lỗi mốt lại giàu tính ứng dụng, diện nơi công sở văn phòng, diện khi dạo phố hay tham dự các buổi tiệc, các sự kiện... đều phù hợp

ẢNH: GRAPHE

Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 5.
Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 6.

Thiết kế đầm màu trắng kem làm từ chất liệu thun lưới dáng midi với điểm nhấn trễ vai và chi tiết nhún xếp ở thân trước. Dự tiệc hay dạo phố cùng đầm vải tơ cấu trúc cổ lọ, thân nhún xếp với phần tùng váy tạo hình như mũ nấm

ẢNH: MOLLYNISTA

Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 7.

Đầm dài dáng chữ A, cổ xẻ hình chữ V tông màu đen tuyền trên chất vải cotton thêu hoa nổi trên bề mặt, phối cùng vòng cổ có mặt đeo màu đỏ rực


ẢNH: FENG ATELIER


Váy dài màu đen đa năng

Gam màu đen chủ đạo được chọn làm màu sắc cho các thiết kế váy chữ A cổ điển. Những thiết kế thoạt nhìn không có nhiều khác biệt nhưng lại đủ đầy sự tinh tế và giàu tính ứng dụng. Nàng có thể chọn váy dài màu đen cho hình ảnh thanh lịch phù hợp với những buổi gặp gỡ cuối năm, vừa đủ nhẹ nhàng để đồng hành trong những ngày thường nhật.

Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 8.

Khoe dáng trẻ trung và phóng khoáng với mẫu váy đuôi cá có phom dáng phồng nhẹ, chất liệu dày dặn đứng phom nhưng vẫn mang lại sự thoải mái và tiện dụng cho nàng

ẢNH: FENG ATELIER

Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 9.
Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 10.
Trở nên thời thượng chỉ với một chiếc váy trắng, đen - Ảnh 11.

Các thiết kế váy dài dáng A từ vải tơ đũi, vải boil thêu hoa nổi tông màu đen, khéo léo tôn dáng bằng chi tiết suông nhẹ xếp ly, đường chiết eo sau hay đường cắt xéo vải 45 độ tạo nên dáng đầm ôm tự nhiên mà vẫn xòe rộng nhịp nhàng theo từng bước chân nàng

ẢNH: FENG ATELIER

váy trắng váy đen váy dài màu trắng màu trắng Trắng đen MIDI

Bài viết khác

Từ phòng tập đến thời trang đời thường, quần legging phối đồ không lỗi mốt

Từ phòng tập đến thời trang đời thường, quần legging phối đồ không lỗi mốt

Khoác blazer thôi chưa đủ, thêm thắt lưng mới thật sành điệu

Khoác blazer thôi chưa đủ, thêm thắt lưng mới thật sành điệu

Áo blouse tay bồng, 'làn gió' lãng mạn cho chị em công sở

Áo blouse tay bồng, 'làn gió' lãng mạn cho chị em công sở

Xăng đan, giày đế xuồng, 'cầu nối' giữa thoải mái và sành điệu

Xăng đan, giày đế xuồng, 'cầu nối' giữa thoải mái và sành điệu

Cách diện áo sơ mi chuẩn sành điệu mùa lạnh

Cách diện áo sơ mi chuẩn sành điệu mùa lạnh

Diện trang phục đồng bộ vừa ấm áp lại sành điệu

Diện trang phục đồng bộ vừa ấm áp lại sành điệu

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top