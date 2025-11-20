  • An Giang
Thời trang 24/7

Trong tủ đồ nàng công sở không thể thiếu đầm dáng dài chiết đai

20/11/2025 12:00 GMT+7

Đầm dáng dài chiết đai giúp tôn vóc dáng thon gọn, mang đến cho người mặc sự cuốn hút. Với nàng yêu sự chỉn chu nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại, đây chính là lựa chọn hoàn hảo để tỏa sáng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đầm vừa thanh lịch, vừa giúp tôn lên vóc dáng, đầm sơ mi chiết đai dáng dài chính là lựa chọn lý tưởng. Thiết kế dáng dài kết hợp chi tiết chiết đai phần eo khéo léo mang lại vẻ ngoài thanh mảnh và quý phái cho người mặc. 

Trong tủ đồ nàng công sở không thể thiếu đầm dáng dài chiết đai - Ảnh 1.

Các nàng có thể lựa chọn đầm sơ mi tông hồng ngọt ngào, điểm nhấn nằm ở phần chiết đai giúp tôn lên đường cong tinh tế

ẢNH: @CHARMILLES.FASHION

Trong tủ đồ nàng công sở không thể thiếu đầm dáng dài chiết đai - Ảnh 2.

Nếu yêu nét dịu dàng và nền nã, bạn có thể chọn chiếc đầm chiết đai dáng đuôi cá tông xanh. Phần chiết đai thắt nơ xinh xắn giúp tổng thể trở nên mềm mại và duyên dáng hơn. Kết hợp cùng đồng hồ mặt tròn, túi xách cầm tay dáng hộp và khuyên tai ánh kim, nàng sẽ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào mà vẫn đầy khí chất

ẢNH: CLAYMORE

Một quý cô công sở tinh tế chắc chắn không thể bỏ qua đầm chiết đai cổ đức - biểu tượng của sự chỉn chu và sang trọng. Thiết kế cổ đức mang lại cảm giác chuyên nghiệp, trong khi đường chiết đai giúp tôn lên dáng hình cân đối và nữ tính. 

Trong tủ đồ nàng công sở không thể thiếu đầm dáng dài chiết đai - Ảnh 3.

Đầm dáng dài cổ đức màu đỏ rượu vang, phối cùng giày cao gót mũi nhọn, túi xách cầm tay dáng hộp và khuyên tai ánh kim, để hoàn thiện tổng thể sang trọng

ẢNH: @CHARMILLES.FASHION

Trong tủ đồ nàng công sở không thể thiếu đầm dáng dài chiết đai - Ảnh 4.

Nếu nàng là người yêu phong cách tối giản, hãy chọn đầm sắc xám chiết đai ngay eo

ẢNH: SIXDO

Thiết kế tay cách điệu và tà váy may hai lớp kín đáo mang lại sự tinh tế và tự tin khi di chuyển. Một đôi giày cao gót màu trắng cùng khuyên tai đính đá sẽ là điểm nhấn hoàn hảo giúp nàng tỏa sáng trong những buổi hẹn hò cuối tuần.

Trong tủ đồ nàng công sở không thể thiếu đầm dáng dài chiết đai - Ảnh 5.

Sự thanh thoát của người mặc sẽ được lan tỏa khi diện lên mình chiếc đầm chiết đai tông hồng ngọt ngào

ẢNH: CLAYMORE

Các nàng có thể lựa chọn đầm hồng pastel với điểm nhấn là phần tay hến trang nhã, hoa thêu nổi trên nền vải càng tôn lên sự thanh nhã. Chỉ cần phối cùng giày cao gót mũi nhọn và trang sức ánh kim là đã đủ ngọt ngào trong bữa tiệc tối thân mật hay dạo phố cuối tuần.

Trong tủ đồ nàng công sở không thể thiếu đầm dáng dài chiết đai - Ảnh 6.

Lựa chọn dáng đầm dài với những đường xếp ly dài để mang năng lượng trẻ trung. Nhấn nhá bằng đôi giày cao gót tông be và phụ kiện ánh vàng là nàng đã đủ nổi bật giữa đám đông

ẢNH: @LEIKA.FASHION

Với những cô nàng yêu sự mới mẻ, đầm chiết đai họa tiết là lựa chọn thể hiện cá tính mà vẫn giữ được nét dịu dàng. 

Trong tủ đồ nàng công sở không thể thiếu đầm dáng dài chiết đai - Ảnh 7.

Hãy thử đầm họa tiết chấm bi dáng dài, chi tiết chiết đai tôn dáng giúp bạn trở nên thanh mảnh và tự tin hơn. Phối cùng túi xách da cầm tay, giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai bản lớn, nàng sẽ sở hữu phong cách thời trang đầy cuốn hút và hiện đại

ẢNH: @LEIKA.FASHION

Trong tủ đồ nàng công sở không thể thiếu đầm dáng dài chiết đai - Ảnh 8.

Mang hơi thở của sự kiều diễm, chiếc đầm họa tiết hoa nhí với điểm nhấn là chiết đai tinh tế

ẢNH: @THEKAT.SHOP

Nên chọn chiếc đầm được cách điệu tay áo và phần tà được may hai lớp kín đáo giúp người mặc tự tin tỏa sáng. Nhấn nhá cùng đôi giày cao gót và khuyên tai đính đá là đã sở hữu bản phối ngọt ngào, sẵn sàng cho những cuộc hẹn cuối tuần.

Diện đầm dáng dài chiết đai không chỉ khẳng định gu thời trang tinh tế mà còn tỏa sáng với vẻ đẹp kiều diễm. Một chút nhẹ nhàng đủ để nàng trở thành tâm điểm trong mọi ánh nhìn.

