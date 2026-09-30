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Trương Quỳnh Anh gợi cảm tuổi 37, đọ sắc cùng Hoa khôi Lệ Nam

Thạch Anh
Thạch Anh
30/09/2026 13:42 GMT+7

Chọn thiết kế tôn lên nhan sắc trẻ trung, Trương Quỳnh Anh có dịp đọ sắc cùng Lệ Nam, Đinh Ngọc Diệp... trong một sự kiện được tổ chức tại TP.HCM.

Chiều 29.9, Trương Quỳnh Anh cùng dàn nghệ sĩ như Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, vợ chồng Võ Thanh Hòa - Bảo Ngọc, người đẹp Lệ Nam, đạo diễn Mai Thu Huyền... gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt một công ty truyền thông giải trí. Đây là nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối các khâu từ sáng tạo nội dung, sản xuất, phát hành đến thương mại.

Trương Quỳnh Anh cùng dàn sao hội ngộ tại sự kiện

Sắc vóc gợi cảm của Trương Quỳnh Anh ở tuổi 37

Ảnh: BTC

Tại sự kiện, Trương Quỳnh Anh chọn thiết kế váy cầu kỳ, khoe nhan sắc trẻ trung. Dù đã là mẹ một con nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon thả, nhờ vậy mà tự tin thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau. 

Hiện tại, dù bận rộn với công việc kinh doanh đồng thời chăm sóc con trai, Trương Quỳnh Anh vẫn cân bằng thời gian để tham gia các sự kiện giải trí. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, được nhiều khán giả khen ngợi. Nhiều người còn kỳ vọng người đẹp 8X sớm trở lại bằng các sản phẩm âm nhạc hay phim ảnh sau quãng thời gian im ắng. 

Người đẹp Lệ Nam chọn chiếc váy cúp ngực, khoe sắc vóc gợi cảm ở tuổi 30. Sau khi đăng quang Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM, mỹ nhân 9X đang tích cực rèn luyện để chuẩn bị cho hành trình "chinh chiến" sắp tới

Ảnh: BTC

Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ tình cảm khi xuất hiện tại thảm đỏ của sự kiện. Khi được hỏi về dự án sắp ra mắt, đạo diễn Victor Vũ cho biết anh dự kiến bấm máy Chiến bào - bộ phim lịch sử được ấp ủ trong thời gian dài, có sự đồng hành cùng công ty truyền thông vừa ra mắt

Ảnh: BTC

Cũng tại sự kiện, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiết lộ Thế giới trần trụi, dự án phim hoạt hình điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của anh, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Kịch bản được Nguyễn Quang Dũng cùng hai biên kịch ToTo Chan và Kim phát triển, công nghệ AI được ứng dụng như một công cụ hỗ trợ trong quá trình sản xuất

Ảnh: BTC

Vợ chồng đạo diễn Võ Thanh Hòa tại sự kiện chiều 29.9. "Dù chúng ta chuẩn bị kỹ đến đâu hay có những kế hoạch hoàn mỹ như thế nào, điều quan trọng nhất vẫn phải là những sản phẩm đủ chất lượng và nhận được sự đón nhận của khán giả. Chính sự đón nhận của khán giả mới là yếu tố quyết định để mảng phim ngắn tại Việt Nam có thể phát triển và đi xa hay không", anh chia sẻ

Ảnh: BTC

Sự xuất hiện của Hyomin – thành viên nhóm T-ARA là một trong những điểm nhấn tại sự kiện. Là talent quốc tế đầu tiên thuộc mạng lưới quản lý tài năng quốc tế của công ty, nữ ca sĩ dành thời gian trò chuyện cùng người hâm mộ. Hyomin cũng bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội trở lại Việt Nam và gặp gỡ khán giả trong thời gian tới

Ảnh: BTC

Nữ ca sĩ sau đó cùng vũ đoàn trình diễn Nice Body. Sau phần giao lưu, Hyomin tiếp tục biểu diễn JAZZDAM trong sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ có mặt tại sự kiện

Ảnh: BTC

 

Trương Quỳnh Anh Lệ Nam gợi cảm Victor Vũ Đinh Ngọc Diệp Võ Thanh Hòa Nguyễn Quang Dũng

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