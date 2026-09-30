Trương Quỳnh Anh gợi cảm tuổi 37, đọ sắc cùng Hoa khôi Lệ Nam

Chọn thiết kế tôn lên nhan sắc trẻ trung, Trương Quỳnh Anh có dịp đọ sắc cùng Lệ Nam, Đinh Ngọc Diệp... trong một sự kiện được tổ chức tại TP.HCM.
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Chiều 29.9, Trương Quỳnh Anh cùng dàn nghệ sĩ như Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, vợ chồng Võ Thanh Hòa - Bảo Ngọc, người đẹp Lệ Nam, đạo diễn Mai Thu Huyền... gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt một công ty truyền thông giải trí. Đây là nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối các khâu từ sáng tạo nội dung, sản xuất, phát hành đến thương mại.
Trương Quỳnh Anh cùng dàn sao hội ngộ tại sự kiện
Sắc vóc gợi cảm của Trương Quỳnh Anh ở tuổi 37
Ảnh: BTC
Tại sự kiện, Trương Quỳnh Anh chọn thiết kế váy cầu kỳ, khoe nhan sắc trẻ trung. Dù đã là mẹ một con nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon thả, nhờ vậy mà tự tin thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau.
Hiện tại, dù bận rộn với công việc kinh doanh đồng thời chăm sóc con trai, Trương Quỳnh Anh vẫn cân bằng thời gian để tham gia các sự kiện giải trí. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, được nhiều khán giả khen ngợi. Nhiều người còn kỳ vọng người đẹp 8X sớm trở lại bằng các sản phẩm âm nhạc hay phim ảnh sau quãng thời gian im ắng.