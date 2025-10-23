Tự do thể hiện cá tính riêng qua trang phục unisex

Unisex xuất hiện như một làn gió mới, phá vỡ ranh giới đó bằng những thiết kế trung tính, dễ mặc, phù hợp với nhiều vóc dáng. Áo thun rộng, quần jeans suông, hoodie, blazer dáng rộng… đều là những món đồ tiêu biểu cho phong cách này.

Tự tin ra đường cùng chiếc áo hoodie phom rộng

Chiếc áo hoodie phom rộng màu xanh mint nhạt được Hòa Minzy chọn có họa tiết là những chữ số in dập nổi ấn tượng phong cách preppy ẢNH: @HOAMINZY_ROSE

Chất liệu nỉ dày dặn đặc trưng của hoodie cùng phần túi kangaroo không chỉ tạo cảm giác ấm áp cho dịp thu đông mà còn tôn lên vẻ năng động, trẻ trung. Cùng với đó là quần denim lửng, một tấm vải buộc eo tạo điểm nhấn cùng ủng đi mưa cổ cao màu nâu trầm, hoàn hảo cho những chuyến dạo chơi ngoài trời.

Áo thun trơn - lựa chọn đa năng cho mọi dáng người

Hoa hậu Tiểu Vy chọn cho mình chiếc áo thun màu trắng tinh khôi làm trung tâm của bộ trang phục ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Áo thun trơn có kiểu dáng cơ bản cùng chất liệu đứng phom, được sơ vin gọn gàng, tôn lên đường nét hình thể duyên dáng của người mặc. Nàng hậu khéo léo kết hợp cùng chiếc quần jeans cạp cao ôm sát với tông màu xanh nhạt cổ điển, tạo nên sự hài hòa tinh tế giữa hai sắc thái quen thuộc.

Blazer dáng rộng - biểu tượng thời trang unisex thời đại mới

Khoác lên mình chiếc áo blazer tông màu đen tuyền, dù là nam hay nữ đều tạo nên một tuyên ngôn thời trang đầy mạnh mẽ ẢNH: @__LYHAN__

Chiếc blazer với phần độn vai đứng phom, tay áo được xử lý tinh xảo gồm các chi tiết nhún và khuy măng sét. Phối cùng quần baggy đồng màu với các đường xếp ly suông thẳng và áo crop top bên trong, chi tiết dây xích ngang eo phá cách trên nền đen đồng điệu.

Áo sơ mi kẻ cho cô nàng công sở

Chiếc áo sơ mi unisex với tông màu trắng chủ đạo và họa tiết kẻ sọc mảnh đen tạo sự chuyên nghiệp cho cô nàng công sở ẢNH: K&K FASHION

Thiết kế áo sơ mi với cổ bẻ và tay cài nút, được sơ vin gọn gàng vào quần cạp cao đen tuyền, tạo nên sự tương phản sắc nét. Một chiếc túi da màu đen và đôi khuyên tai vàng hình oval tinh xảo sẽ tô đậm vẻ thanh lịch và trưởng thành nơi công sở.

Quần baggy phá cách nhưng vẫn thời thượng

Quần baggy từ lâu đã được xem là một món đồ “quốc dân”, với thiết kế cạp cao cùng phom dáng suông, định hình phong cách unisex ẢNH: LEMIA

Chiếc quần được phối cùng sơ mi trắng lụa, cổ chữ V quyến rũ, tạo nên sự tương phản sắc nét giữa cả màu sắc lẫn phong cách. Thêm một đôi kính râm bản to và vòng cổ vàng tô đậm vẻ ngoài sành điệu của người phụ nữ hiện đại.

Năng động xuống phố cùng giày thể thao trắng

Minh Tú xem việc sở hữu giày thể thao trắng là “vũ khí bí mật” trong phong cách unisex ẢNH: @MINHTU_NGUYEN

Minh Tú chọn cho mình đôi jordan trắng điểm xuyết sắc xanh kinh điển, phối cùng chiếc áo thun Champion và chân váy jeans rách. Khuyên tai vòng vàng là phụ kiện duy nhất cho bản phối, Minh Tú mang đến cảm giác phóng khoáng lôi cuốn khi bước xuống phố.

Tự do phối đồ với áo khoác gió

Chiếc áo khoác gió màu xanh ngọc là điểm nhấn hoàn hảo cho phong cách unisex năng động ẢNH: CARDINA

Phom dáng rộng đặc trưng của áo khoác gió tạo cho nàng sự tự nhiên nhưng vẫn thể hiện rõ cá tính riêng, phối cùng áo thun trắng trơn và chân váy cùng tông. Cuối cùng, kết hợp với giày sneakers trắng và phụ kiện tai nghe giúp trung hòa toàn bộ tổng thể.

Thời trang linh hoạt, không cứng nhắc với áo polo

Áo polo phom rộng là một trong những món đồ tiêu biểu cho phong cách unisex của Hậu Hoàng ẢNH: @OHMAHSHOCK

Cô lựa chọn một chiếc áo polo trắng cơ bản với hình họa graffiti, cổ áo đỏ nổi bật. Hậu Hoàng chọn phối cùng quần shorts đen dáng rộng làm tổng thể trang phục thêm năng động.