Từ món đồ tối giản đến biểu tượng sang chảnh với áo sát nách

Khi bước vào môi trường đòi hỏi sự chỉn chu hoặc những không gian sang trọng, thay vì những mẫu áo quá bó sát, áo sát nách dáng suông nhẹ hoặc biến tấu peplum xếp ly nhẹ nhàng ở gấu áo giúp người mặc giấu nhẹm khuyết điểm vòng 2, đồng thời tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối khi đi cùng quần âu ống rộng.

Chiếc áo tank top cổ tròn khoét sâu màu trắng trơn bằng chất liệu cotton dệt mỏng nhẹ được sơ vin gọn gàng cùng quần âu màu xám than cạp cao thanh lịch ẢNH: @N27.CORNER

Thiết kế cổ tròn, sát nách tối giản, phần bèo nhún xòe nhẹ tại vùng eo mang đến hiệu ứng tôn dáng nhẹ, đủ để chiếc áo basic trở nên nổi bật mà không phô trương.

Nâng tầm phong cách công sở với set đồ đồng bộ màu xám than gồm áo sát nách cổ tròn cài khuy dáng peplum xếp nếp xòe nhẹ ở eo và quần ống suông dài đồng điệu ẢNH: @ALMIRA.STUDIOO

Các chi tiết bèo nhún quanh viền ngực, nơ thắt eo e ấp hay tà áo xếp tầng xòe bồng tăng thêm vẻ nữ tính cho các kiểu áo sát nách. Khi kết hợp cùng quần suông linen mộc mạc hay chân váy lụa satin, tổng thể toát lên vẻ trong trẻo, tự nhiên mà không hề phô trương.

Set đồ mùa thu chuẩn nàng thơ thôn quê với áo sát nách đũi tơ trắng thắt nơ trước ngực phối ren đăng ten, mặc cùng quần suông thêu hoa nhí giúp nàng thoải mái khi di chuyển ẢNH: @ALMIRA.STUDIOO

Áo sát nách luôn tìm về đúng bản ngã sôi nổi nhất khi hòa nhịp vào trào lưu Y2K và thời trang đường phố đầy năng lượng. Những thiết kế áo yếm vạt chéo, áo crop top dáng ôm sát hay chi tiết thêu hoa nổi bật giúp khoe trọn vòng eo con kiến săn chắc và đôi vai trần gợi cảm.

Nếu chiếc áo sát nách bên trên mang phom ôm sát cơ thể, hãy ưu tiên phối cùng quần jeans ống rộng để tạo sự cân đối thị giác ẢNH: @ALMIRA.STUDIOO

Vì phần cổ và bờ vai được giải phóng tối đa, những món phụ kiện như vòng cổ choker mặt đá, khăn trùm đầu hay bốt cao cổ sẽ trở thành điểm nhấn đắt giá, tránh để tổng thể có quá nhiều khoảng hở ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Áo sát nách không chỉ dành riêng cho phong cách thường nhật mà hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của những bữa tiệc tối sang trọng khi được làm từ chất liệu ren thêu hoa tinh xảo ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Bằng cách vận dụng linh hoạt từ bảng màu trung tính thanh lịch, các tông pastel ngọt ngào cho đến những cặp màu đối lập sắc nét phối cùng với nhau, phái đẹp hoàn toàn có thể làm chủ thị giác của những chiếc áo sát nách cá tính.

Khi bắt cặp áo sát nách cùng quần jeans, quần shorts cạp trễ hay chân váy ngắn, set đồ tạo nên sự đối lập thú vị giữa nét nữ tính của phần thân trên và vẻ bụi bặm, nổi loạn của phần thân dưới ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL