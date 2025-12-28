  • An Giang
Thời trang 24/7

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
28/12/2025 16:00 GMT+7

Từ những khán đài thể thao sôi động cho đến nhịp sống thường ngày, mũ lưỡi trai đã trải qua một hành trình dài để trở thành phụ kiện mang tính biểu tượng của thời trang đương đại.

Bất kể kiểu dáng và màu sắc, mũ lưỡi trai luôn có thể trở thành điểm nhấn giúp trang phục của các nàng trở nên nổi bật, trẻ trung và đậm chất đường phố hơn bao giờ hết.

Mũ lưỡi trai trong bản phối Y2K: Dấu ấn đường phố đậm chất cá tính 

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng- Ảnh 1.

Với những cô nàng yêu thích phong cách streetwear mang hơi thở Y2K, mũ lưỡi trai gần như là phụ kiện không thể thiếu

ẢNH: @FOR_EVERYOUNG10

Một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh rêu mang sắc thái cổ điển được lựa chọn để làm điểm nhấn, gợi liên tưởng đến phong cách hip hop đời đầu.

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng- Ảnh 2.

Chiếc mũ lưỡi trai được coi như là mảnh ghép hoàn hảo giúp tổng thể trở nên bụi bặm, mạnh mẽ và đậm chất đường phố - tinh thần đặc trưng của thời trang đầu những năm 2000

ẢNH: @FOR_EVERYOUNG10

Khi kết hợp cùng áo crop top trắng dáng ôm, tổng thể vừa giữ được sự trẻ trung, năng động vừa khoe khéo vòng eo thon gọn một cách tinh tế. Quần jeans ống rộng dáng cargo với nhiều túi hộp lớn tạo hiệu ứng phóng khoáng, đúng tinh thần streetwear Y2K.

Mũ lưỡi trai trong bản phối đời thường 

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng- Ảnh 3.

Trong những bản phối đời thường, mũ lưỡi trai tiếp tục chứng minh tính ứng dụng cao khi dễ dàng làm mới những set đồ đơn giản mà không phá vỡ sự hài hòa tổng thể

ẢNH: @FOR_EVERYOUNG10

Đặc biệt, mũ lưỡi trai denim mang đến cảm giác thể thao, rất phù hợp với nhịp sống năng động hằng ngày.

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng- Ảnh 4.

Chiếc mũ lưỡi trai xanh denim đậm được phối cùng áo ống màu kem và quần shorts denim sáng màu, tạo nên bảng màu nhẹ nhàng, tươi sáng nhưng không kém phần cá tính

.ẢNH: @FOR_EVERYOUNG10

Áo ống giúp tôn lên bờ vai và xương quai xanh, trong khi quần shorts denim mang lại cảm giác thoải mái, linh hoạt. Việc kết hợp tất cao cổ trắng cùng giày bệt mũi nhọn màu đen tạo nên sự tương phản thú vị, giúp tổng thể tránh sự đơn điệu.

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng- Ảnh 5.

Trong những bản phối tối giản, nơi bảng màu được tiết chế tối đa, mũ lưỡi trai càng phát huy rõ vai trò định hình phong cách

ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Với gam đen chủ đạo, chiếc mũ trở thành điểm nhấn giúp bản phối thêm sắc nét và cá tính. Xuống phố với chiếc áo baby tee đen dáng ôm kết hợp cùng quần jeans ống loe mang lại vẻ ngoài trẻ trung, gợi nhắc phong cách retro hiện đại. Mũ lưỡi trai đen xuất hiện như một chi tiết hoàn thiện, nhấn mạnh tinh thần street style tinh giản, gọn gàng nhưng đầy khí chất.

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng- Ảnh 6.

Ở một hơi hướng năng động hơn, chiếc mũ lưỡi trai sắc đen được phối cùng áo tank top kẻ sọc và quần ống rộng để mang đến cảm giác phóng khoáng, thoải mái hơn mỗi khi xuống phố

ẢNH: @SOOYAAA__

Các món đồ cơ bản được kết hợp khéo léo giúp bản phối trở nên linh hoạt, phù hợp cho những ngày dạo phố, chiếc mũ lưỡi trai lúc này đóng vai trò như điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đủ rõ để tổng thể không bị “mờ nhạt”.

Mũ lưỡi trai tạo nét nữ tính, sự đối lập đầy thú vị 

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng- Ảnh 7.

Không chỉ gắn liền với streetwear, mũ lưỡi trai còn mang đến hiệu ứng bất ngờ khi xuất hiện trong những bản phối nữ tính

ẢNH: @HOAMINZY_ROSE

Chính sự đối lập giữa tinh thần thể thao và phom dáng mềm mại đã tạo nên sức hút mới mẻ cho phong cách quen thuộc. Chiếc mũ lưỡi trai đen được kết hợp cùng áo len vặn thừng và chân váy trắng xòe mang đến vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa hiện đại.

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng- Ảnh 8.

Trong những bản phối trung tính, mũ lưỡi trai chính là chi tiết giúp tổng thể thêm sinh động

ẢNH: @BAIFERNBAH

Chiếc mũ lưỡi trai màu cam đất trở thành điểm nhấn nổi bật trên nền trang phục gam be và trắng kem. Sự kết hợp giữa cardigan dệt kim mỏng nữ tính và quần ống rộng mang đến cảm giác thoải mái nhưng không hề nhàm chán. Mũ lưỡi trai giúp bản phối thêm phần trẻ trung, phá vỡ sự an toàn của bảng màu trung tính.

 

