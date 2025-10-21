Từ văn phòng đến tiệc tối, quần jeans xanh đen vẫn cuốn hút

Dễ phối, tôn dáng và phù hợp với mọi hoàn cảnh, từ buổi sáng nơi công sở đến buổi tối dạo phố quần jeans sắc xanh đen mang lại nét sang trọng tinh tế mà vẫn đầy thoải mái, đúng tinh thần thời trang hiện đại.
Quần jeans xanh đen, xu hướng được ưa chuộng hiện nay
Chúng ta có thể liệt kê tất cả các xu hướng xuất hiện mỗi mùa, dù là trên sàn diễn hay phong cách đường phố, nhưng vẫn có một số món đồ "dễ mặc" để xây dựng tủ đồ capsule khi cần lựa chọn hoàn hảo cho những ngày chưa biết mặc gì. Một chiếc áo sơ mi, áo khoác, áo len cổ tròn phối cùng chiếc quần denim hoàn hảo với những sắc thái tinh tế và không tì vết, để bạn có thể vừa mặc đi dạo chơi và khi cần có mặt ở công sở mà vẫn giữ được tính trang trọng.
Quần jeans xanh đen theo những kiểu dáng cho mùa thu đông 2025
Ngay cả những kiểu quần jeans thường ngày nhất, bao gồm cả quần jeans ống rộng hay quần jeans baggy, cũng sẽ trở nên sang trọng nếu chọn màu xanh đen. Chúng là nền tảng cho tủ đồ thường ngày của bạn, dù bạn mặc áo sơ mi và blazer đến công sở hay áo len khi đi chơi. Quần jeans ống loe được ưa chuộng nhất vì giúp tôn dáng, nhưng quần jeans palazzo tông màu tối cũng rất thời thượng và sang trọng.