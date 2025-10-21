  • An Giang
Thời trang 24/7

Từ văn phòng đến tiệc tối, quần jeans xanh đen vẫn cuốn hút

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/10/2025 16:00 GMT+7

Thanh lịch như quần đen nhưng vẫn giữ tinh thần phóng khoáng của denim, quần jeans xanh đen đang trở thành lựa chọn 'must have' của mùa mới.

Dễ phối, tôn dáng và phù hợp với mọi hoàn cảnh, từ buổi sáng nơi công sở đến buổi tối dạo phố quần jeans sắc xanh đen mang lại nét sang trọng tinh tế mà vẫn đầy thoải mái, đúng tinh thần thời trang hiện đại.

Quần jeans xanh đen, xu hướng được ưa chuộng hiện nay 

Từ văn phòng đến tiệc tối, quần jeans xanh đen vẫn cuốn hút- Ảnh 1.

Quần jeans xanh đen, xu hướng mới này khiến denim trông thanh lịch và thoải mái cả sáng lẫn tối

ẢNH: @SHEMODA.OFFICIAL

Từ văn phòng đến tiệc tối, quần jeans xanh đen vẫn cuốn hút- Ảnh 2.

Nàng mẫu Victoria Pia với chiếc quần jeans xanh đen cạp trễ tại Tuần lễ thời trang Đan Mạch 2025

ẢNH: @VICTORIAWALDAU

Từ văn phòng đến tiệc tối, quần jeans xanh đen vẫn cuốn hút- Ảnh 3.

Chiếc quần jeans xanh đen phù hợp cho cả sở làm lẫn những buổi dạo chơi

ẢNH: @STYLINGINPARIS

Từ văn phòng đến tiệc tối, quần jeans xanh đen vẫn cuốn hút- Ảnh 4.

Nếu có một món đồ không bao giờ nên thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang, thì đó chính là chiếc quần jeans xanh đen

ẢNH: @ASIATYPEK

Chúng ta có thể liệt kê tất cả các xu hướng xuất hiện mỗi mùa, dù là trên sàn diễn hay phong cách đường phố, nhưng vẫn có một số món đồ "dễ mặc" để xây dựng tủ đồ capsule khi cần lựa chọn hoàn hảo cho những ngày chưa biết mặc gì. Một chiếc áo sơ mi, áo khoác, áo len cổ tròn phối cùng chiếc quần denim hoàn hảo với những sắc thái tinh tế và không tì vết, để bạn có thể vừa mặc đi dạo chơi và khi cần có mặt ở công sở mà vẫn giữ được tính trang trọng.

Quần jeans xanh đen theo những kiểu dáng cho mùa thu đông 2025

Từ văn phòng đến tiệc tối, quần jeans xanh đen vẫn cuốn hút- Ảnh 5.

Chanel với quần jeans xanh đen ống loe phối voan xuyên thấu trên sàn diễn mùa thu đông 2026

ẢNH: @CHANEL

Từ văn phòng đến tiệc tối, quần jeans xanh đen vẫn cuốn hút- Ảnh 6.

Một tín đồ thời trang mặc quần jeans xanh đen ống suông phối cùng áo khoác họa tiết hoa độc đáo tại Tuần lễ thời trang Paris

ANH: @DESPI_NAKA

Từ văn phòng đến tiệc tối, quần jeans xanh đen vẫn cuốn hút- Ảnh 7.

Quần jeans xanh đen kiểu dáng ống túm - xu hướng mới nhất của mùa thu năm nay được các tín đồ thời trang săn đón

ẢNH: @ELLE_SPAIN

Ngay cả những kiểu quần jeans thường ngày nhất, bao gồm cả quần jeans ống rộng hay quần jeans baggy, cũng sẽ trở nên sang trọng nếu chọn màu xanh đen. Chúng là nền tảng cho tủ đồ thường ngày của bạn, dù bạn mặc áo sơ mi và blazer đến công sở hay áo len khi đi chơi. Quần jeans ống loe được ưa chuộng nhất vì giúp tôn dáng, nhưng quần jeans palazzo tông màu tối cũng rất thời thượng và sang trọng.

Quần jeans xanh đen jeans xanh thời trang Thu đông

