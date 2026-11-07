  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Túi tote và khúc biến tấu dịu dàng cho ngày chớm lạnh

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
07/11/2026 14:00 GMT+7

Không còn giới hạn trong hình ảnh chiếc túi vải đơn giản, túi tote ngày càng đa dạng về chất liệu, kích thước lẫn cách thể hiện, trở thành điểm nhấn giúp hoàn thiện diện mạo.

Một trong những cách khai thác túi tote hiệu quả là đặt phụ kiện này trong tổng thể trang phục có bảng màu hài hòa. Những gam trắng, kem, xám, xanh navy hay đen thường mang lại cảm giác dễ chịu, đồng thời tạo điều kiện để người mặc biến hóa phong cách mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Túi tote và khúc biến tấu dịu dàng cho ngày chớm lạnh- Ảnh 1.

Với những bản phối mang hơi hướng học đường, túi tote trắng có thể đi cùng áo cardigan xanh đậm và chân váy xếp ly. Sự kết hợp giữa những món đồ có phom dáng cơ bản tạo nên diện mạo trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu

ẢNH: @SALAVIER.SHOPDN

Sức hút của túi tote còn nằm ở khả năng kết nối những phong cách tưởng chừng đối lập. Với trang phục mang cảm hứng lãng mạn, chiếc túi vải có họa tiết chấm bi, hoa nhí hoặc màu sắc dịu nhẹ sẽ bổ sung nét mềm mại mà không làm mất đi sự tự nhiên.

Túi tote và khúc biến tấu dịu dàng cho ngày chớm lạnh- Ảnh 2.

Đi cùng đầm trắng dáng suông, túi tote phom rộng mang họa tiết hoa nhí nổi bật cùng gam màu sáng tạo điểm nhấn cho đầm trơn màu

ẢNH: @SALAVIER.SHOPDN

Túi tote và khúc biến tấu dịu dàng cho ngày chớm lạnh- Ảnh 3.

Việc kết hợp túi cùng áo hai dây màu vàng nhạt và chân váy trắng ngắn tạo nên sự đồng điệu, trong đó nét phóng khoáng của chiếc áo mát mẻ hòa quyện cùng sự năng động từ dáng váy ngắn thoải mái

ẢNH: @DAHLIASTUDIOS__

Không nhất thiết phải chọn phụ kiện có kích thước nhỏ để giữ vẻ ngoài thanh thoát. Những chiếc túi tote cỡ lớn, có phần thân rộng và quai đeo thoải mái, đôi khi lại là lựa chọn phù hợp để tạo sự cân bằng cho trang phục nhiều lớp hoặc những bản phối có phom dáng rộng.

Túi tote và khúc biến tấu dịu dàng cho ngày chớm lạnh- Ảnh 4.

Khi kết hợp cùng chân váy maxi hay áo crop top, túi tote bản lớn mang đến nét phóng khoáng, giúp tổng thể không bị bó buộc trong những quy tắc phối đồ quen thuộc

ẢNH: @DAHLIASTUDIOS__

Túi tote và khúc biến tấu dịu dàng cho ngày chớm lạnh- Ảnh 5.

Cách kết hợp phụ kiện có thể tạo nên sự khác biệt cho cùng một chiếc túi. Nàng có thể chọn mũ beret, khăn quàng cổ mỏng hoặc những đôi tất cao cổ để tăng thêm dấu ấn giao mùa

ẢNH: @DAHLIASTUDIOS__

Túi tote và khúc biến tấu dịu dàng cho ngày chớm lạnh- Ảnh 6.

Áo sát nách màu trắng và chân váy ngắn màu nâu đầy cổ điển khi xuống phố, sự xuất hiện của túi tote sắc nâu nhạt tạo sự chuyển màu ấn tượng của set trang phục

ẢNH: @RIINNAXX

Túi tote và khúc biến tấu dịu dàng cho ngày chớm lạnh- Ảnh 7.

Chiếc túi tote với những họa tiết hoa nhiều màu mang đến nét vui tươi khi kết hợp cùng váy trắng tay phồng, sự đồng điệu giữa phụ kiện và trang phục tạo điểm nhấn ấn tượng mà không cần sử dụng quá nhiều món đồ trang sức

ẢNH: @RIINNAXX

Túi tote giữ nguyên tông trắng kem truyền thống trên nền vải canvas dệt chặt. Dòng chữ in màu đen tương phản giúp bề mặt có điểm nhấn rõ ràng. Độ dài quai xách được tính toán vừa đủ để linh hoạt chuyển đổi giữa xách tay và đeo vai. 

Túi tote và khúc biến tấu dịu dàng cho ngày chớm lạnh- Ảnh 8.

Phong cách năng động được thể hiện rõ khi đi kèm áo thun trắng và quần shorts màu xanh navy, sự kết hợp giữa thiết kế áo tối giản cùng sắc trầm cá tính của dáng quần ngắn hiện đại

ẢNH: @RIINNAXX

Túi tote không chỉ mang lại sự tiện ích khi di chuyển mà còn giúp việc chọn đồ hằng ngày trở nên nhanh chóng hơn. Hy vọng các gợi ý trên sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được mẫu túi phù hợp với gu thẩm mỹ của mình.

 

túi tote túi tote vải túi tote họa tiết phối đồ với túi tote phụ kiện thời trang

Bài viết khác

Màu be, kem và nâu ấm, ba tông màu 'khuynh đảo' tủ đồ thu đông 2026

Màu be, kem và nâu ấm, ba tông màu 'khuynh đảo' tủ đồ thu đông 2026

Muôn kiểu phối áo khoác cho mùa thu đông 2026

Muôn kiểu phối áo khoác cho mùa thu đông 2026

Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật

Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách với túi chữ nhật

Hoa đính trên trang phục vừa sang chảnh, hút mắt lại không lo sến sẩm

Hoa đính trên trang phục vừa sang chảnh, hút mắt lại không lo sến sẩm

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh trở lại xu hướng

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh trở lại xu hướng

Áo dài tay trơn màu đem lại sự thoải mái cho ngày se lạnh

Áo dài tay trơn màu đem lại sự thoải mái cho ngày se lạnh

Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai

Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai

Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top