Túi tote và khúc biến tấu dịu dàng cho ngày chớm lạnh

Một trong những cách khai thác túi tote hiệu quả là đặt phụ kiện này trong tổng thể trang phục có bảng màu hài hòa. Những gam trắng, kem, xám, xanh navy hay đen thường mang lại cảm giác dễ chịu, đồng thời tạo điều kiện để người mặc biến hóa phong cách mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Với những bản phối mang hơi hướng học đường, túi tote trắng có thể đi cùng áo cardigan xanh đậm và chân váy xếp ly. Sự kết hợp giữa những món đồ có phom dáng cơ bản tạo nên diện mạo trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu ẢNH: @SALAVIER.SHOPDN

Sức hút của túi tote còn nằm ở khả năng kết nối những phong cách tưởng chừng đối lập. Với trang phục mang cảm hứng lãng mạn, chiếc túi vải có họa tiết chấm bi, hoa nhí hoặc màu sắc dịu nhẹ sẽ bổ sung nét mềm mại mà không làm mất đi sự tự nhiên.

Đi cùng đầm trắng dáng suông, túi tote phom rộng mang họa tiết hoa nhí nổi bật cùng gam màu sáng tạo điểm nhấn cho đầm trơn màu ẢNH: @SALAVIER.SHOPDN

Việc kết hợp túi cùng áo hai dây màu vàng nhạt và chân váy trắng ngắn tạo nên sự đồng điệu, trong đó nét phóng khoáng của chiếc áo mát mẻ hòa quyện cùng sự năng động từ dáng váy ngắn thoải mái ẢNH: @DAHLIASTUDIOS__

Không nhất thiết phải chọn phụ kiện có kích thước nhỏ để giữ vẻ ngoài thanh thoát. Những chiếc túi tote cỡ lớn, có phần thân rộng và quai đeo thoải mái, đôi khi lại là lựa chọn phù hợp để tạo sự cân bằng cho trang phục nhiều lớp hoặc những bản phối có phom dáng rộng.

Khi kết hợp cùng chân váy maxi hay áo crop top, túi tote bản lớn mang đến nét phóng khoáng, giúp tổng thể không bị bó buộc trong những quy tắc phối đồ quen thuộc ẢNH: @DAHLIASTUDIOS__

Cách kết hợp phụ kiện có thể tạo nên sự khác biệt cho cùng một chiếc túi. Nàng có thể chọn mũ beret, khăn quàng cổ mỏng hoặc những đôi tất cao cổ để tăng thêm dấu ấn giao mùa ẢNH: @DAHLIASTUDIOS__

Áo sát nách màu trắng và chân váy ngắn màu nâu đầy cổ điển khi xuống phố, sự xuất hiện của túi tote sắc nâu nhạt tạo sự chuyển màu ấn tượng của set trang phục ẢNH: @RIINNAXX

Chiếc túi tote với những họa tiết hoa nhiều màu mang đến nét vui tươi khi kết hợp cùng váy trắng tay phồng, sự đồng điệu giữa phụ kiện và trang phục tạo điểm nhấn ấn tượng mà không cần sử dụng quá nhiều món đồ trang sức ẢNH: @RIINNAXX

Túi tote giữ nguyên tông trắng kem truyền thống trên nền vải canvas dệt chặt. Dòng chữ in màu đen tương phản giúp bề mặt có điểm nhấn rõ ràng. Độ dài quai xách được tính toán vừa đủ để linh hoạt chuyển đổi giữa xách tay và đeo vai.

Phong cách năng động được thể hiện rõ khi đi kèm áo thun trắng và quần shorts màu xanh navy, sự kết hợp giữa thiết kế áo tối giản cùng sắc trầm cá tính của dáng quần ngắn hiện đại ẢNH: @RIINNAXX

Túi tote không chỉ mang lại sự tiện ích khi di chuyển mà còn giúp việc chọn đồ hằng ngày trở nên nhanh chóng hơn. Hy vọng các gợi ý trên sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được mẫu túi phù hợp với gu thẩm mỹ của mình.