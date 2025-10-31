Váy áo retro lên ngôi trong những ngày cuối thu lãng mạn

Retro là phong cách thời trang lấy cảm hứng từ các thập niên từ 1950 đến 1990, gợi nhớ vẻ đẹp cổ điển qua phom dáng, họa tiết và chất liệu mang dấu ấn thời gian. Ra đời như một sự hoài niệm với quá khứ, retro ngày càng thịnh hành khi giới mộ điệu tìm kiếm sự khác biệt giữa thời đại công nghiệp - nơi cá tính và cảm xúc được tôn vinh qua nét đẹp xưa cũ, tinh tế và bền vững.

Retro trong các thiết kế mùa mới mang tinh thần hoài niệm và được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, nơi chất liệu và màu sắc xưa cũ được làm mới để phù hợp với nhịp sống hiện thời ẢNH: CELINE

Màu xanh dương đậm và tươi, họa tiết quả trám hoặc phụ kiện ấn tượng - tất cả vượt ra ngoài yếu tố hoài niệm khiến cho retro là cách để giới mộ điệu khẳng định bản sắc cá nhân qua những chi tiết mang dấu ấn thời gian ẢNH: CELINE

Cảm hứng retro lan tỏa khắp các sàn diễn và bộ sưu tập

Ở sàn diễn quốc tế, retro cũng là xu hướng nổi bật trong mùa mốt thu đông 2025. Celine, Tory Burch, Gucci, Prada hay Miu Miu mang trở lại dáng váy chữ A cổ điển, chất liệu nhung, tweed và da bóng, gợi nhớ thời kỳ vàng son của thời trang châu Âu giữa thế kỷ 20. Điểm mới là retro năm nay được pha trộn với tinh thần hiện đại: phom dáng được nới rộng, phối cùng phụ kiện cỡ lớn hoặc giày chunky để mang lại cảm giác tự do và năng động hơn.

Họa tiết hoa nhí gợi cảm hứng hoài cổ làm nên dáng vẻ vừa cổ điển, vừa phóng khoáng, đồng thời giữ được nét thời thượng, cá tính và dễ ứng dụng cho nhiều phong cách sống ẢNH: TORY BURCH

Tại Việt Nam, những thiết kế mang tinh thần retro đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các bộ sưu tập của những nhà mốt trẻ. Các thương hiệu như Rue des Chats, Nosbyn, À Tous Vietnam hay Magenta khai thác vẻ đẹp lãng mạn của những năm 1970 - 1990 với phom váy midi xòe, cổ áo Peter Pan, tay phồng và họa tiết chấm bi, hoa nhí. Tông màu nâu, be, vàng nhạt hay xanh dương đậm tạo nên cảm giác tươi tắn, ấm áp - rất phù hợp cho tiết trời se lạnh của những ngày cuối thu.

Sự kết hợp giữa nét kịch tính của phong cách retro thập niên 1980 (power dressing) và vẻ thanh lịch cổ điển của thập niên 1970 (pussy-bow) hay những thiết kế lấy cảm hứng từ thời trang giữa thế kỷ 20 được tái hiện tinh tế qua họa tiết và phom dáng cổ điển, nhưng được làm mới bằng chất liệu hiện đại đã tạo nên xu hướng ẢNH: TORY BURCH, CELINE

Theo giới chuyên môn, retro đang được "tái sinh" không chỉ nhờ yếu tố hoài niệm mà còn bởi khả năng dung hòa giữa quá khứ và hiện tại. Những chi tiết cổ điển như khuy kim loại, cổ vest rộng, tay bồng, nơ cỡ lớn hay chất liệu len dệt, họa tiết kẻ sọc, hình quả trám…, khi kết hợp với kiểu dáng đương đại tạo nên diện mạo vừa thanh lịch, vừa trẻ trung. Đây chính là điểm khiến phong cách retro trở nên gần gũi và dễ ứng dụng hơn trong đời sống hiện đại.

Bộ trang phục là sự kết hợp giữa phong cách power dressing (thời trang quyền lực) và minimalist của thập niên 80s/90s, pha trộn với chút phong cách preppy cổ điển khẳng định phong cách retro - vintage rõ rệt ẢNH: CELINE

Hơi thở hiện đại trong vẻ ngoài cổ điển làm nên phong cách thời thượng

Không chỉ dừng lại ở quần áo, retro còn lan tỏa mạnh mẽ trong phụ kiện: từ túi hộp cứng, kính gọng to, đến bông tai tròn bản lớn hay giày Mary Jane cổ điển. Các nhà tạo mẫu khuyến nghị người mặc có thể chọn một điểm nhấn retro như áo khoác dạ dáng dài hoặc túi da vintage để tạo hiệu ứng lãng mạn mà không cần quá "cổ điển".

Là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ các thập niên cũ (cardigan 40s-60s, váy 70s, túi 50s), tạo nên phong cách retro lãng mạn và nữ tính (romantic vintage) rất rõ ràng ẢNH: TORY BURCH