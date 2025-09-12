Váy cưới độc đáo cho những nàng dâu phóng khoáng

Nhà thiết kế Huy Trần vừa trình làng bộ sưu tập Sculpture Redefined, gồm 20 mẫu váy cưới mang đến tinh thần sang trọng, phóng khoáng và dấu ấn cá nhân cho các cô gái trong ngày trọng đại. Dự án như mở ra hướng đi mới trong hành trình theo đuổi haute couture - nơi vẻ đẹp được đặc tả qua ngôn ngữ điêu khắc phom dáng cùng kỹ nghệ thủ công trên nền chất liệu cao cấp.
Những mẫu váy cưới ấn tượng
Trên nền các chất liệu cao cấp như tafta, mikado, ren, metallic thread và tulle trong suốt, các phổ màu sắc đa chiều, từ trắng ngà thanh khiết, vàng kim rực rỡ, bạc lạnh lấp lánh cho đến sắc đỏ roman kiêu hãnh giúp các cô gái trở nên nổi bật hơn trong ngày trọng đại. Sự đa dạng về phom dáng, chất liệu cũng giúp giúp phái đẹp có thêm nhiều lựa chọn hơn, phù hợp với cá tính
Ảnh: NTK cung cấp
Sự kết hợp giữa tinh thần cổ điển và đương đại giúp vừa tôn vinh sự nữ tính, vừa đề cao sự phóng khoáng của cô dâu hiện đại. Giữa dòng chảy thời trang không ngừng chuyển động, nhà thiết kế thể hiện mong muốn tìm kiếm những góc nhìn mới trong những điều quen thuộc, thân thương. Điều đó được thể hiện trong những mẫu váy cưới lần này
Ảnh: NTK cung cấp