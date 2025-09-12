  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy cưới độc đáo cho những nàng dâu phóng khoáng

Thạch Anh
Thạch Anh
12/09/2025 17:00 GMT+7

Bộ sưu tập váy cưới Sculpture Redefined là gợi ý mới lạ cho những cô nàng yêu thích sự phóng khoáng, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ điển.

Nhà thiết kế Huy Trần vừa trình làng bộ sưu tập Sculpture Redefined, gồm 20 mẫu váy cưới mang đến tinh thần sang trọng, phóng khoáng và dấu ấn cá nhân cho các cô gái trong ngày trọng đại. Dự án như mở ra hướng đi mới trong hành trình theo đuổi haute couture - nơi vẻ đẹp được đặc tả qua ngôn ngữ điêu khắc phom dáng cùng kỹ nghệ thủ công trên nền chất liệu cao cấp

Những mẫu váy cưới ấn tượng 

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Trên nền các chất liệu cao cấp như tafta, mikado, ren, metallic thread và tulle trong suốt, các phổ màu sắc đa chiều, từ trắng ngà thanh khiết, vàng kim rực rỡ, bạc lạnh lấp lánh cho đến sắc đỏ roman kiêu hãnh giúp các cô gái trở nên nổi bật hơn trong ngày trọng đại. Sự đa dạng về phom dáng, chất liệu cũng giúp giúp phái đẹp có thêm nhiều lựa chọn hơn, phù hợp với cá tính

Ảnh: NTK cung cấp

Váy cưới độc đáo cho những nàng dâu phóng khoáng - Ảnh 4.

Ngoài những thiết kế đơn giản, thanh lịch, các cô gái có thể làm mới mình bằng những chiếc váy cưới táo bạo, với những màu sắc nổi bật. Chiếc váy cưới không chỉ là biểu tượng của sự thuần khiết, mà còn góp phần thể hiện nhiều sắc thái hạnh phúc đa diện của cô dâu trong ngày về nhà chồng

Ảnh: NTK cung cấp

Váy cưới độc đáo cho những nàng dâu phóng khoáng - Ảnh 5.

Bộ sưu tập khắc họa tinh thần haute couture trong từng chi tiết, từ phom corset đến kỹ thuật draping 3D lạ mắt. Ngoài ra, những chi tiết đính kết thủ công, góp phần tôn vinh tinh thần sang trọng, cổ điển nhưng đầy phá cách, sẽ là lựa chọn cho những cô nàng yêu thích sự cân bằng, dung hòa giữa truyền thống và hiện đại

Ảnh: NTK cung cấp

- Ảnh 6.

Điểm nhấn là kỹ nghệ điêu khắc trên vải mô phỏng hoa văn roman, đính kết đá swarovski và lông vũ tạo hiệu ứng mãn nhãn, vải ren được xử lý phóng khoáng…

Ảnh: NTK cung cấp

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Sự kết hợp giữa tinh thần cổ điển và đương đại giúp vừa tôn vinh sự nữ tính, vừa đề cao sự phóng khoáng của cô dâu hiện đại. Giữa dòng chảy thời trang không ngừng chuyển động, nhà thiết kế thể hiện mong muốn tìm kiếm những góc nhìn mới trong những điều quen thuộc, thân thương. Điều đó được thể hiện trong những mẫu váy cưới lần này

Ảnh: NTK cung cấp

- Ảnh 9.

Mỗi thiết kế là một câu chuyện riêng, được khắc họa bằng sự tận tâm và trân trọng dành cho hành trình hạnh phúc của người phụ nữ. “Đây là lời hồi đáp, là cách tôi khắc họa vẻ đẹp tiềm ẩn của thời trang cưới trong dáng hình quen thuộc của vải vóc, của phom dáng chuẩn mực, của kỹ nghệ thủ công nhưng được nâng lên thành tinh thần điêu khắc vượt thời gian”, Huy Trần chia sẻ

Ảnh: NTK cung cấp

