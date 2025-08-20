  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
20/08/2025 07:00 GMT+7

Trong tủ đồ thời trang của các nữ tín đồ sành điệu, váy dài luôn giữ vững vị thế như một biểu tượng nữ tính vượt thời gian.

Từ những phom dáng cổ điển trên sàn diễn haute couture ở các trung tâm thời trang như Paris, London hay Milan cho đến biến tấu phóng khoáng trong phong cách đường phố ở Việt Nam, váy dài được các nhà thiết kế "tái sinh" qua từng mùa, mang đến vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa hợp xu hướng. Điểm thú vị còn nằm ở cách các nhà thiết kế và tín đồ thời trang khai thác khả năng layering - nghệ thuật phối nhiều lớp trang phục để váy dài trở nên linh hoạt, phù hợp với cả bốn mùa trong năm.

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 1.

Nữ diễn viên Keira Knightley khoe vẻ đẹp vượt thời gian trong chiếc váy tweed trắng với cổ áo đen tương phản cùng hàng cúc đặc trưng. Đây được xem là sự pha trộn hoàn hảo giữa phong cách cổ điển với vẻ sự sang trọng hiện đại của nhà mốt Pháp

ẢNH: CHANEL

Váy dài - từ sàn diễn đến phong cách đường phố và sự chuyển dịch tinh tế

Trên sàn diễn và thảm đỏ các sự kiện quốc tế đến các thiết kế của nhà mốt Việt, váy dài được thăng hoa với các chất liệu cao cấp như chiffon bay bổng, lụa óng ả hay tulle nhiều lớp hay ren gợi cảm tràn đầy cảm hứng nghệ thuật và sự xa hoa. 

Khi bước xuống đường phố, những thiết kế ấy được biến tấu với voan, hoa đính nổi hoặc cotton, linen... linh hoạt và dễ ứng dụng hơn. Từ chiếc váy slip dress satin, đầm suông dáng A vải voan, xuyên thấu, ren..., được diện cùng áo khoác kiểu cách, blazer oversized cho đến váy maxi boho..., váy dài đã trở thành ngôn ngữ thời trang đa diện, dung hòa được tinh thần haute couture với sự phóng khoáng đời thường.

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 2.

Chiếc slip dress đen dài bằng lụa satin, điểm xuyết ren tinh xảo hai bên, mang nét cổ điển quyến rũ, tôn lên vẻ đẹp lãng mạn và tinh tế

ẢNH: CHANEL

Đáng chú ý, sự chuyển dịch này còn thể hiện qua cách xử lý phom dáng: từ cut out táo bạo, bất đối xứng avant garde (phong cách tiên phong) đến những đường cắt bias cut (cắt xéo vải) tinh tế, tất cả khi đưa vào phong cách đường phố đều được tiết chế, tạo nên vẻ thanh lịch, dễ mặc mà vẫn giữ tinh thần runway. Đây chính là minh chứng cho khả năng "dịch chuyển ngữ cảnh" đầy khéo léo của thời trang đương đại.

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 3.

Kirsten Dunst rạng rỡ trong váy dạ hội dài màu bạc lấp lánh cổ yếm, điểm xuyết thắt lưng đen bản lớn khóa vàng, toát lên vẻ sang trọng và thần thái cuốn hút trên thảm đỏ

ẢNH: CHANEL

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 4.

Léa Seydoux duyên dáng trên thảm đỏ trong váy dài thương hiệu Chanel đen không tay, thân trên vải sheer tinh tế, chân váy xếp tầng bồng bềnh, tôn vẻ đẹp thanh lịch, tự nhiên của nữ diễn viên người Pháp

ẢNH: CHANEL

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 5.

Nàng thơ của nhà mốt Pháp diện váy dài hồng pastel cổ bẻ, chân váy xếp tầng bồng bềnh, tôn vẻ nữ tính, thanh lịch và sang trọng

ẢNH: CHANEL

Layer váy dài thông minh theo mùa giúp nàng tỏa sáng

Sức hút của váy dài đối với các nữ tín đồ nằm ở khả năng "thích nghi" với từng phong cách cá nhân. Chỉ cần thay đổi cách layer, một chiếc váy maxi có thể biến hóa từ vẻ nhẹ nhàng buổi sáng dạo phố sang nét sang trọng cho buổi tiệc tối hoặc ngược lại. Hơn nữa, việc tận dụng layering còn góp phần vào xu hướng thời trang bền vững: thay vì mua quá nhiều món đồ, tín đồ có thể tái tạo phong cách bằng cách kết hợp linh hoạt những thiết kế sẵn có.

Từ sàn diễn lộng lẫy đến đường phố đầy sức sống, váy dài đang chứng minh rằng sự nữ tính không bao giờ lỗi thời. Và với vài mẹo layer thông minh, trang phục kinh điển này sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tín đồ qua mọi mùa, mọi bối cảnh, như một bản tuyên ngôn thời trang bất tận.

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 6.

Layer thông minh theo mùa luôn là bí kíp giúp phái đẹp duy trì sự cân bằng giữa tính thực dụng và thẩm mỹ

ẢNH: VALENCIANI

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 7.
Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 8.
Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 9.

Đường nhấn nhá qua các nếp vải, xếp ly, xếp lớp hoặc các họa tiết trang trí hoa, gắn đá nổi..., gợi cảm giác lãng mạn, tươi mới, đồng thời tạo hiệu ứng layering tinh tế cho những ngày se lạnh đầu mùa

ẢNH: VALENCIANI

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 10.
Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 11.

Các thương hiệu Valenciani, White Ant mang tới những thiết kế layer sang trọng, xứng đáng để nàng tham khảo cho các bữa tiệc và sự kiện mùa thu của mình

ẢNH: WHITE ANT

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa- Ảnh 12.

Một thiết kế váy dài kết hợp với áo gile vừa đủ đẹp để dự tiệc, sự kiện lại vừa đủ phóng khoáng để nàng xuống phố thực hiện những bộ ảnh cá nhân khó có thể ấn tượng hơn

ẢNH: WHITE ANT


 

