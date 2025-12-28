Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông

Xu hướng denim nổi lên từ đầu mùa thu đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ được bổ sung thêm vô số những bản phối đẹp cùng chân váy denim, váy liền denim hay áo khoác jean nhiều phong cách mà trang phục denim mùa này còn cho thấy một góc khác của nàng - vừa cá tính yêu kiều, vừa dịu dàng mạnh mẽ.
Công thức phối đồ đơn giản mà 'chất' với áo khoác jean
Xóa tan hình ảnh có phần thô ráp, "hầm hố" quen thuộc của áo khoác jean, các thiết kế áo khoác denim mùa này mang đến hình ảnh mới - sự chỉn chu và tinh tế trong phom dáng, chất liệu vượt thời gian và phong cách đồng bộ tinh tế.
Áo blazer mặc cùng chân váy denim dáng dài tạo nên bản phối công sở sành điệu. Áo khoác dáng dài bổ sung cho bản phối denim on denim thêm khí chất. Thiết kế áo khoác trench coat dáng ngắn có thể mặc như đầm ngắn, áo blazer mặc khoác ngoài hoặc phối cùng dây lưng denim để tạo nên bản phối hoàn chỉnh toát lên tinh thần chuyên nghiệp.
Những bản phối tương phản ngắn - dài luôn là cách để tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Áo denim dáng ngắn phối quần tất và giày cao gót mũi nhọn hay bản phối chân váy denim và áo tơ tay bồng phối bốt cao cổ đều có thể làm bật lên khí chất quý cô
ẢNH: REINA
Chân váy denim, đầm denim dáng dài sành điệu
Không còn những hình ảnh buồn tẻ và quen thuộc, các thiết kế váy denim mùa này khắc họa lại hình ảnh quý cô hiện đại thời thượng và sành mặc. Các thiết kế chân váy được phối phá cách tạo hình ảnh tương phản đầy thách thức, trong khi các thiết kế dáng dài được phối cùng chất vải lông dài, sneakers và găng tay opera mang đến hình ảnh vừa trẻ trung vừa kiêu kỳ.
Hai bản phối một phong cách đồng nhất từ các thiết kế denim mềm nhẹ, cho nàng diện mạo trang nhã và chuyên nghiệp trong mọi không gian
ẢNH: LASANRA