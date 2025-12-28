  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/12/2025 08:00 GMT+7

Bước vào những ngày cuối đông, các thiết kế váy denim và áo khoác jean đem đến diện mạo mới vừa cá tính vừa thanh lịch khiến quý cô khó có thể nói lời từ chối. Nếu các thiết kế quen thuộc từ denim khắc họa vẻ ngoài bụi bặm, hoang dã thì những bản phối mới dưới đây cho thấy sự mềm mại, dịu dàng tinh tế từ váy áo denim.

Xu hướng denim nổi lên từ đầu mùa thu đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ được bổ sung thêm vô số những bản phối đẹp cùng chân váy denim, váy liền denim hay áo khoác jean nhiều phong cách mà trang phục denim mùa này còn cho thấy một góc khác của nàng - vừa cá tính yêu kiều, vừa dịu dàng mạnh mẽ.

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông- Ảnh 1.

Á hậu Phương Anh diện đầm denim ngắn dáng chữ A. Chất denim mềm mại màu xanh chàm được may chỉ trắng tạo nên những đường sọc nổi bật tạo điểm nhấn

ẢNH: FBNV

Công thức phối đồ đơn giản mà 'chất' với áo khoác jean

Xóa tan hình ảnh có phần thô ráp, "hầm hố" quen thuộc của áo khoác jean, các thiết kế áo khoác denim mùa này mang đến hình ảnh mới - sự chỉn chu và tinh tế trong phom dáng, chất liệu vượt thời gian và phong cách đồng bộ tinh tế.

Áo blazer mặc cùng chân váy denim dáng dài tạo nên bản phối công sở sành điệu. Áo khoác dáng dài bổ sung cho bản phối denim on denim thêm khí chất. Thiết kế áo khoác trench coat dáng ngắn có thể mặc như đầm ngắn, áo blazer mặc khoác ngoài hoặc phối cùng dây lưng denim để tạo nên bản phối hoàn chỉnh toát lên tinh thần chuyên nghiệp.

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông- Ảnh 2.

Chất liệu denim mềm mại dễ dàng lấy lòng tín đồ sành thời trang. Vẫn giữ vững các đặc tính bền bỉ, đứng phom của chất liệu nhưng các thiết kế denim này còn sở hữu vẻ ngoài nữ tính và sự duyên dáng quyến rũ

ẢNH: LASANRA

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông- Ảnh 3.

Phối chân váy denim và áo không tay cùng điểm nhấn là đôi bốt da họa tiết ấn tượng để tạo nên một cái nhìn điển hình cho phong cách đường phố của denim

ẢNH: ETRO.GANG

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông- Ảnh 4.

Bản phối denim on denim mùa lạnh chất chơi với sự đồng bộ của sơ mi, quần ống rộng và áo khoác dáng dài

ẢNH: LASANRA

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông- Ảnh 5.
Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông- Ảnh 6.

Những bản phối tương phản ngắn - dài luôn là cách để tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Áo denim dáng ngắn phối quần tất và giày cao gót mũi nhọn hay bản phối chân váy denim và áo tơ tay bồng phối bốt cao cổ đều có thể làm bật lên khí chất quý cô

ẢNH: REINA

Chân váy denim, đầm denim dáng dài sành điệu

Không còn những hình ảnh buồn tẻ và quen thuộc, các thiết kế váy denim mùa này khắc họa lại hình ảnh quý cô hiện đại thời thượng và sành mặc. Các thiết kế chân váy được phối phá cách tạo hình ảnh tương phản đầy thách thức, trong khi các thiết kế dáng dài được phối cùng chất vải lông dài, sneakers và găng tay opera mang đến hình ảnh vừa trẻ trung vừa kiêu kỳ.

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông- Ảnh 7.

Diện đầm maxi từ chất denim để dự tiệc, dự sự kiện đều khả thi với bản phối sang trọng cùng giày bốt gót nhọn, găng tay dài và khăn choàng lông trắng

ẢNH: REINA

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông- Ảnh 8.

Phong cách đường phố hiện đại của cô nàng "bánh bèo" mê váy jean nhưng vẫn không từ bỏ sở thích diện giày thể thao và tất trắng

ẢNH: CARA CLUB

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông- Ảnh 9.
Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông- Ảnh 10.

Hai bản phối một phong cách đồng nhất từ các thiết kế denim mềm nhẹ, cho nàng diện mạo trang nhã và chuyên nghiệp trong mọi không gian

ẢNH: LASANRA

