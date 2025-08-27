Váy hoa, váy họa tiết đẹp nhất mùa là đây

Không chỉ thả mình vào vẻ đẹp ngọt ngào của họa tiết hoa cỏ, các mẫu váy họa tiết mùa thu 2025 như đưa nàng vào chuyến phiêu lưu kỳ thú giữa thiên nhiên, trải dài qua những bảng màu thú vị đa sắc.
Vẻ đẹp đa sắc của váy hoa, váy họa tiết mùa thu
Không còn vẻ mỏng manh thoáng nhẹ của những thiết kế váy hoa dành cho mùa hè, váy họa tiết mùa thu quyến rũ quý cô bởi dáng vẻ cổ điển dịu dàng. Thiết kế dáng A, dáng xòe nhẹ hay dáng suông mang lại sự thoải mái, nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn nhờ vào bảng màu lãng mạn, kết hợp hài hòa giữa màu sắc, họa tiết và phom dáng.
Họa tiết hoa lá, họa tiết kẻ ô vuông được làm mới qua những gam màu pastel trong trẻo, qua đó làm nên những bản phối mới mẻ và thú vị cho nàng.
Bên cạnh đó, váy áo mang họa tiết da báo leopard mang đến góc nhìn mới trong mùa thu 2025. Các chất liệu vải lụa, cotton và len lưới được kết hợp cùng bảng màu của xanh navy, sắc trắng, đen... và những đường cắt linh hoạt, phom dáng tinh tế tạo nên các bản phối hoàn hảo cho quý cô hiện đại tôn nét đẹp kiêu hãnh, tự tin, bản lĩnh và có khí chất riêng của nàng.
Những gợi ý đưa họa tiết vào bản phối thường ngày đến từ gợi ý phối áo cổ thuyền in họa tiết da báo và quần âu màu trắng, phối chân váy da họa tiết và áo phông cùng tông màu xanh navy
ẢNH: ELISE
Bản tình ca mùa thu quyến rũ, lãng mạn không thể vắng mặt những chiếc váy hoa, váy họa tiết đa sắc. Quý cô thỏa sức sáng tạo thêm cho bản phối thêm đặc sắc bằng layout trang điểm, phối thêm giày, túi và các món trang sức phù hợp
ẢNH: LALYA