Váy hoa, váy họa tiết đẹp nhất mùa là đây

Không chỉ thả mình vào vẻ đẹp ngọt ngào của họa tiết hoa cỏ, các mẫu váy họa tiết mùa thu 2025 như đưa nàng vào chuyến phiêu lưu kỳ thú giữa thiên nhiên, trải dài qua những bảng màu thú vị đa sắc.

Đầm suông họa tiết dệt nổi, thêu trên chất vải màu trắng ngà tôn nét sang trọng và quý phái của nàng trong mùa thu ẢNH: LALYA

Vẻ đẹp đa sắc của váy hoa, váy họa tiết mùa thu

Không còn vẻ mỏng manh thoáng nhẹ của những thiết kế váy hoa dành cho mùa hè, váy họa tiết mùa thu quyến rũ quý cô bởi dáng vẻ cổ điển dịu dàng. Thiết kế dáng A, dáng xòe nhẹ hay dáng suông mang lại sự thoải mái, nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn nhờ vào bảng màu lãng mạn, kết hợp hài hòa giữa màu sắc, họa tiết và phom dáng.

Họa tiết hoa lá, họa tiết kẻ ô vuông được làm mới qua những gam màu pastel trong trẻo, qua đó làm nên những bản phối mới mẻ và thú vị cho nàng.

Bên cạnh đó, váy áo mang họa tiết da báo leopard mang đến góc nhìn mới trong mùa thu 2025. Các chất liệu vải lụa, cotton và len lưới được kết hợp cùng bảng màu của xanh navy, sắc trắng, đen... và những đường cắt linh hoạt, phom dáng tinh tế tạo nên các bản phối hoàn hảo cho quý cô hiện đại tôn nét đẹp kiêu hãnh, tự tin, bản lĩnh và có khí chất riêng của nàng.

Những đường viền ren trên chất vải voan tơ in hoa tô điểm cho vẻ đẹp lãng mạn, kiêu kỳ của quý cô ẢNH: CORENTIN

Trang phục in họa tiết chính là một nét đặc sắc của tủ đồ mùa thu, phù hợp cho những buổi hẹn hò, dạo phố, gặp gỡ hay các bữa tiệc vui bất tận ẢNH: NOAR BLANC

Họa tiết da báo vốn mạnh mẽ và gây ấn tượng mạnh nay được cân bằng để mở ra khoảng trời tự do trong cá tính. Nàng khoe nhan sắc ấn tượng, mạnh mẽ nhưng không phô trương, sắc sảo nhưng vẫn đầy tính nữ ẢNH: ELISE

Váy sơ mi phom rộng vải lụa, set áo kiểu và chân váy midi vải voan chiffon in họa tiết leopard chính là những thiết kế mới giàu tính sáng tạo dành cho quý cô trong mùa thu đông năm nay ẢNH: ELISE

Vừa phóng khoáng tự do vừa quyến rũ ấn tượng qua sự kết hợp hài hòa của màu sắc, họa tiết và phom dáng, các bản phối họa tiết này thổi làn gió mới vào tủ đồ váy dài mùa thu 2025. Váy họa tiết còn là ứng cử viên sáng giá cho tủ đồ nghỉ dưỡng, cho các buổi tiệc và thảm đỏ sự kiện ẢNH: ELISE

Những gợi ý đưa họa tiết vào bản phối thường ngày đến từ gợi ý phối áo cổ thuyền in họa tiết da báo và quần âu màu trắng, phối chân váy da họa tiết và áo phông cùng tông màu xanh navy ẢNH: ELISE