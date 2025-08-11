  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025

Kim Ngọc
Kim Ngọc
11/08/2025 08:01 GMT+7

Những thiết kế váy loang màu mang đến sự kỳ diệu khi các màu sắc loang nhẹ trên vải và hòa quyện vào nhau. Trang phục loang màu trở thành một dấu ấn đáng nhớ cho phong cách thời trang mùa thu đông 2025.

Là một tín đồ luôn dẫn đầu xu hướng, quý cô sẽ khó có thể bỏ qua một điểm son mới đang lên - những chiếc váy loang màu tuyệt đẹp, là kết quả của nghệ thuật hội họa, mỹ thuật và thời trang.

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025- Ảnh 1.

Vẫn là chiếc đầm suông phóng khoáng, tự do, quen thân nhưng nay đã mang màu sắc mới. Những vệt màu nhiều sắc độ cùng hòa quyện như cách các giọt màu nhỏ li ti loang trên vải lụa. Thiết kế còn có chi tiết cách điệu hai bên hông tạo nên những chuyển động nhịp nhàng khi nàng di chuyển

ẢNH: NOSBYN STUDIO

Từ váy lụa loang màu đến đầm dài organza màu loang phối lụa

Thiên nhiên luôn mang đến sự ngạc nhiên và thích thú cho con người bởi sự biến đổi không ngừng của thời tiết, của màu sắc vạn vật. Các thiết kế váy loang màu mùa này khéo léo mang một góc nhỏ sắc màu đẹp tuyệt ấy vào tủ đồ của các cô gái, để mỗi tín đồ đều có thể tự mình trải nghiệm, tận hưởng "cuộc chơi" của màu sắc và cảm xúc.

Trang phục loang màu mùa thu đông 2025 mở ra những phom dáng vô cùng đa dạng và linh hoạt, từ váy midi đến đầm suông ngắn, từ các set đồng bộ đến các thiết kế đơn lẻ như áo kiểu organza, chân váy dài, túi đeo vai...; chúng là gợi ý để quý cô đưa những món đồ độc đáo này vào bản phối hằng ngày.

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025- Ảnh 2.

Không thể rời mắt với bản giao hòa rực rỡ của màu sắc chuyển động nhịp nhàng từ cam sang vàng, cấu trúc đầm suông dáng maxi mềm mại với chất vải organza dệt từ tơ tằm tự nhiên tôn lên vẻ nữ tính, khơi dậy cảm giác thu hút và nổi bật

ẢNH: NOSBYN STUDIO

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025- Ảnh 3.

Chân váy loang màu kết hợp áo kiểu màu hồng nhạt, túi loang màu và giày slingback cao gót lụa satin gam màu vàng rực rỡ

ẢNH: NOSBYN STUDIO

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025- Ảnh 4.

Dáng vẻ thảnh thơi, thư nhàn từ những thiết kế dáng dài nhuộm màu loang khiến nàng say đắm. Váy loang màu phối cùng sắc trắng mang đến hình ảnh trong trẻo và kiêu sa

ẢNH: NOSBYN STUDIO

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025- Ảnh 5.
Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025- Ảnh 6.

Set đồng bộ hay đầm midi đều mang đến những lăng kính mới tuyệt đẹp về màu sắc. Hãy thử nghiệm các thiết kế layer phối hai lớp - lớp váy lụa in màu loang, chuyển từ sắc cam cháy đến những gam màu dịu nhẹ của chiều tà, lớp ngoài là váy suông mỏng nhẹ như màn sương mờ tạo hiệu ứng huyền ảo, mê hoặc

ẢNH: NOSBYN STUDIO

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025- Ảnh 7.

Đầm lụa tổng hợp với hiệu ứng màu loang dịu mát, chuyển dần từ sắc tím nhạt đến đậm vừa tạo hiệu ứng thị giác vừa giúp người mặc được tôn dáng tốt hơn. Thiết kế có thể điều hướng ánh nhìn vào những phần cơ thể là điểm mạnh

ẢNH: MAUVE

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025- Ảnh 8.

Nghệ thuật nhuộm màu loang trên vải tạo ra những vệt màu ẩn hiện, vừa như họa tiết vừa ngẫu hứng, tự do và không ràng buộc bất cứ định nghĩa hay tên gọi nào

ẢNH: MAUVE

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025- Ảnh 9.

Không chỉ cuốn hút vì màu sắc loang dịu dàng khác biệt, các thiết kế váy suông loang màu còn đem đến sự thú vị qua chi tiết thắt nơ sau lưng, các đường ly xếp khéo léo giấu dáng một cách thật nhẹ nhàng và quyến rũ

ẢNH: MAUVE


