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Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
16/07/2026 08:00 GMT+7

Mùa thu là lúc để nàng ưu tiên cho chất vải lụa satin mềm mại, quý phái. Đầm lụa satin thướt tha, chân váy lụa satin trở thành những món đồ đẹp nhất giúp nàng tạo nên bản phối thời trang thanh lịch, sang trọng, hút mọi ánh nhìn.

Quyến rũ kiêu kỳ với chiếc váy lụa satin mềm mại

Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng- Ảnh 1.

Đầm midi từ lụa satin cao cấp với độ bóng nhẹ của bề mặt vải, bắt sáng tốt dưới ánh nắng. Chất vải mềm nhẹ chảy mượt theo dáng người, các đường xếp nếp giúp che khuyết điểm và tạo nên điểm nhấn đặc sắc. Gam màu xanh cốm nhạt tôn làn da sáng màu, mang đến cảm giác tươi mới, trẻ trung và hiện đại

ẢNH: LAMAI ATELIER

Váy lụa satin từ lâu đã được lòng các quý cô sành điệu vì vừa mềm mại vừa mang đến cảm giác quyến rũ, kiêu kỳ. Mùa thu, các thiết kế đầm lụa dáng dài, đầm lụa phối khăn voan, váy satin xếp ly trên các tông màu pastel trong trẻo khiến người mặc hóa nàng thơ trong tích tắc.

Các thiết kế từ vải lụa satin không chỉ được diện trong các bữa tiệc sang trọng, những đêm gala bùng nổ cảm xúc mà còn có thể lựa chọn trang phục thanh lịch, cổ điển cho các sự kiện trang trọng và cho không gian văn phòng công sở.

Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng- Ảnh 2.

Váy lụa dáng dài tông màu xanh nhạt thanh nhã với dáng suông dài ôm nhẹ cơ thể. Điểm nhấn của thiết kế là đường viền ren hoa màu trắng ở gấu váy mang lại vẻ đẹp cổ điển và sự nữ tính, kết hợp cùng áo khoác tơ trong suốt có phần tay rộng bay bổng, giúp che chắn nhẹ nhàng mà vẫn giữ được sự thanh thoát

ẢNH: HOIVU

Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng- Ảnh 3.

Từ dự tiệc đến các thảm đỏ trang trọng, các buổi hội nghị hay dịp đặc biệt trong năm, nàng đều có thể tự tin trong bản phối áo trễ vai phối chân váy maxi từ lụa satin óng ả

ẢNH: JM

Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng- Ảnh 4.

Nàng tỏa sáng trong hình ảnh vừa thời thượng vừa quyến rũ khi sải bước trên đường phố trong mẫu váy dáng chữ A bất đối xứng kết hợp phần thân trên mềm mại và phần tà váy xòe rộng rủ mềm hai bên hông. Chi tiết dập ly nhỏ đồng đều tạo hiệu ứng chuyển động và còn giúp "kéo dài" tỷ lệ đôi chân một cách tinh tế

ẢNH: DEAR JOSÉ-

Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng- Ảnh 5.

Bảng màu be trên vải satin luôn mang lại cảm giác cổ điển, thanh lịch và dễ phối đồ. Thiết kế có điểm nhấn nằm ở phần cổ chữ V kết hợp dây thắt nơ, tay bồng dài phồng nhẹ bo chun ở cổ tay tạo cảm giác thanh thoát; phần thân trên rộng với cấu trúc hạ eo tương phản với phần thân dưới dáng váy ngắn dáng ôm

ẢNH: SOME HOW

Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng- Ảnh 6.
Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng- Ảnh 7.

Chân váy satin dễ dàng phối cùng các mẫu áo có trong tủ đồ công sở. Đổi màu cho áo váy, đổi chiếc túi đeo vai và đôi giày cao gót là nàng đã có được những bản phối mới tinh tươm để đi học, đi làm

ẢNH: HAGOO

Chân váy satin cho ngày mới thêm phần dịu dàng

Chân váy lụa satin không còn là món đồ chỉ được mặc ở các bản phối đường phố mà đã len lỏi vào công sở qua các outfit với sơ mi kẻ sọc dọc, sơ mi trắng basic hay trở thành trang phục dự tiệc khi phối cùng áo cách điệu, áo corset thắt nơ trên hai vai...

Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng- Ảnh 8.
Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng- Ảnh 9.

Váy và chân váy lụa satin màu nâu đất trong hai phiên bản sáng tạo - sự đồng bộ về màu sắc và phong cách khi diện đầm hai dây dáng dài phối giày cao gót cùng tông và sự tương phản trẻ trung khi phối áo corset đính hoa 3D và chân váy mang phong cách tiểu thư lãng mạn và nữ tính

ẢNH: MAVEN


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