Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu

Váy lụa xéo (hay bất đối xứng) là món đồ chủ chốt, hoàn hảo để mặc cùng quần jeans hoặc áo len rộng thùng thình trong thời khắc giữa mùa này.
Chia sẻ bài viết
Váy lụa bất đối xứng là trang phục phổ biến và sang trọng nhất vào giữa mùa, và cũng có thể mặc với quần dài.
Váy lụa vạt xéo xuất hiện trong đủ loại trang phục đường phố
Một chiếc váy như thế này có thể được mặc riêng, theo cách mang đậm chất mùa hè nhất có thể cho những ngày ấm áp bất ngờ, hoặc có thể kết hợp với một đôi bốt và áo khoác blazer để phù hợp với thời tiết sắp xuống thấp.
Với chất liệu lụa mềm mại, đường cắt vạt xéo tạo hiệu ứng uyển chuyển, giúp người mặc vừa thanh lịch vừa cuốn hút. Dễ dàng phối cùng áo len mỏng, blazer hay bốt cao cổ, kiểu váy này mang lại cảm giác mới mẻ cho những ngày gió thu. Không chỉ gợi vẻ nữ tính bay bổng, váy lụa vạt xéo còn mở ra vô vàn cách biến tấu sáng tạo.
Thanh lịch nơi công sở với váy lụa vạt xéo
Thêm chiếc túi xách da tối màu sẽ hoàn thiện vẻ ngoài chuyên nghiệp mà vẫn giữ được sự mềm mại nữ tính.