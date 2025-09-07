Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu

Váy lụa bất đối xứng là trang phục phổ biến và sang trọng nhất vào giữa mùa, và cũng có thể mặc với quần dài.

Váy lụa vạt xéo xuất hiện trong đủ loại trang phục đường phố

Váy lụa bất đối xứng dường như vô hạn trong năm nay, với những kiểu dáng gợi nhớ đến chiếc váy ngủ màu đỏ rực mà Catherine Zeta-Jones từng diện vào những năm 90, và xuất hiện trong đủ loại trang phục đường phố ẢNH: @BONBON_CHIC

Váy ngủ nhiều lớp là phiên bản mới nhất của xu hướng đồ ngủ bùng nổ vào mùa hè năm ngoái và vẫn tiếp tục trong mùa thu năm nay ẢNH: ZARA

Một chiếc váy như thế này có thể được mặc riêng, theo cách mang đậm chất mùa hè nhất có thể cho những ngày ấm áp bất ngờ, hoặc có thể kết hợp với một đôi bốt và áo khoác blazer để phù hợp với thời tiết sắp xuống thấp.

Bí quyết thành công của nó nằm ở tính linh hoạt, khiến nó trở nên hoàn hảo cho những thời điểm giao mùa ẢNH: @MAKSIMIUKLENA

Váy lụa vạt xéo đang trở thành tâm điểm của thời trang đường phố mùa thu 2025, xuất hiện trong vô số phong cách khác nhau từ tối giản tinh tế đến phá cách hiện đại ẢNH: @MAKSIMIUKLENA

Với chất liệu lụa mềm mại, đường cắt vạt xéo tạo hiệu ứng uyển chuyển, giúp người mặc vừa thanh lịch vừa cuốn hút. Dễ dàng phối cùng áo len mỏng, blazer hay bốt cao cổ, kiểu váy này mang lại cảm giác mới mẻ cho những ngày gió thu. Không chỉ gợi vẻ nữ tính bay bổng, váy lụa vạt xéo còn mở ra vô vàn cách biến tấu sáng tạo.

Thanh lịch nơi công sở với váy lụa vạt xéo

Kết hợp váy lụa vạt xéo cùng quần jeans ống rộng và giày búp bê ẢNH: @MICHELLEJOSEPHH_

Thêm chiếc túi xách da tối màu sẽ hoàn thiện vẻ ngoài chuyên nghiệp mà vẫn giữ được sự mềm mại nữ tính.

Dạo phố cuối tuần

Phối váy với áo thun mỏng oversized, đi kèm dép bệt xỏ ngón và túi oval chất liệu da. Công thức này vừa thoải mái, trẻ trung, vừa mang đúng tinh thần của mùa thu ẢNH: @CPHFW

Điểm nhấn mềm mại từ chất liệu lụa kết hợp chi tiết ren tinh tế, mang lại vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa cá tính, lý tưởng cho phong cách đường phố mùa thu ẢNH: @PAULACALZ











