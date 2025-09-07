  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
07/09/2025 18:00 GMT+7

Váy lụa xéo (hay bất đối xứng) là món đồ chủ chốt, hoàn hảo để mặc cùng quần jeans hoặc áo len rộng thùng thình trong thời khắc giữa mùa này.

Váy lụa bất đối xứng là trang phục phổ biến và sang trọng nhất vào giữa mùa, và cũng có thể mặc với quần dài.

Váy lụa vạt xéo xuất hiện trong đủ loại trang phục đường phố 

Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu- Ảnh 1.

Váy lụa bất đối xứng dường như vô hạn trong năm nay, với những kiểu dáng gợi nhớ đến chiếc váy ngủ màu đỏ rực mà Catherine Zeta-Jones từng diện vào những năm 90, và xuất hiện trong đủ loại trang phục đường phố

ẢNH: @BONBON_CHIC

Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu- Ảnh 2.

Váy ngủ nhiều lớp là phiên bản mới nhất của xu hướng đồ ngủ bùng nổ vào mùa hè năm ngoái và vẫn tiếp tục trong mùa thu năm nay

ẢNH: ZARA

Một chiếc váy như thế này có thể được mặc riêng, theo cách mang đậm chất mùa hè nhất có thể cho những ngày ấm áp bất ngờ, hoặc có thể kết hợp với một đôi bốt và áo khoác blazer để phù hợp với thời tiết sắp xuống thấp. 

Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu- Ảnh 3.

Bí quyết thành công của nó nằm ở tính linh hoạt, khiến nó trở nên hoàn hảo cho những thời điểm giao mùa

ẢNH: @MAKSIMIUKLENA

Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu- Ảnh 4.

Váy lụa vạt xéo đang trở thành tâm điểm của thời trang đường phố mùa thu 2025, xuất hiện trong vô số phong cách khác nhau từ tối giản tinh tế đến phá cách hiện đại

ẢNH: @MAKSIMIUKLENA

Với chất liệu lụa mềm mại, đường cắt vạt xéo tạo hiệu ứng uyển chuyển, giúp người mặc vừa thanh lịch vừa cuốn hút. Dễ dàng phối cùng áo len mỏng, blazer hay bốt cao cổ, kiểu váy này mang lại cảm giác mới mẻ cho những ngày gió thu. Không chỉ gợi vẻ nữ tính bay bổng, váy lụa vạt xéo còn mở ra vô vàn cách biến tấu sáng tạo.

Thanh lịch nơi công sở với váy lụa vạt xéo 

Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu- Ảnh 5.

Kết hợp váy lụa vạt xéo cùng quần jeans ống rộng và giày búp bê

ẢNH: @MICHELLEJOSEPHH_

Thêm chiếc túi xách da tối màu sẽ hoàn thiện vẻ ngoài chuyên nghiệp mà vẫn giữ được sự mềm mại nữ tính.

Dạo phố cuối tuần 

Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu- Ảnh 6.

Phối váy với áo thun mỏng oversized, đi kèm dép bệt xỏ ngón và túi oval chất liệu da. Công thức này vừa thoải mái, trẻ trung, vừa mang đúng tinh thần của mùa thu

ẢNH: @CPHFW

Váy lụa vạt xéo mặc cùng quần dài, xu hướng phá cách mùa thu- Ảnh 7.

Điểm nhấn mềm mại từ chất liệu lụa kết hợp chi tiết ren tinh tế, mang lại vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa cá tính, lý tưởng cho phong cách đường phố mùa thu

ẢNH: @PAULACALZ




váy lụa Váy ngủ mùa thu trang phục váy lụa vạt xéo

Bài viết khác

Áo sơ mi chiết eo là 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn

Áo sơ mi chiết eo là 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn

Nhẹ nhàng, trẻ trung bất ngờ khi nàng diện áo cardigan

Nhẹ nhàng, trẻ trung bất ngờ khi nàng diện áo cardigan

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

Áo tweed trở lại thành xu hướng 'hot'

Áo tweed trở lại thành xu hướng 'hot'

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'

Quần ống rộng lên ngôi, 'cứu tinh' cho mọi vóc dáng

Quần ống rộng lên ngôi, 'cứu tinh' cho mọi vóc dáng

Váy dáng dài đa nhiệm, hợp cả đi làm công sở lẫn dự tiệc

Váy dáng dài đa nhiệm, hợp cả đi làm công sở lẫn dự tiệc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top