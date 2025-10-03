Váy midi tuy giản đơn nhưng lại đẹp xuất sắc

Váy midi xứng danh là kiểu váy dáng dài mà nàng không thể thiếu trong tủ đồ. Mùa thu 2025, các thiết kế đề cao tinh thần tối giản, mỗi đường cắt, chi tiết trên trang phục đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên sự kỳ diệu của thời trang, giúp quý cô được là chính mình nhưng xinh đẹp và tự tin hơn.

Thiết kế dáng chữ A duyên dáng khoe đường cong một cách tinh tế và có điểm nhấn nhờ vào sự tương phản nổi bật của những hàng cúc mạ màu vàng gold trên nền đen ẢNH: HOIVU

Tỏa sáng trong mọi khung hình cùng váy midi

Bước vào mùa cuối năm, các thiết kế váy midi tối giản được ưu tiên do chúng vừa có thể diện đi làm vừa phù hợp với các buổi tiệc, các buổi hội họp, gặp mặt quan trọng. Điều làm nên sức hút cho các thiết kế này chính là sự vừa vặn vừa đủ - màu sắc giúp tôn da, chi tiết tinh tế tạo điểm nhấn, phom dáng cổ điển dễ mặc và dễ đẹp cho đa số vóc dáng.

Váy midi có thể kết hợp với hầu hết các mẫu giày và túi có sẵn trong tủ đồ của nàng. Điều này cũng áp dụng với áo khoác thông dụng như blazer, jacket hay cardigan dành cho mùa lạnh. Kết hợp váy dài và blazer luôn mang đến hiệu ứng thẩm mỹ cao cấp, sang chảnh và thời thượng trong mùa thu đông.

Sắc hồng pastel vừa đủ dịu dàng và nữ tính nhưng không gây cảm giác "bánh bèo" hoặc quá nổi bật khiến nhiều người e ngại. Thiết kế này không chỉ là lựa chọn tối ưu cho văn phong làm việc, cho các buổi gặp gỡ, hẹn hò mà nàng còn có thể mặc dự tiệc hay tham dự sự kiện... ẢNH: HOIVU

Váy sơ mi phối cổ và viền tay trắng trên nền vải kẻ sọc cổ điển là cách làm mới hiệu quả kiểu trang phục công sở điển hình ẢNH: HOIVU

Phối váy midi cùng blazer, jacket hay áo cardigan là công thức hiệu quả cho mùa thời tiết thu đông cuối năm. Với cặp đôi này, nàng có thể tiếp tục diện các thiết kế váy hè như đầm hai dây, đầm cúp ngực, váy maxi... trong tiết trời se lạnh dịu dàng ẢNH: HOIVU

Gam màu đen sắc sảo, bí ẩn và quyến rũ trên thiết kế tông đen gây chú ý nhờ phom dáng cách tân mới mẻ. Thiết kế có phần cổ bẻ thanh lịch và chỉnh chu, điểm nhấn là chi tiết 3D mang đến hiệu quả tạo hiệu ứng thị giác sang trọng và quý phái ẢNH: MERNE

Sắc xám mát lạnh, sang trọng là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho màu đen khi nàng đã chán tông màu tối nhưng lại không muốn gây chú ý ẢNH: MERNE

Màu xám bạc bắt sáng và mang lại cảm giác thư thái, sảng khoái. Hãy chọn những thiết kế midi tối giản này cho ngày mới ra phố, dù đi làm hay đi chơi ẢNH: LEIKA

Trong những ngày u ám, quý cô có thể chọn các gam màu ấm áp như nâu trầm, màu đỏ đô, cam đất... để cảm thấy được "nâng mood" tốt hơn. Khéo chọn màu sắc trang phục, nàng sẽ dần nâng tầm gu ăn mặc, qua đó khẳng định phong thái sành điệu, cao cấp ẢNH: HOIVU

Chân váy midi và áo cổ cao khoét tay có thể là đáp án cho một ngày mưa lạnh hoặc váy hai dây kẻ sọc phối túi đi cùng chi tiết thêu họa tiết để nàng dạo phố cuối tuần ẢNH: LEIKA, KCLOSET



