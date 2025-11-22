Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian

Váy midi mang đến sự cân bằng hoàn hảo: đủ kín đáo để phù hợp môi trường công sở, đủ nữ tính để tạo nét mềm mại cho vóc dáng và đủ linh hoạt để biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau.

Vest chần bông đầy cuốn hút với vẻ đẹp sang trọng và trầm lắng. Chất nhung đen điểm họa tiết ánh nhẹ tạo chiều sâu thị giác. Kết hợp váy midi tone sur tone để tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại ẢNH: CAMELLIA

Gam hồng phấn dịu nhẹ kết hợp phom áo peplum ôm nhẹ vòng eo, những đường gấp ly tạo hiệu ứng thon gọn. Chi tiết hoa vải thủ công nơi cổ áo trở thành điểm nhấn đặc biệt, không quá cầu kỳ nhưng đủ để nổi bật ẢNH: CAMELLIA

Sự kết hợp giữa blazer đen tối giản và bralette ren tinh xảo tạo nên vẻ đối lập đầy cuốn hút, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét gợi cảm, thời thượng mà không phô trương. Diện set đồ này, mỗi bước đi của nàng đều toát lên vẻ sắc sảo ẢNH: CAMELLIA

Với độ dài midi chạm giữa bắp chân, mẫu váy vừa kín đáo vừa tôn dáng, tạo nên vẻ chuyên nghiệp mà vẫn mềm mại. Phom váy thẳng kết hợp đường xẻ nhẹ bên hông giúp tổng thể không bị cứng, đồng thời tạo sự thoải mái ẢNH: FORMAT

Bộ trang phục hiện lên hình ảnh người phụ nữ thùy mị và dịu dàng. Trên nền vải gân co giãn nhẹ, phom dáng ôm gọn khéo tôn đường cong, trong khi phần cổ bẻ lớn và hàng khuy ngọc trai gợi điểm nhấn ẢNH: CAMELLIA

Trên nền chất liệu dạ với độ đứng phom vừa phải, chiếc đầm midi tôn đường cong kết hợp áo vest dáng lửng tạo tỷ lệ cơ thể hài hòa. Dù xuất hiện tại công sở, sự kiện hay những buổi cà phê sang chảnh, nàng đều thu hút ánh nhìn ẢNH: CAMELLIA

Từng đường cắt, dáng váy và chất liệu được xử lý khéo léo tạo nên sự hài hòa giữa nét cổ điển Pháp và cảm hứng hiện đại. Không phô trương, trang phục vẫn toát lên tinh thần thanh lịch, tiết chế nhưng đầy cuốn hút ẢNH: FORMAT

Set đồ ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp hiện đại và đầy khí chất. Sắc xanh navy trầm phối sơ mi xanh baby dịu nhẹ tạo nên bố cục sắc màu hài hòa, tinh tế nhưng vẫn đủ nổi bật để tôn lên sự tự tin ẢNH: CAMELLIA

Dù theo đuổi phong cách tối giản, cổ điển hay hiện đại, bạn luôn có thể tìm thấy một thiết kế midi phù hợp với mình. Chính tính ứng dụng cao và vẻ đẹp vượt thời gian ấy đã giúp kiểu váy này trở thành một trong những món đồ đáng giá nhất.