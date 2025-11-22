  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
22/11/2025 10:00 GMT+7

Trong khi những xu hướng thay đổi liên tục, váy midi vẫn giữ được vị thế bền vững như một biểu tượng của sự thanh lịch. Độ dài vừa phải, phom dáng mềm mại cùng khả năng tôn dáng khéo léo.

Váy midi mang đến sự cân bằng hoàn hảo: đủ kín đáo để phù hợp môi trường công sở, đủ nữ tính để tạo nét mềm mại cho vóc dáng và đủ linh hoạt để biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau.

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian - Ảnh 1.

Vest chần bông đầy cuốn hút với vẻ đẹp sang trọng và trầm lắng. Chất nhung đen điểm họa tiết ánh nhẹ tạo chiều sâu thị giác. Kết hợp váy midi tone sur tone để tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại

ẢNH: CAMELLIA

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian - Ảnh 2.

Gam hồng phấn dịu nhẹ kết hợp phom áo peplum ôm nhẹ vòng eo, những đường gấp ly tạo hiệu ứng thon gọn. Chi tiết hoa vải thủ công nơi cổ áo trở thành điểm nhấn đặc biệt, không quá cầu kỳ nhưng đủ để nổi bật

ẢNH: CAMELLIA

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa blazer đen tối giản và bralette ren tinh xảo tạo nên vẻ đối lập đầy cuốn hút, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét gợi cảm, thời thượng mà không phô trương. Diện set đồ này, mỗi bước đi của nàng đều toát lên vẻ sắc sảo

ẢNH: CAMELLIA

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian - Ảnh 4.

Với độ dài midi chạm giữa bắp chân, mẫu váy vừa kín đáo vừa tôn dáng, tạo nên vẻ chuyên nghiệp mà vẫn mềm mại. Phom váy thẳng kết hợp đường xẻ nhẹ bên hông giúp tổng thể không bị cứng, đồng thời tạo sự thoải mái

ẢNH: FORMAT

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian - Ảnh 5.

Bộ trang phục hiện lên hình ảnh người phụ nữ thùy mị và dịu dàng. Trên nền vải gân co giãn nhẹ, phom dáng ôm gọn khéo tôn đường cong, trong khi phần cổ bẻ lớn và hàng khuy ngọc trai gợi điểm nhấn

ẢNH: CAMELLIA

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian - Ảnh 6.

Trên nền chất liệu dạ với độ đứng phom vừa phải, chiếc đầm midi tôn đường cong kết hợp áo vest dáng lửng tạo tỷ lệ cơ thể hài hòa. Dù xuất hiện tại công sở, sự kiện hay những buổi cà phê sang chảnh, nàng đều thu hút ánh nhìn

ẢNH: CAMELLIA

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian - Ảnh 7.

Từng đường cắt, dáng váy và chất liệu được xử lý khéo léo tạo nên sự hài hòa giữa nét cổ điển Pháp và cảm hứng hiện đại. Không phô trương, trang phục vẫn toát lên tinh thần thanh lịch, tiết chế nhưng đầy cuốn hút

ẢNH: FORMAT

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian - Ảnh 8.

Set đồ ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp hiện đại và đầy khí chất. Sắc xanh navy trầm phối sơ mi xanh baby dịu nhẹ tạo nên bố cục sắc màu hài hòa, tinh tế nhưng vẫn đủ nổi bật để tôn lên sự tự tin

ẢNH: CAMELLIA

Dù theo đuổi phong cách tối giản, cổ điển hay hiện đại, bạn luôn có thể tìm thấy một thiết kế midi phù hợp với mình. Chính tính ứng dụng cao và vẻ đẹp vượt thời gian ấy đã giúp kiểu váy này trở thành một trong những món đồ đáng giá nhất.

váy midi áo peplum Phong cách tối giản áo blazer Công sở

Bài viết khác

Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Những thiết kế dạ tweed nổi bật được săn đón trong mùa lạnh

Những thiết kế dạ tweed nổi bật được săn đón trong mùa lạnh

Cảm hứng thời trang mới gọi tên quần tất cá tính

Cảm hứng thời trang mới gọi tên quần tất cá tính

Những sắc màu của mùa đông giúp bạn thể hiện cá tính riêng

Những sắc màu của mùa đông giúp bạn thể hiện cá tính riêng

Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới

Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới

Phong cách thanh lịch Pháp thể hiện qua từng bộ trang phục dạ tweed

Phong cách thanh lịch Pháp thể hiện qua từng bộ trang phục dạ tweed

Bản phối quần shorts và các kiểu áo 'trường tồn' cùng thời gian

Bản phối quần shorts và các kiểu áo 'trường tồn' cùng thời gian

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top