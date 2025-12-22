Váy sơ mi chiết eo, đầm dài cổ điển... diện đi làm, đi chơi đều đẹp

Tủ đồ công sở, dạo phố mùa cuối năm đầy ắp các thiết kế liền thân cổ điển như váy sơ mi chiết eo, đầm dài dáng bút chì, đầm xòe cổ chữ V mềm mại và nữ tính... Dù dễ dàng nhận ra sự khác biệt trên từng thiết kế nhưng đặc điểm chung ở phong cách của chúng đều được gói gọn trong các tính từ như thanh lịch, linh hoạt, sang trọng...
Đẹp xuất sắc khi nàng diện váy sơ mi chiết eo, đầm dài cổ điển
Tạm rời xa những mẫu váy sơ mi họa tiết chất vải mỏng nhẹ đặc trưng của mùa nắng nóng, cuối năm là mùa của các thiết kế đơn sắc tươi sáng và chất liệu đứng phom. Vải thô, vải cotton, denim, kaki mềm... mang đến dáng vẻ chỉn chu và chuyên nghiệp cho từng thiết kế đầm liền.
Bảng màu sáng tươi như hồng anh đào, cam đất, sắc trắng và ghi, đỏ tía, đỏ cờ... được làm mới một cách triệt để. Một trong các chi tiết đáng chú ý nhất chính là cách trang phục chiết eo tôn đường cong nữ tính - những đường cắt sắc sảo, dây lưng bản nhỏ hay dây vải buộc hờ quanh eo đều là những điểm nhấn chú ý.
Dáng váy chiết eo được thể hiện theo nhiều phương thức và kỹ thuật cắt may sáng tạo khác nhau. Thiết kế đầm dài cổ điển sử dụng kỹ thuật rã rập tinh tế tạo nên độ xòe tự nhiên trong khi váy sơ mi chiết eo được bổ sung thêm dây hoa vải tạo điểm nhấn vòng 2
Đầm sơ mi, váy blazer thắt eo bằng dây vải chính là kiểu trang phục giàu tính ứng dụng nhất mùa này
