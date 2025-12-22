Váy sơ mi chiết eo, đầm dài cổ điển... diện đi làm, đi chơi đều đẹp

Tủ đồ công sở, dạo phố mùa cuối năm đầy ắp các thiết kế liền thân cổ điển như váy sơ mi chiết eo, đầm dài dáng bút chì, đầm xòe cổ chữ V mềm mại và nữ tính... Dù dễ dàng nhận ra sự khác biệt trên từng thiết kế nhưng đặc điểm chung ở phong cách của chúng đều được gói gọn trong các tính từ như thanh lịch, linh hoạt, sang trọng...

Chất vải denim mềm mại có độ co giãn nhẹ ngày càng chiếm ưu thế trong tủ đồ phái nữ. Đầm sơ mi denim vừa cuốn hút bởi sắc xanh chàm độc đáo, vừa gây ấn tượng qua hàng cúc mạ lấp lánh với những hình dáng phá cách thú vị lưu luyến mọi ánh nhìn ẢNH: ANOUR

Đẹp xuất sắc khi nàng diện váy sơ mi chiết eo, đầm dài cổ điển

Tạm rời xa những mẫu váy sơ mi họa tiết chất vải mỏng nhẹ đặc trưng của mùa nắng nóng, cuối năm là mùa của các thiết kế đơn sắc tươi sáng và chất liệu đứng phom. Vải thô, vải cotton, denim, kaki mềm... mang đến dáng vẻ chỉn chu và chuyên nghiệp cho từng thiết kế đầm liền.

Bảng màu sáng tươi như hồng anh đào, cam đất, sắc trắng và ghi, đỏ tía, đỏ cờ... được làm mới một cách triệt để. Một trong các chi tiết đáng chú ý nhất chính là cách trang phục chiết eo tôn đường cong nữ tính - những đường cắt sắc sảo, dây lưng bản nhỏ hay dây vải buộc hờ quanh eo đều là những điểm nhấn chú ý.

Một gợi ý thanh lịch nhưng vẫn cực kỳ thoáng mát và thư thái từ kiểu váy sơ mi cổ điển gam màu cam đất. Thiết kế khéo léo sử dụng phần tay cánh dơi, đường chiết eo thắt dây vải, dáng cổ áo bẻ thanh lịch và tùng váy xòe rộng tạo dáng đi thướt tha và uyển chuyển ẢNH: CCHIC

Đầm sơ mi phối layer khoe dáng vẻ thanh khiết đậm chất tiểu thư cho người mặc. Hai gam màu ghi và trắng kết hợp mượt mà tạo nên hình ảnh ấn tượng qua phần cổ sơ mi nhọn đính hoa và đường viền tay áo ẢNH: LASANRA

Dáng váy chiết eo được thể hiện theo nhiều phương thức và kỹ thuật cắt may sáng tạo khác nhau. Thiết kế đầm dài cổ điển sử dụng kỹ thuật rã rập tinh tế tạo nên độ xòe tự nhiên trong khi váy sơ mi chiết eo được bổ sung thêm dây hoa vải tạo điểm nhấn vòng 2 ẢNH: CHARMILLES

Đầm bút chì dáng ôm tôn dáng tối đa bằng chính phom dáng tự nhiên của trang phục. Thiết kế được khéo léo phối hai loại chất liệu, kết hợp mảng họa tiết ren hoa trên phần vai ngực tạo nên điểm nhấn thu hút trọn ánh nhìn ẢNH: CCHIC

Đầm midi vải thô họa tiết nanh sói cổ điển mang đến vẻ ngoài trang nhã, dịu dàng là lựa chọn tối ưu cho những ngày cuối năm bận rộn - hợp cả đi làm và đi chơi ẢNH: XAXA

Đầm sơ mi, váy blazer thắt eo bằng dây vải chính là kiểu trang phục giàu tính ứng dụng nhất mùa này ẢNH: CCHIC

Sắc hồng tinh khôi và rạng rỡ có thể làm một ngày rực rỡ. Thiết kế cổ chữ V khéo léo sử dụng các nếp gấp xếp để tạo độ rủ mềm tự nhiên, tùng váy xòe nhẹ và có thể che giấu nhiều nhược điểm cơ thể ẢNH: CCHIC



