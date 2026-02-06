Váy sơ mi chiết eo, sơ mi họa tiết tuy đơn giản nhưng đẹp xuất sắc

Đã từ lâu, váy sơ mi được "trọng dụng" và chiếm giữ vị trí quan trọng trong tủ đồ cơ bản. Váy sơ mi chiết eo được chăm chút kỹ lưỡng hơn ở phần eo nhằm tăng cường khả năng tôn đường cong, giúp nàng tỏa sáng rạng ngời mà không cần phải cố gắng.

Váy sơ mi họa tiết tông xanh mang đến cảm giác mát nhẹ và trẻ trung trong tiết trời đầu xuân. Chi tiết tay ngắn, cổ bẻ duyên dáng kết hợp cùng dây thắt eo giúp tôn nét thanh xuân và phong cách nữ tính hiện đại ẢNH: GIGI

Váy sơ mi họa tiết - mang mùa xuân trong vắt vào tủ đồ mùa mới

Váy sơ mi họa tiết chiết eo tay ngắn dường như sẽ trở thành chiếc váy "must have" của mọi cô gái trong mùa xuân này. Bảng màu tươi sáng, họa tiết rạng rỡ và giàu sức sống hệt như tiết xuân đang đến, tựa như một vườn hoa đầy màu sắc nở rộ trên nền vải mềm nhẹ, kết hợp cùng đường cắt thanh thoát tạo nên những chiếc váy đa năng, dễ mặc và dễ đẹp đến bất ngờ.

Chi tiết thắt eo được chăm chút sáng tạo theo nhiều cách. Đó có thể là đường nẹp nhỏ nhắn "rơi" đúng trọng tâm ánh nhìn, một chiếc dây vải để nàng buộc thành chiếc nơ xinh xinh hoặc nàng cũng có thể tùy chọn một mẫu dây lưng da bản nhỏ để tăng thêm vẻ yêu kiều cho bản phối cùng chiếc váy sơ mi dáng dài in hoa yêu thích.

Không quá cứng nhắc tuân thủ mọi đường nét của áo sơ mi, váy sơ mi mùa này có nhiều cải tiến như dây kéo giọt nước phía thân trước có thể tùy chỉnh; nhiều thiết kế lược bỏ phần tay dài, cổ áo phối màu...

Đầm sơ mi họa tiết kẻ sọc dọc trên nền vải hồng mang đến hình ảnh hiện đại, năng động và giàu sức sống ẢNH: GIGI

Chìm đắm trong cảm xúc lãng mạn ngọt ngào qua những thiết kế váy liền tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn. Điểm nhấn của mẫu trang phục này chính là họa tiết thêu viền chạy dọc theo các phần nẹp cổ áo, tay và thân trước; hai gam màu đỏ và trắng tương phản, nổi bật và giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: GIGI

Chất liệu gấm dệt họa tiết, tafta... vừa đứng phom vừa óng ả bắt sáng nên được đặc biệt yêu thích diện trên thảm đỏ, diện trong những sự kiện trang trọng. Mẫu đầm dáng dài xếp ly dọc, kết hợp thêm hàng cúc mạ và cài áo cánh bướm mang đến diện mạo quý phái, rạng ngời ẢNH: WHITE PLAN

Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khi nàng diện váy sơ mi phối cà vạt. Phom chữ A cổ điển chính là kiểu trang phục giấu nhược điểm tốt lại dễ mặc, dễ phối cho nhiều mục đích từ ngày thường đến các dịp đặc biệt

ẢNH: WHITE PLAN

Bản phối mang sắc hồng trẻ trung và thanh thoát, những đường xếp ly tinh tế khéo tạo nên hiệu ứng thị giác cân bằng hoàn hảo cho trang phục. Đầm váy có chi tiết cổ bẻ luôn là đại diện cho hình ảnh thanh lịch và trang nhã được mọi quý cô yêu thích ẢNH: DECOS

Váy sơ mi kéo khóa trước, sơ mi phối cổ, sơ mi ren hoa phối hai lớp vải mang đến thêm nhiều lựa chọn cho nàng để làm mới hình ảnh mỗi ngày ẢNH: DECOS

Đầm midi có điểm nhấn xếp ly giữa dáng chữ A thanh lịch và duyên dáng. Chất vải cotton bố thoáng mát, nhẹ nhưng đứng phom kết hợp họa tiết ca rô nhỏ giúp nàng xây dựng phong cách công sở hiện đại ẢNH: DECOS



