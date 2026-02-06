  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy sơ mi chiết eo, sơ mi họa tiết tuy đơn giản nhưng đẹp xuất sắc

Kim Ngọc
Kim Ngọc
06/02/2026 08:00 GMT+7

Váy sơ mi chiết eo là một trong số những kiểu trang phục tôn dáng tuyệt vời nhất. Mùa xuân, các thiết kế váy sơ mi họa tiết, sơ mi đơn sắc từ cotton, voan chiffon, vải bố, ren... mang đến cho nàng những sắc thái mới tươi sáng đầy màu sắc.

Đã từ lâu, váy sơ mi được "trọng dụng" và chiếm giữ vị trí quan trọng trong tủ đồ cơ bản. Váy sơ mi chiết eo được chăm chút kỹ lưỡng hơn ở phần eo nhằm tăng cường khả năng tôn đường cong, giúp nàng tỏa sáng rạng ngời mà không cần phải cố gắng.

Váy sơ mi họa tiết mùa xuân () - Ảnh 1.

Váy sơ mi họa tiết tông xanh mang đến cảm giác mát nhẹ và trẻ trung trong tiết trời đầu xuân. Chi tiết tay ngắn, cổ bẻ duyên dáng kết hợp cùng dây thắt eo giúp tôn nét thanh xuân và phong cách nữ tính hiện đại

ẢNH: GIGI

Váy sơ mi họa tiết - mang mùa xuân trong vắt vào tủ đồ mùa mới

Váy sơ mi họa tiết chiết eo tay ngắn dường như sẽ trở thành chiếc váy "must have" của mọi cô gái trong mùa xuân này. Bảng màu tươi sáng, họa tiết rạng rỡ và giàu sức sống hệt như tiết xuân đang đến, tựa như một vườn hoa đầy màu sắc nở rộ trên nền vải mềm nhẹ, kết hợp cùng đường cắt thanh thoát tạo nên những chiếc váy đa năng, dễ mặc và dễ đẹp đến bất ngờ.

Chi tiết thắt eo được chăm chút sáng tạo theo nhiều cách. Đó có thể là đường nẹp nhỏ nhắn "rơi" đúng trọng tâm ánh nhìn, một chiếc dây vải để nàng buộc thành chiếc nơ xinh xinh hoặc nàng cũng có thể tùy chọn một mẫu dây lưng da bản nhỏ để tăng thêm vẻ yêu kiều cho bản phối cùng chiếc váy sơ mi dáng dài in hoa yêu thích. 

Không quá cứng nhắc tuân thủ mọi đường nét của áo sơ mi, váy sơ mi mùa này có nhiều cải tiến như dây kéo giọt nước phía thân trước có thể tùy chỉnh; nhiều thiết kế lược bỏ phần tay dài, cổ áo phối màu...

Váy sơ mi họa tiết mùa xuân () - Ảnh 2.

Đầm sơ mi họa tiết kẻ sọc dọc trên nền vải hồng mang đến hình ảnh hiện đại, năng động và giàu sức sống

ẢNH: GIGI

Váy sơ mi họa tiết mùa xuân () - Ảnh 3.

Chìm đắm trong cảm xúc lãng mạn ngọt ngào qua những thiết kế váy liền tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn. Điểm nhấn của mẫu trang phục này chính là họa tiết thêu viền chạy dọc theo các phần nẹp cổ áo, tay và thân trước; hai gam màu đỏ và trắng tương phản, nổi bật và giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: GIGI

Váy sơ mi họa tiết mùa xuân () - Ảnh 4.

Chất liệu gấm dệt họa tiết, tafta... vừa đứng phom vừa óng ả bắt sáng nên được đặc biệt yêu thích diện trên thảm đỏ, diện trong những sự kiện trang trọng. Mẫu đầm dáng dài xếp ly dọc, kết hợp thêm hàng cúc mạ và cài áo cánh bướm mang đến diện mạo quý phái, rạng ngời

ẢNH: WHITE PLAN

Váy sơ mi họa tiết mùa xuân () - Ảnh 5.
Váy sơ mi họa tiết mùa xuân () - Ảnh 6.

Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khi nàng diện váy sơ mi phối cà vạt. Phom chữ A cổ điển chính là kiểu trang phục giấu nhược điểm tốt lại dễ mặc, dễ phối cho nhiều mục đích từ ngày thường đến các dịp đặc biệt

ẢNH: WHITE PLAN

Váy sơ mi họa tiết mùa xuân () - Ảnh 7.

Bản phối mang sắc hồng trẻ trung và thanh thoát, những đường xếp ly tinh tế khéo tạo nên hiệu ứng thị giác cân bằng hoàn hảo cho trang phục. Đầm váy có chi tiết cổ bẻ luôn là đại diện cho hình ảnh thanh lịch và trang nhã được mọi quý cô yêu thích

ẢNH: DECOS

Váy sơ mi họa tiết mùa xuân () - Ảnh 8.

Váy sơ mi kéo khóa trước, sơ mi phối cổ, sơ mi ren hoa phối hai lớp vải mang đến thêm nhiều lựa chọn cho nàng để làm mới hình ảnh mỗi ngày

ẢNH: DECOS

Váy sơ mi họa tiết mùa xuân () - Ảnh 9.

Đầm midi có điểm nhấn xếp ly giữa dáng chữ A thanh lịch và duyên dáng. Chất vải cotton bố thoáng mát, nhẹ nhưng đứng phom kết hợp họa tiết ca rô nhỏ giúp nàng xây dựng phong cách công sở hiện đại

ẢNH: DECOS


váy sơ mi váy sơ mi họa tiết thắt eo váy sơ mi cổ đức váy sơ mi chiết eo váy sơ mi dáng dài

Bài viết khác

Quần jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn

Quần jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn

Màu cam, điểm nhấn cho diện mạo cuốn hút và thời thượng

Màu cam, điểm nhấn cho diện mạo cuốn hút và thời thượng

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Áo choàng và váy tạo nét quyền lực quý phái

Áo choàng và váy tạo nét quyền lực quý phái

Trang phục hồng trắng: Công thức mặc đẹp để khởi đầu ngày mới

Trang phục hồng trắng: Công thức mặc đẹp để khởi đầu ngày mới

Vẻ đẹp tiểu thư từ phong cách thời trang lãng mạn

Vẻ đẹp tiểu thư từ phong cách thời trang lãng mạn

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm

Áo họa tiết ca rô với những bản phối không nhàm chán

Áo họa tiết ca rô với những bản phối không nhàm chán

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top