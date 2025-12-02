Váy suông họa tiết, đơn sắc từ nhung, voan được lòng quý cô hiện đại

Váy suông họa tiết hoa cỏ phối ren và đường viền nữ tính, những đường gấp nếp xếp ly hay gam màu óng ả... mang đến cho nàng cảm nhận rõ nét về sự chuyển động nhịp nhàng của thời tiết, nhiệt độ và cảm xúc cùng giao hòa.
Váy suông họa tiết, khúc ca cảm xúc từ bảng màu đến chất liệu
Dẫu rằng mùa đông lạnh thì những thiết kế váy suông mỏng nhẹ, mát lành vẫn có chỗ đứng trong tủ đồ của phái nữ. Các thiết kế tôn dáng, mang lại sự tự do tuyệt đối cho cơ thể được khéo léo phối cùng áo choàng, áo khoác măng tô dài sang trọng và quý phái. Bên cạnh đó, các thiết kế suông từ chất vải dày ấm đặc trưng mùa lạnh như vải nhung hay linen thô lại được chăm chút bằng những chi tiết phối màu phá cách đầy cá tính.
Bảng màu chủ đạo trên các thiết kế đầm suông mùa này là gam màu nâu ấm, sắc xanh da trời trong trẻo và tươi sáng tựa ánh ban mai. Ngoài các lựa chọn quen thuộc như váy maxi hai dây, còn có những gợi ý cổ bẻ danton, váy suông phong cách boho tràn đầy nét phóng khoáng và hoang dã, mộc mạc.
Từ sự đa dạng của chất liệu đến sự linh hoạt của phom dáng, kỹ thuật in ấn đến đục lỗ hay cắt khắc laser... đều góp phần tạo nên những góc nhìn mới cho các thiết kế váy suông mùa này
ẢNH: RUE DES CHATS
Trang phục dáng suông có thể là người bạn thân thiết, đồng hành cùng nàng qua nhiều mùa, gợi mở nhiều ý tưởng mặc đẹp khi luôn được làm mới cách mặc, cách styling...
ẢNH: MONO