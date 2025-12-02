  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy suông họa tiết, đơn sắc từ nhung, voan được lòng quý cô hiện đại

Kim Ngọc
Kim Ngọc
02/12/2025 10:00 GMT+7

Khi đã 'phải lòng' một kiểu trang phục mà nàng cảm thấy mình tự tin và tự do bậc nhất, nàng sẽ chẳng ngại ngần diện chúng mọi lúc, mọi nơi. Các thiết kế váy suông họa tiết từ vải voan tơ, cotton, váy suông đơn sắc phối màu từ vải nhung, linen... chính là những món đồ giành được sự yêu mến của cô nàng hiện đại.

Váy suông họa tiết hoa cỏ phối ren và đường viền nữ tính, những đường gấp nếp xếp ly hay gam màu óng ả... mang đến cho nàng cảm nhận rõ nét về sự chuyển động nhịp nhàng của thời tiết, nhiệt độ và cảm xúc cùng giao hòa.

Váy suông họa tiết - Ảnh 1.

Là kiểu trang phục nữ tính, mang đến vẻ đẹp tự nhiên và nâng niu cảm xúc, chuyển động của cơ thể, các thiết kế váy suông họa tiết ngày càng được quý cô hiện đại yêu thích

ẢNH: RUE DES CHATS

Váy suông họa tiết, khúc ca cảm xúc từ bảng màu đến chất liệu

Dẫu rằng mùa đông lạnh thì những thiết kế váy suông mỏng nhẹ, mát lành vẫn có chỗ đứng trong tủ đồ của phái nữ. Các thiết kế tôn dáng, mang lại sự tự do tuyệt đối cho cơ thể được khéo léo phối cùng áo choàng, áo khoác măng tô dài sang trọng và quý phái. Bên cạnh đó, các thiết kế suông từ chất vải dày ấm đặc trưng mùa lạnh như vải nhung hay linen thô lại được chăm chút bằng những chi tiết phối màu phá cách đầy cá tính.

Bảng màu chủ đạo trên các thiết kế đầm suông mùa này là gam màu nâu ấm, sắc xanh da trời trong trẻo và tươi sáng tựa ánh ban mai. Ngoài các lựa chọn quen thuộc như váy maxi hai dây, còn có những gợi ý cổ bẻ danton, váy suông phong cách boho tràn đầy nét phóng khoáng và hoang dã, mộc mạc.

Váy suông họa tiết - Ảnh 2.

Chất vải voan tơ mềm nhẹ điểm những nét vẽ họa tiết tự nhiên, bung nở bừng sức sống. Trang phục gợi mở vẻ đẹp quyến rũ, giàu sức cuốn hút nhưng vẫn thanh lịch và chỉn chu trong từng chuyển động

ẢNH: RUE DES CHATS

Váy suông họa tiết - Ảnh 3.

Đầm maxi vải cotton in hoa mang đến hình ảnh quý cô thư nhàn, thong dong không vội vã. Thiết kế tối giản khéo léo kết hợp các chi tiết thủ công như xếp ly, các khuy nút từ chất liệu thô mộc hòa quyện trên gam màu nâu cam ấm áp và giàu sức sống

ẢNH: RUE DES CHATS

Váy suông họa tiết - Ảnh 4.

Sắc xanh blue được biến hóa để trở nên khác biệt và mới lạ qua những bản in họa tiết đặc sắc dành cho mùa đông 2025. Đầm suông họa tiết vừa là trang phục để đi làm, vừa có thể trở thành đầm tiệc hay trang phục cho những kỳ nghỉ dưỡng

ẢNH: RUE DES CHATS

Váy suông họa tiết - Ảnh 5.
Váy suông họa tiết - Ảnh 6.
Váy suông họa tiết - Ảnh 7.

Từ sự đa dạng của chất liệu đến sự linh hoạt của phom dáng, kỹ thuật in ấn đến đục lỗ hay cắt khắc laser... đều góp phần tạo nên những góc nhìn mới cho các thiết kế váy suông mùa này

ẢNH: RUE DES CHATS

Váy suông họa tiết - Ảnh 8.

Hé mở sự thú vị từ chất vải nhung cổ điển cùng những gam màu đan cài được kết hợp tạo nên tổng thể hoàn hảo, mãn nhãn

ẢNH: MONO

Váy suông họa tiết - Ảnh 9.

Từng đường cắt khéo léo, kỹ thuật thủ công và kỹ thuật phối màu, phối chất liệu điêu luyện làm nên những ý tưởng đầm suông độc đáo "không đụng hàng"

ẢNH: MONO

Váy suông họa tiết - Ảnh 10.
Váy suông họa tiết - Ảnh 11.

Trang phục dáng suông có thể là người bạn thân thiết, đồng hành cùng nàng qua nhiều mùa, gợi mở nhiều ý tưởng mặc đẹp khi luôn được làm mới cách mặc, cách styling...

ẢNH: MONO

Váy suông họa tiết - Ảnh 12.

Váy suông vải tweed phối nơ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài tiểu thư sang chảnh và quý phái. Thiết kế là ý tưởng mặc dự tiệc, dự sự kiện hay thảm đỏ, các buổi họp mặt và gala cuối năm...

ẢNH: RUE DES CHATS

