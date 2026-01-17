  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
17/01/2026 12:00 GMT+7

Váy trắng và giày bốt từng được xem là hai item thuộc về những phong cách thời trang đối lập nhau. Một bên gắn liền với sự mềm mại, bên còn lại đại diện cho sự cá tính. Thế nhưng, khi đặt cạnh nhau, chúng không tạo nên sự khó chịu mà lại mang đến sự giao thoa đầy cuốn hút.

Chiếc váy trắng dáng ngắn với nhiều tầng bèo nhún, điểm xuyết viền ren mảnh, tạo nên chuyển động mềm mại theo từng bước chân. Phom váy rộng vừa phải giúp tổng thể thoải mái, đi cùng là đôi bốt cao cổ màu be bằng da lộn, sắc độ trầm ấm đóng vai trò như một điểm neo thị giác. Sự đối lập giữa chất vải mềm và cấu trúc chắc chắn khiến bản phối thêm hài hòa.

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút- Ảnh 1.

Tưởng chừng đối lập, váy trắng và giày bốt lại gặp nhau ở điểm giao thoa đầy mê hoặc, nơi sự ngọt ngào hòa quyện cùng sự cá tính mạnh mẽ

ẢNH: @BAOTRAN.311

Váy trắng không cần phô trương mà vẫn giữ vị trí trung tâm của trang phục. Thiết kế váy ngắn với phần eo chiết gọn, dây rút trước ngực giúp định hình vóc dáng rõ ràng, trong khi tay phồng nhỏ tạo nhịp điệu thị giác mềm mại. Chất liệu đứng phom giữ cho sắc trắng luôn sáng và gọn. 

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút- Ảnh 2.

Đôi bốt da đen cao cổ xuất hiện như một đối trọng cần thiết, tạo chiều sâu và nhấn mạnh cá tính. Chiếc mũ cói đi kèm làm dịu lại sắc độ tổng thể, cân bằng giữa lãng mạn và hiện đại một cách nhẹ nhàng

ẢNH: @GOUTDEJUN.IG

Vẫn là váy trắng dáng ngắn, nhưng lần này nữ tính được thể hiện qua sự gọn gàng. Bạn có thể lựa chọn áo hai dây hoặc cổ vuông dáng ôm vừa phải, trong khi phần chân váy xòe nhẹ giữ lại độ bay cần thiết. Tổng thể chuyển động tự nhiên, không cầu kỳ. 

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút- Ảnh 3.

Đôi bốt cao cổ với phom mềm đóng vai trò điểm tựa thị giác, giúp thêm chiều sâu và sự chín chắn cho bản phối

ẢNH: @THUYTHNG__

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút- Ảnh 4.

Những chiếc váy trắng dáng ngắn thiết kế chiết eo dễ dàng tôn lên vòng eo thanh mảnh của người mặc

ẢNH: @THUYTHNG__

Khi váy trắng bước ra khỏi khuôn khổ thuần khiết, tinh thần thời trang sang trọng lên ngôi. Thiết kế váy đuôi cá với phần trên ôm sát, thiết kế dây đan và bèo tầng tạo nên nhịp điệu thị giác thu hút, trong khi phần tà bất đối xứng phía sau kéo dài chuyển động một cách có chủ ý. Chất liệu mềm nhưng giữ phom giúp tổng thể tránh cảm giác mong manh. Đôi bốt đen cao cổ, đế dày khiến váy trắng mang dáng dấp cá tính và sắc sảo hơn.

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút- Ảnh 5.

Váy trắng với thiết kế đuôi cá khi đi cùng giày bốt đen dễ dàng tôn lên đôi chân dài thon gọn

ẢNH: @NGANHA.203

Với thiết kế cổ yếm và thân trên phom rộng, váy trắng gợi lên cảm giác nhẹ tênh nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát. Phần chân váy xếp tầng ngắn mang lại nhịp chuyển động linh hoạt, trẻ trung. Chất liệu mỏng có độ rủ vừa phải giữ cho tổng thể mềm mại mà không rời rạc. Đôi bốt đen cao cổ và khăn turban họa tiết hoa hoàn thiện bản phối, bổ sung sắc thái nữ tính.

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút- Ảnh 6.

Váy trắng với thiết kế cổ yếm khi đi cùng giày bốt vừa mang nét cổ điển lại xen lẫn sự hiện đại

ẢNH: @GOUTDEJUN.IG

Váy trắng cũng có thể mang dáng dấp trưởng thành mà không đánh mất sự mềm mại vốn có. Thiết kế dáng dài với thân trên ôm nhẹ cùng đường chiết eo rõ ràng giúp định hình vóc dáng tinh tế. Phần chân váy xòe rộng với bề mặt vải xuyên mờ nhẹ tạo chuyển động uyển chuyển khi bước đi. Đôi bốt đen cổ thấp, phom gọn và mũi nhọn vừa phải giữ cho tổng thể không quá lãng mạn mà vẫn duy trì phong cách hiện đại.

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút- Ảnh 7.

Những thiết kế váy trắng dáng dài đem lại sự thanh lịch cho phong cách, đôi giày bốt giữ cho tổng thể không quá lãng mạn mà vẫn linh hoạt

ẢNH: @PRIMTIYA

Chiếc váy trắng dáng ngắn nằm trong bản phối cá tính với giày bốt cao cổ. Phần áo dạng corset ôm sát thân trên, hàng khuy dọc cùng phần chân váy bèo nhún tạo nên sự căng thẳng thị giác giữa gợi cảm và kiểm soát, điểm xuyết thêm chiếc nơ đen nơi eo. Đôi bốt đen cao cổ, dáng ôm và gót nhọn mang tính áp đảo, kết hợp cùng tất trắng cao qua gối khiến váy trắng không còn mềm yếu mà trở thành một tuyên ngôn cá tính rõ ràng.

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút- Ảnh 8.

Tôn lên phong cách phóng khoáng khi lựa chọn váy cúp ngực đầy gợi cảm, đôi giày bốt hoàn thiện phong cách cá tính

ẢNH: @THEFANCE.OFFICIAL

Khoảng cân bằng ấy chính là nơi váy trắng không còn chỉ đại diện cho sự mong manh, và giày bốt không đơn thuần là điểm nhấn mạnh mẽ. Khi song hành, hai yếu tố này tạo nên một ngôn ngữ thời trang đầy thu hút.

váy trắng bốt Chân váy Giày bốt Phụ kiện

Bài viết khác

Trang sức vàng biểu tượng may mắn, hút tài lộc chiếm lĩnh thị trường Tết 2026

Trang sức vàng biểu tượng may mắn, hút tài lộc chiếm lĩnh thị trường Tết 2026

Diện mạo mới của chân váy dáng dài

Diện mạo mới của chân váy dáng dài

Bí quyết diện denim on denim thời thượng, không gây nhàm chán

Bí quyết diện denim on denim thời thượng, không gây nhàm chán

Sau sự thành công của mùa thu/đông 2025, UNIQLO viết tiếp câu chuyện gì trong mùa mới?

Sau sự thành công của mùa thu/đông 2025, UNIQLO viết tiếp câu chuyện gì trong mùa mới?

Phong cách edgy, tuyên ngôn thời trang cho sự khác biệt

Phong cách edgy, tuyên ngôn thời trang cho sự khác biệt

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại

Tôn eo thon với bản phối áo crop top, áo quây và chân váy xếp tầng

Tôn eo thon với bản phối áo crop top, áo quây và chân váy xếp tầng

Hóa quý cô cổ điển với sắc trắng, đen sang trọng

Hóa quý cô cổ điển với sắc trắng, đen sang trọng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top