Vẻ đẹp hoang dã, đậm cá tính với họa tiết da báo

Dù xuất hiện trong trang phục nào họa tiết da báo luôn khơi dậy được cảm giác nổi loạn và đầy sức hút.

Áo thun họa tiết da báo đậm chất đường phố

Áo phông in họa tiết da báo luôn là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả để thể hiện cá tính nổi loạn ẢNH: @SET_SHOPPP

Chiếc áo phông oversized với họa tiết da báo tông màu nâu đất trầm ấm, phối cùng quần shorts denim cạp thấp với điểm nhấn là họa tiết ngôi sao màu xanh nhạt, tạo sự tương phản giúp bộ trang phục thêm phần nổi bật.

Phá cách hơn với áo phông họa tiết da báo trên nền đỏ quyến rũ ẢNH: @SET_SHOPPP

Chiếc áo có phom dáng rộng tạo nên sự thoải mái cho cơ thể. Sánh đôi quần shorts da màu đen mang lại vẻ ngoài gợi cảm.

Áo cổ yếm họa tiết da báo

Áo cổ yếm họa tiết da báo với chi tiết nhún eo và xẻ ngực sâu, kết hợp với chiếc quần shorts màu đen nổi bật với lớp lấp lánh phủ kín, giúp bộ trang phục thêm phần nổi bật ẢNH: @BUNNI.YUCI

Áo khoác họa tiết da báo

Áo khoác da báo luôn là lựa chọn hoàn hảo để làm bật phong cách đường phố ẢNH: @XUN.CA_

Áo khoác da báo có điểm nhấn với các ngôi sao ở trên thân áo tạo nên sự cá tính và năng động. Phối cùng là quần ống loe màu đen tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân.

Áo tay dài họa tiết da báo

Áo tay dài họa tiết da báo mang đến cảm giác vừa cổ điển vừa nổi loạn ẢNH: @SET_SHOPPP

Đặc biệt, với những phom dáng ôm sát, áo tay dài với họa tiết da báo cổ điển cao ôm sát cơ thể giúp tôn trọn vẹn đường cong cơ thể. Phối với quần jeans ống rộng với những vệt màu loang lổ và chi tiết rách gối mang lại vẻ ngoài bụi bặm và phóng khoáng.

Tái hiện phong cách Y2K với sự kết hợp táo bạo của lông thú nhân tạo và họa tiết da báo ẢNH: @XUN.CA_

Chiếc áo dài tay crop top ôm sát và chân váy mini cạp trễ mang họa tiết vô cùng nổi bật. Sự kết hợp này vừa giúp tôn lên cơ thể hoàn hảo vừa thu hút mọi ánh nhìn với những chi tiết lấp lánh.

Váy body họa tiết da báo

Váy body họa tiết da báo chính là lựa chọn dành cho những ai muốn khai thác tối đa sự gợi cảm ẢNH: @KJMBAE

Váy body hai dây ôm sát cơ thể với họa tiết da báo cổ điển nổi bật với các chi tiết đính hạt rải rác tạo nên sự lấp lánh tinh tế dưới ánh hoàng hôn.