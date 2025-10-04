Vẻ đẹp hoang dã, đậm cá tính với họa tiết da báo

Dù xuất hiện trong trang phục nào họa tiết da báo luôn khơi dậy được cảm giác nổi loạn và đầy sức hút.
Áo thun họa tiết da báo đậm chất đường phố
Chiếc áo phông oversized với họa tiết da báo tông màu nâu đất trầm ấm, phối cùng quần shorts denim cạp thấp với điểm nhấn là họa tiết ngôi sao màu xanh nhạt, tạo sự tương phản giúp bộ trang phục thêm phần nổi bật.
Chiếc áo có phom dáng rộng tạo nên sự thoải mái cho cơ thể. Sánh đôi quần shorts da màu đen mang lại vẻ ngoài gợi cảm.
Áo cổ yếm họa tiết da báo
Áo khoác họa tiết da báo
Áo khoác da báo có điểm nhấn với các ngôi sao ở trên thân áo tạo nên sự cá tính và năng động. Phối cùng là quần ống loe màu đen tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân.
Áo tay dài họa tiết da báo
Đặc biệt, với những phom dáng ôm sát, áo tay dài với họa tiết da báo cổ điển cao ôm sát cơ thể giúp tôn trọn vẹn đường cong cơ thể. Phối với quần jeans ống rộng với những vệt màu loang lổ và chi tiết rách gối mang lại vẻ ngoài bụi bặm và phóng khoáng.
Chiếc áo dài tay crop top ôm sát và chân váy mini cạp trễ mang họa tiết vô cùng nổi bật. Sự kết hợp này vừa giúp tôn lên cơ thể hoàn hảo vừa thu hút mọi ánh nhìn với những chi tiết lấp lánh.
Váy body họa tiết da báo
Váy body hai dây ôm sát cơ thể với họa tiết da báo cổ điển nổi bật với các chi tiết đính hạt rải rác tạo nên sự lấp lánh tinh tế dưới ánh hoàng hôn.