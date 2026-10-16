Vẻ đẹp không tuổi từ những thiết kế khuyên tai tròn thanh lịch

Khuyên tai tròn từ lâu đã trở thành biểu tượng thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của mọi quý cô. Với phom dáng hình học tối giản nhưng tràn đầy sức sống, món phụ kiện này có khả năng biến hóa kỳ diệu: từ phong cách đường phố Y2K năng động, vẻ đài các sang trọng đến tinh thần phóng khoáng ngày hè.

Những thiết kế khuyên tai tròn bản to bằng kim loại vàng kim hay ánh bạc luôn là món phụ kiện "ruột" của các cô nàng yêu thích phong cách hiện đại. Đường cong mở rộng của vòng tròn tạo nên sự đối lập thị giác, giúp đường viền hàm trông gọn gàng và tôn trọn bờ vai trần thanh mảnh.

Khuyên tai tròn kim loại mang phong cách cổ điển đầy kiêu kỳ, thiết kế ôm sát vành tai tôn lên làn da ngăm khỏe khoắn và bờ vai trần quyến rũ khi diện cùng đầm ren sáng màu ẢNH: @CHAMARNINE.CO

Quyến rũ và hiện đại với khuyên tai tròn mảnh bản lớn bằng kim loại bạc. Món phụ kiện làm bừng sáng khuôn mặt khi kết hợp cùng áo cổ yếm ôm sát màu nâu trầm và quần jeans cạp trễ, mang lại vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa cá tính ẢNH: @_LINH.OWII

Bên cạnh ánh kim loại truyền thống, các mẫu khuyên tai tròn chất liệu nhựa acrylic hoặc phủ sắc màu nổi bật (như hồng pastel, đỏ, cam) đang mang đến làn gió mới trẻ trung cho phái đẹp. Đây là món đồ không thể thiếu cho những bản phối mang tinh thần Y2K rực rỡ.

Khuyên tai tròn chất liệu nhựa màu hồng pastel đồng điệu cùng mũ lưỡi trai và áo hai dây. Phối cùng cùng quần shorts hoặc chân váy sáng màu tôn lên sự khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng ẢNH: @_LINH.OWII

Tối giản nhưng không nhàm chán với khuyên tai tròn bạc mảnh trên những bản phối trầm như sắc đen, xanh navy. Phom dáng khuyên tròn đơn giản dễ dàng tôn nét sang trọng khi kết hợp cùng các kiểu tóc búi ẢNH: @FOURMOOD

Đối với những chuyến du lịch hay những buổi trà chiều ngày nắng, khuyên tai tròn chính là nét chấm phá hoàn hảo cho các trang phục chất liệu đũi, lụa hay ren mềm mại. Món phụ kiện này cân bằng độ nữ tính của trang phục, mang đến tinh thần khác biệt.

Bông tai tròn bản to nổi bật khi sánh đôi cùng những kiểu áo trễ vai hoặc có chi tiết bèo nhún, dễ dàng cân bằng nét nữ tính của những chiếc áo kiểu ẢNH: @KOOKYHOUSE

Hãy ưu tiên chọn những đôi khuyên tai tròn dày dặn hoặc khuyên tròn vừa phải với những cô nàng có gương mặt trái xoan. Độ rộng của vành khuyên vừa đủ sẽ tăng tỷ lệ cân đối của khuôn mặt, giúp cằm trông thon gọn hơn ẢNH: @FOURMOOD

Để hoàn thiện bản phối cá tính, nàng có thể kết hợp khuyên tai tròn với thắt lưng da bản lớn, sự phối hợp ăn ý giữa các phụ kiện cá tính dễ dàng tạo nên nét thu hút khó cưỡng ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Khi chọn khuyên tai tròn cỡ lớn hãy để phần cổ trần thoáng đãng hoặc chỉ đeo dây chuyền thật mảnh. Điều này tránh tạo cảm giác nặng nề cho phần thân trên ẢNH: @_PRINKPIYA

Khuyên tai tròn là món trang sức đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc định hình phong cách cá nhân. Hy vọng các gợi ý trên sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được đôi khuyên phù hợp với gu ăn mặc của mình.