Thời trang 24/7

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
29/11/2025 10:00 GMT+7

Nhẹ nhàng, tinh tế và luôn mang trong mình một sức hút rất riêng - chân váy dài đại diện cho những người phụ nữ thanh lịch, điềm tĩnh. Dù xuất hiện ở đâu, món đồ này luôn tạo nên một vẻ đẹp thướt tha đầy tính nữ.

Trong vô vàn xu hướng đến rồi đi, chân váy dài vẫn giữ trọn vị thế như biểu tượng của sự nữ tính và thanh tao. Bước chân nhẹ, dáng váy uyển chuyển, chỉ cần thế thôi cũng đủ để nàng tỏa sáng theo cách dịu dàng nhưng đầy sức hút.

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa hai gam màu đen trắng luôn mang đến tổng thể thanh lịch. Thiết kế sơ mi điểm họa tiết mang tính nghệ thuật tối giản, tạo điều mới mẻ cho dáng áo cổ điển. Phối cùng chân váy bút chì có đường kéo khóa tinh tế, tổng thể trở nên sắc sảo

ẢNH: ELISE

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài- Ảnh 2.

Một bản phối tone sur tone đầy tinh tế, nơi sắc đỏ burgundy được tái hiện trong chất liệu knit mịn và phom dáng tối giản. Chiếc áo cổ cao không tay ôm nhẹ phần thân trên kết hợp chân váy suông dài, tạo nên một tỷ lệ thanh thoát

ẢNH: ELISE

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài- Ảnh 3.

Set đồ len với áo cardigan và chân váy dài tạo nên tổng thể trang nhã, hiện đại mà vẫn đậm nét nữ tính. Hiệu ứng dệt tinh xảo và cấu trúc nhẹ ôm tôn dáng mang đến vẻ cuốn hút tinh tế, vừa mềm mại, vừa thu hút

ẢNH: ELISE

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài- Ảnh 4.

Chân váy dài là một item không thể thiếu của những bộ suit cách điệu. Bộ tweed màu trắng ngà được xử lý với phom dáng chuẩn xác, tạo nên tỷ lệ cân đối giữa phần eo thắt nhẹ của áo blazer peplum và chân váy dài buông mềm

ẢNH: ELISE

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài- Ảnh 5.

Chân váy midi dáng xòe nhẹ, xử lý chần bông quả trám, mang đến hiệu ứng thị giác thú vị và độ phồng vừa phải. Tổng thể là sự hòa quyện giữa kỹ thuật dựng phom tinh tế và gam màu đầy chiều sâu, gợi vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính

ẢNH: ELISE

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài- Ảnh 6.

Chân váy dạ phối cùng áo khoác tweed tạo nên tổng thể thanh lịch và chỉn chu. Phom dáng dài thẳng kết hợp chi tiết hoa đính ở cầu vai giúp set đồ vừa mang nét cổ điển, vừa toát lên khí chất thời thượng

ẢNH: ELISE

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài- Ảnh 7.

Áo trễ vai kết hợp cùng chân váy dài xòe mềm mại tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính. Chiếc áo được nhấn bằng hàng khuy tinh tế, tôn bờ vai và cổ cao, trong khi chân váy xòe nhẹ mang lại sự thướt tha, cuốn hút khi di chuyển

ẢNH: BBSTORE'S

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài- Ảnh 8.

Gam trắng tinh khôi được xử lý trên nền chất liệu nhẹ bẫng tạo nên một tổng thể thanh lịch đầy tinh tế. Áo sơ mi với cổ nơ mềm mại kết hợp cùng chân váy xếp ly dài đem tới hiệu ứng thướt tha, uyển chuyển theo từng chuyển động

ẢNH: BBSTORE'S

Không ồn ào phô trương, những mẫu chân váy dài khéo léo ôm lấy chuyển động của người mặc, mở ra hình ảnh thanh lịch và cuốn hút đến lạ. Chỉ cần một thiết kế phù hợp, nàng có thể biến hóa từ tinh khôi, ngọt ngào đến sang trọng và kiêu kỳ.

