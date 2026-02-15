  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
15/02/2026 18:00 GMT+7

Trong bảng màu thời trang vốn quen thuộc với những gam trung tính an toàn, xanh lá đang dần khẳng định vị thế như một lựa chọn đầy sức sống. Không còn bị xem là sắc màu kén người mặc, xanh lá ngày càng được yêu thích.

Từ xanh ô liu trầm ấm đến sắc pistachio tươi sáng, gam xanh lá mang đến cảm giác tự nhiên nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo điểm nhấn. Khi được đặt trong những công thức phối màu hợp lý, sắc xanh này không chỉ dễ ứng dụng mà còn thể hiện rõ thẩm mỹ người mặc.

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại- Ảnh 1.

Trong chuyến du lịch về vùng ngoại ô, Kim Na Young gây ấn tượng khi diện áo phao màu sô cô la ấm áp, kết hợp quần vải nhung tăm màu xanh ô liu. Tổng thể mang đến sự gợi ý về cách "thoát khỏi" mùa đông tẻ nhạt vốn bị chi phối bởi các gam màu trung tính quen thuộc

ẢNH: INSTAGRAM NAYOUNGKEEM

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa xanh và nâu theo quy tắc tone sur tone, nay được fashionista Linda phá cách bằng một chi tiết màu hồng, tạo nên tổng thể bất ngờ nhưng hài hòa

ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại- Ảnh 3.

Khi bổ sung thêm màu xám, một bảng màu mới mẻ đã hình thành. Rebeca Oksana không quá phô trương trong cách phối đồ nhưng với sự kết hợp giữa áo khoác, túi xách da lộn, quần âu kẻ sọc và tất xanh ô liu, tổng thể của fashionista người Brazil trông ấn tượng hẳn lên

ẢNH: INSTAGRAM REBECAOKSANA

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại- Ảnh 4.

Bản phối tạo cảm giác như đang "chơi đùa" với màu sắc theo tinh thần thời trang hiện đại. Bạn có thể tham khảo phong cách của cô nàng Linda với chi tiết tất xanh và áo cardigan làm điểm nhấn tinh tế

ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại- Ảnh 5.

Cách đơn giản nhất để ứng dụng màu xanh là phối với quần dáng rộng và áo len cổ V. Khi kết hợp thêm vòng tay bản lớn hoặc một cặp kính cổ điển như fashionista Sasha Sviridovskaya, tổng thể trang phục sẽ trở nên thời thượng hơn nhiều

ẢNH: INSTAGRAM SVIRIDOVSKAYASASHA

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại- Ảnh 6.

Màu xanh pistachio và nâu cũng là cặp màu được nhà thiết kế Lindsay Vrckovnik yêu thích. Những chiếc quần len màu xanh lá, vừa đảm bảo tính linh hoạt khi di chuyển, vừa mang lại sức sống cho các set đồ mùa đông trầm lắng

ẢNH: INSTAGRAM LINMICK

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại- Ảnh 7.

Người mẫu Caroline Rossberg xuất hiện với áo khoác màu nâu cổ điển, kết hợp khăn choàng xanh lá trùm đầu ấm áp. Đây là một gợi ý lý tưởng cho những buổi hẹn ngày đông khi nhiệt độ xuống thấp

ẢNH: INSTAGRAM CAROLINELOSSBERG

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại- Ảnh 8.

Sự kết hợp đơn giản nhất với màu xanh lá là phối cùng gam đen kinh điển giúp tạo nên tổng thể hài hòa, dễ ứng dụng và không bao giờ lỗi mốt. Màu đen đóng vai trò trung hòa trong bản phối của fashionista Phine, giúp sắc xanh nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch

ẢNH: INSTAGRAM PHINE.G

Xanh lá không còn là gam màu của sự thử nghiệm, mà đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong thời trang đương đại. Khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều sắc độ khác nhau giúp xanh lá dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách và hoàn cảnh.

xanh lá Quần âu Bản phối trang phục áo khoác

Bài viết khác

Đầu năm, nàng ưu ái diện chân váy xếp ly mọi lúc

Đầu năm, nàng ưu ái diện chân váy xếp ly mọi lúc

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Khí chất phụ nữ hiện đại tỏa sáng từ phong cách soft power

Khí chất phụ nữ hiện đại tỏa sáng từ phong cách soft power

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố

Túi oversized và cuộc trở lại của thời trang thực dụng trong cuộc sống

Túi oversized và cuộc trở lại của thời trang thực dụng trong cuộc sống

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top