Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại

Trong bảng màu thời trang vốn quen thuộc với những gam trung tính an toàn, xanh lá đang dần khẳng định vị thế như một lựa chọn đầy sức sống. Không còn bị xem là sắc màu kén người mặc, xanh lá ngày càng được yêu thích.
Từ xanh ô liu trầm ấm đến sắc pistachio tươi sáng, gam xanh lá mang đến cảm giác tự nhiên nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo điểm nhấn. Khi được đặt trong những công thức phối màu hợp lý, sắc xanh này không chỉ dễ ứng dụng mà còn thể hiện rõ thẩm mỹ người mặc.
Xanh lá không còn là gam màu của sự thử nghiệm, mà đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong thời trang đương đại. Khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều sắc độ khác nhau giúp xanh lá dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách và hoàn cảnh.