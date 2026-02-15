Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại

Từ xanh ô liu trầm ấm đến sắc pistachio tươi sáng, gam xanh lá mang đến cảm giác tự nhiên nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo điểm nhấn. Khi được đặt trong những công thức phối màu hợp lý, sắc xanh này không chỉ dễ ứng dụng mà còn thể hiện rõ thẩm mỹ người mặc.

Trong chuyến du lịch về vùng ngoại ô, Kim Na Young gây ấn tượng khi diện áo phao màu sô cô la ấm áp, kết hợp quần vải nhung tăm màu xanh ô liu. Tổng thể mang đến sự gợi ý về cách "thoát khỏi" mùa đông tẻ nhạt vốn bị chi phối bởi các gam màu trung tính quen thuộc ẢNH: INSTAGRAM NAYOUNGKEEM

Sự kết hợp giữa xanh và nâu theo quy tắc tone sur tone, nay được fashionista Linda phá cách bằng một chi tiết màu hồng, tạo nên tổng thể bất ngờ nhưng hài hòa ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Khi bổ sung thêm màu xám, một bảng màu mới mẻ đã hình thành. Rebeca Oksana không quá phô trương trong cách phối đồ nhưng với sự kết hợp giữa áo khoác, túi xách da lộn, quần âu kẻ sọc và tất xanh ô liu, tổng thể của fashionista người Brazil trông ấn tượng hẳn lên ẢNH: INSTAGRAM REBECAOKSANA

Bản phối tạo cảm giác như đang "chơi đùa" với màu sắc theo tinh thần thời trang hiện đại. Bạn có thể tham khảo phong cách của cô nàng Linda với chi tiết tất xanh và áo cardigan làm điểm nhấn tinh tế ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Cách đơn giản nhất để ứng dụng màu xanh là phối với quần dáng rộng và áo len cổ V. Khi kết hợp thêm vòng tay bản lớn hoặc một cặp kính cổ điển như fashionista Sasha Sviridovskaya, tổng thể trang phục sẽ trở nên thời thượng hơn nhiều ẢNH: INSTAGRAM SVIRIDOVSKAYASASHA

Màu xanh pistachio và nâu cũng là cặp màu được nhà thiết kế Lindsay Vrckovnik yêu thích. Những chiếc quần len màu xanh lá, vừa đảm bảo tính linh hoạt khi di chuyển, vừa mang lại sức sống cho các set đồ mùa đông trầm lắng ẢNH: INSTAGRAM LINMICK

Người mẫu Caroline Rossberg xuất hiện với áo khoác màu nâu cổ điển, kết hợp khăn choàng xanh lá trùm đầu ấm áp. Đây là một gợi ý lý tưởng cho những buổi hẹn ngày đông khi nhiệt độ xuống thấp ẢNH: INSTAGRAM CAROLINELOSSBERG

Sự kết hợp đơn giản nhất với màu xanh lá là phối cùng gam đen kinh điển giúp tạo nên tổng thể hài hòa, dễ ứng dụng và không bao giờ lỗi mốt. Màu đen đóng vai trò trung hòa trong bản phối của fashionista Phine, giúp sắc xanh nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch ẢNH: INSTAGRAM PHINE.G

Xanh lá không còn là gam màu của sự thử nghiệm, mà đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong thời trang đương đại. Khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều sắc độ khác nhau giúp xanh lá dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách và hoàn cảnh.