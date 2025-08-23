Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này

Quần jeans nói chung và quần jeans xanh vẫn luôn đứng vững ở vị trí của những món đồ thời trang cơ bản, đa năng và bền bỉ với mọi xu hướng thời trang. Bước vào mùa thu đông năm nay, các kiểu dáng quần denim cổ điển vẫn chiếm vị trí đầu bảng và được bổ sung thêm những điều thú vị, mới mẻ qua màu sắc hay đường cắt.
Quần jeans ống suông
Thiết kế đứng đầu về độ tôn dáng, dễ mặc với mọi vóc dáng gọi tên quần jeans ống suông (quần jeans ống đứng). Phom dáng cạp cao "thu gọn" vòng eo kết hợp độ rộng đồng đều suông từ trên xuống dưới khiến mẫu quần này "kéo thẳng" mọi đôi chân, che mờ mọi khuyết điểm.
Quần jeans ống rộng đến siêu rộng
Quần jeans ống rộng đích thị là món đồ denim thời thượng đậm chất xu hướng street wear. Tuy nhiên tùy theo vóc dáng cá nhân, mỗi quý cô chọn độ rộng của ống quần vừa vặn để sự thoải mái dễ chịu của món đồ này không vô tình "nuốt dáng".
Quần jeans ống loe
Gợi nhắc mạnh mẽ phong cách thời trang cổ điển chính là những thiết kế quần jeans ống loe. Thiết kế này trở lại trong các bản phối đường phố nổi bật - nơi quý cô phối quần jeans dày cứng cáp với những chiếc áo nhiều bèo nhún mềm mại và mỏng manh.
Và một số mẫu quần jeans xu hướng khác
Quần jeans lật gấu màu xanh chàm đậm đặc với 2 bản phối cho nàng ứng dụng trong mùa thu này. Hình ảnh thanh lịch cổ điển có sự góp sức của sơ mi họa tiết và áo gile len, trong khi đó bản phối với áo baby doll hai dây cho thấy vẻ trẻ trung, hiện đại và tràn đầy sự hứng khởi
ẢNH: @DA_HLIA_
Quần jeans cạp trễ gây ấn tượng với phom ống quần cong nhẹ giúp tạo hiệu ứng chân dài cho người mặc. Thiết kế phối cùng áo stretch mesh mỏng nhẹ họa tiết tựa như những gợn sóng lăn tăn
ẢNH: REINA