Thời trang 24/7

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này

Kim Ngọc
Kim Ngọc
23/08/2025 16:00 GMT+7

Quần jeans ống rộng, jeans ống loe hay kiểu quần jeans lấy cảm hứng từ chiếc quần denim cũ của ông ngoại (grandpa)... nằm trong xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa mà nàng sẽ không muốn bỏ lỡ.

Quần jeans nói chung và quần jeans xanh vẫn luôn đứng vững ở vị trí của những món đồ thời trang cơ bản, đa năng và bền bỉ với mọi xu hướng thời trang. Bước vào mùa thu đông năm nay, các kiểu dáng quần denim cổ điển vẫn chiếm vị trí đầu bảng và được bổ sung thêm những điều thú vị, mới mẻ qua màu sắc hay đường cắt.

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 1.

Quần jeans grandpa màu xanh denim phai nhẹ, được phát triển dựa trên phom grandpa kinh điển, lấy cảm hứng từ tủ đồ cũ của ông, nơi mỗi đường chỉ, mỗi nếp gấp đều mang ký ức. Quần phom suông rộng thoải mái, dễ mặc và cực linh hoạt, kiểu dáng timelss

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Quần jeans ống suông

Thiết kế đứng đầu về độ tôn dáng, dễ mặc với mọi vóc dáng gọi tên quần jeans ống suông (quần jeans ống đứng). Phom dáng cạp cao "thu gọn" vòng eo kết hợp độ rộng đồng đều suông từ trên xuống dưới khiến mẫu quần này "kéo thẳng" mọi đôi chân, che mờ mọi khuyết điểm.

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 2.

Thiết kế denim dáng suông trên gam màu xanh denim đậm (dark green) hiệu quả hơn trong việc tạo ra diện mạo thanh thoát và sự chỉn chu lịch thiệp. Kết hợp quần jeans, sneakers và áo dệt kim tay dài trong mùa thu là chuẩn bài xu hướng

ẢNH: JENNY TSANG

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 3.

Đón mùa thu sang cùng những gợi ý diện quần denim và áo kiểu cách điệu dịu dàng, giày búp bê đế bệt và những phụ kiện trendy như túi cói, mũ rộng vành...

ẢNH: JENNY TSANG

Quần jeans ống rộng đến siêu rộng

Quần jeans ống rộng đích thị là món đồ denim thời thượng đậm chất xu hướng street wear. Tuy nhiên tùy theo vóc dáng cá nhân, mỗi quý cô chọn độ rộng của ống quần vừa vặn để sự thoải mái dễ chịu của món đồ này không vô tình "nuốt dáng".

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 4.

Kiểu quần có phần ống hơi cong, đường cắt lượn bo tròn tạo nên hình dáng mới lạ đầy thú vị cho chiếc quần jeans quen thuộc. Thiết kế này có tác dụng "hack" dáng thực sự khi các ranh giới của đường cắt may trở nên mờ ảo và bị xóa nhòa

ẢNH: KEIRA TONG

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 6.

Quần jeans ống loe cổ điển nay được làm mới để vẫn mang đến vẻ đẹp lãng mạn, nữ tính nhưng năng động và dễ ứng dụng hơn. Bản phối kết hợp denim và vải ren bay bổng tạo nên sự tương phản thú vị

ẢNH: REINA

Quần jeans ống loe

Gợi nhắc mạnh mẽ phong cách thời trang cổ điển chính là những thiết kế quần jeans ống loe. Thiết kế này trở lại trong các bản phối đường phố nổi bật - nơi quý cô phối quần jeans dày cứng cáp với những chiếc áo nhiều bèo nhún mềm mại và mỏng manh.

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 7.

Nữ fashionista hóa thành cô nàng cao bồi qua bản phối kết hợp mũ vành cong, denim và một chiếc áo cúp ngực xếp lớp màu trắng thanh khiết và quyến rũ

ẢNH: YOYO CAO


Và một số mẫu quần jeans xu hướng khác

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 8.
Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 9.

Quần jeans lật gấu màu xanh chàm đậm đặc với 2 bản phối cho nàng ứng dụng trong mùa thu này. Hình ảnh thanh lịch cổ điển có sự góp sức của sơ mi họa tiết và áo gile len, trong khi đó bản phối với áo baby doll hai dây cho thấy vẻ trẻ trung, hiện đại và tràn đầy sự hứng khởi

ẢNH: @DA_HLIA_

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 10.
Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 11.

Quần jeans cạp trễ gây ấn tượng với phom ống quần cong nhẹ giúp tạo hiệu ứng chân dài cho người mặc. Thiết kế phối cùng áo stretch mesh mỏng nhẹ họa tiết tựa như những gợn sóng lăn tăn

ẢNH: REINA

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 12.

Quần jeans ống rộng ở phía trên và thu nhỏ ở gấu quần mang lại diện mạo hiện đại và cá tính, kết hợp cùng áo sát nách viền ren tạo nên tổng thể mạnh mẽ, độc lập và cuốn hút

ẢNH:THUONG BOO

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này - Ảnh 13.

Quần denim trắng thỏa sức kết hợp với áo sơ mi họa tiết, sơ mi trơn và mọi chiếc áo yêu thích của nàng. Quần denim màu trắng thường được phối cùng giày thể thao và tất trắng cho phong cách năng động

ẢNH: THE BLUE TSHIRT


Quần jeans xu hướng quần jeans quần jeans xanh jeans ống suông cổ điển

