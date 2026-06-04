Thu hồi một số lô kẹo Allen's iNSiDE OUTS do có dị vật

Tối 4.6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Úc - New Zealand (FSANZ) có thông tin cảnh báo về việc thu hồi một số lô sản phẩm kẹo Allen's iNSiDE OUTS 130 gram do phát hiện có dị vật. Đây là loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại các siêu thị lớn trên khắp Úc như Coles, Woolworths, các cửa hàng độc lập như IGA...

Cục An toàn thực phẩm cho biết, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Úc - New Zealand (FSANZ) thu hồi một số lô sản phẩm kẹo Allen's iNSiDE OUTS 130 gram do phát hiện có dị vật ẢNH: VFA.GOV.VN

Sản phẩm kẹo Allen's iNSiDE OUTS 130 gram thu hồi có hạn sử dụng là ngày 30.6.2027, thuộc các mã lô 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941, 6088T941.

Theo Cục An toàn thực phẩm, tại Việt Nam, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm, đã quy định sản phẩm kẹo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương.

Ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết, để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị Cục Công nghiệp, Bộ Công thương xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong chiều 4.6, Cục An toàn thực phẩm đã thông báo về việc Cơ quan quản lý dược phẩm Úc (TGA) cảnh báo thu hồi khẩn cấp 2 sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm. Mảnh kính (nếu có) không nằm trong viên uống, mà có thể xuất hiện trong chai đựng.

Hai sản phẩm bị thu hồi cụ thể gồm Nature's Own glucosamine sulfate with chondroitin (loại 320 viên), số lô 1662937; hạn sử dụng tháng 4.2028 và Nature's Own magnesium glycinate 1150 mg (loại 300 viên), số lô 1665576, cũng có hạn sử dụng là tháng 4.2028.



