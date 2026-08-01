Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được thăng cấp bậc hàm thượng tướng

Ngày 31.7, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng đối với trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm đối với Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng công an nhân dân cũng như cá nhân Thứ trưởng Đặng Hồng Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng đối với Thứ trưởng Đặng Hồng Đức là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển của công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thượng tướng Đặng Hồng Đức tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn luôn xứng đáng là người chỉ huy, cán bộ xuất sắc của lực lượng công an nhân dân, được nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ẢNH: BỘ CÔNG AN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp để bản thân có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong thời gian qua.

Với nhận thức cấp bậc hàm càng cao thì trách nhiệm càng lớn, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức hứa với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.