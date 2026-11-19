Hôm nay 19.11, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ: "Có một điều rất đẹp ở nghề dạy học: những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Bởi vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của một người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng".

Ông Thưởng cho rằng, nếu gia đình, nhà trường và xã hội có thể thường xuyên kết nối, chân thành chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau, áp lực trên vai các thầy cô sẽ vơi đi đáng kể. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo để đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sĩ số học sinh trên lớp theo đúng quy định để công việc của nhà giáo không bị quá tải.

"Các thầy, cô giáo được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh", ông Thưởng nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Minh Triết và ông Phạm Ngọc Thưởng trao bằng khen cho các nhà giáo tiêu biểu ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Ông Thưởng cũng chỉ ra rằng, thế hệ trẻ hôm nay đang trưởng thành trong một bối cảnh rất khác. Các em có điều kiện tiếp cận tri thức rộng hơn, nhanh hơn; có khả năng kết nối, sáng tạo và thể hiện chính kiến mạnh mẽ hơn.

Trong kỷ nguyên số, khi tri thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng. Công nghệ có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và truyền cảm hứng.

"Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy giúp mình biết suy nghĩ độc lập, phương pháp tự học, tinh thần tự học suốt đời và biết tự lựa chọn điều đúng đắn", ông Thưởng nói và đề nghị thầy, cô giáo hãy giúp các em giữ vững những giá trị cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng nhắc đến những thầy cô dù chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề ở trên khắp mọi miền Tổ quốc, ông Thưởng khẳng định: "Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những dấu ấn lặng thầm nằm trong sự tiến bộ từng ngày. Vinh quang của thầy cô đã hóa thân vào học trò là như vậy".