Thủ tục gọn, dân lợi: Cán bộ trẻ nâng cao sự hài lòng người dân

Máy đánh giá chất lượng phục vụ trực tiếp

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng hồ sơ tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk tăng đáng kể, gây áp lực không nhỏ lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong bối cảnh đó, xã Hòa Phú nổi lên như một điểm sáng cải cách khi đưa vào vận hành hệ thống bốc số tự động, đặc biệt là máy đánh giá sự hài lòng đặt ngay tại bộ phận một cửa.

Chuyển đổi số đang giúp người dân xã Hòa Phú thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian ẢNH: HỮU TÚ

Những ngày đầu sau sáp nhập, trụ sở cũ chật hẹp, lượng người dân đến giao dịch đông khiến việc tiếp nhận hồ sơ nhiều lúc lúng túng, thiếu trật tự. Việc triển khai hệ thống bốc số tự động trở thành giải pháp kịp thời, giúp xóa bỏ cảnh chen lấn, tạo sự công bằng trong thứ tự giải quyết hồ sơ, đồng thời hỗ trợ cán bộ theo dõi tiến độ công việc một cách khoa học.

Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng nhất không chỉ nằm ở khâu tiếp nhận, mà ở việc đưa vào sử dụng máy đánh giá sự hài lòng trực tiếp. Mỗi người dân sau khi hoàn tất thủ tục đều có thể chấm điểm thái độ và năng lực phục vụ của cán bộ ngay tại chỗ. Những phản hồi này được hệ thống ghi nhận tự động, trở thành dữ liệu khách quan để đánh giá chất lượng phục vụ.

Bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Phú, cho biết từ khi hệ thống trực tuyến đi vào hoạt động, công tác quản lý đã bước sang một trang mới. "Bây giờ, tất cả hồ sơ của người dân đều hiển thị trên hệ thống. Ngày nào tiếp nhận hồ sơ, tiến độ giải quyết đến đâu, người dân hài lòng hay không đều công khai minh bạch. Chúng tôi không thể sửa đổi hay "cãi" với dữ liệu máy móc được", bà Hương khẳng định.

Máy đánh giá mức độ hài lòng của người dân tại xã Hòa Phú (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Vượt rào cản địa lý, hạ tầng và thói quen

Theo bà Hương, việc áp dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp giám sát hoạt động của chính quyền. Những đánh giá cụ thể cho từng hồ sơ giúp nhận diện ngay những điểm nghẽn trong quy trình, hoặc những trường hợp cán bộ có thái độ chưa phù hợp. Từ đó, lãnh đạo xã có cơ sở rõ ràng để chấn chỉnh, điều chỉnh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện hơn. Đây chính là yếu tố cốt lõi trong cải cách hành chính hiện nay: lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Cùng với đó, người dân tại xã Hòa Phú cũng dần quen với việc nhận kết quả qua tài khoản cá nhân. Các thủ tục về hộ tịch, chứng thực được xử lý nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian đi lại. Nếu như trước đây, việc ký chứng thực bản sao có thể kéo dài cả buổi do phải chờ lãnh đạo, thì nay quy trình đã được phân cấp, số hóa, cho phép xử lý gần như tức thì. Sự thay đổi này giúp tiết kiệm thời gian cho cả người dân lẫn cán bộ, đồng thời giảm tải áp lực cho bộ máy hành chính.

Cán bộ xử lý thủ tục hành chính cho người dân một cách nhanh chóng ẢNH: HỮU TÚ

Dù vậy, hành trình chuyển đổi số tại địa phương vẫn còn những khó khăn đặc thù. Hiện khoảng cách giữa bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trụ sở UBND xã còn khá xa, gây bất tiện trong việc luân chuyển hồ sơ giấy cần chữ ký trực tiếp. Mỗi ngày, cán bộ phải di chuyển nhiều lần giữa các bộ phận để đảm bảo tiến độ xử lý.

Để khắc phục, UBND xã Hòa Phú đã định hướng xây dựng trụ sở mới gần khu dân cư, tập trung các bộ phận về một đầu mối trong năm 2026. Song song đó, bài toán nhân sự cũng đang được đặt ra khi khối lượng công việc tăng nhanh nhưng chế độ, chính sách chưa thực sự tương xứng. Có những thời điểm hồ sơ quá tải, đội ngũ chuyên viên phải tăng ca, làm thêm giờ để đảm bảo không có hồ sơ nào bị trễ hạn trên hệ thống.

Những "chiến sĩ trẻ" trên mặt trận chuyển đổi số

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Phú, hình ảnh những cán bộ, nhân viên trẻ trung, năng động đã trở nên quen thuộc với người dân. Chính lực lượng này đang góp phần quan trọng làm thay đổi cách thức vận hành của bộ máy hành chính cơ sở.

Điển hình là nhân viên hợp đồng Đặng Như Thế Kỷ (26 tuổi). Với lợi thế am hiểu công nghệ, anh cùng nhiều đồng nghiệp trẻ có thể xử lý hồ sơ nhanh chóng, hỗ trợ người dân cài đặt, khôi phục mật khẩu VNeID hay hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ. Sự nhiệt tình của họ giúp thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ và người dân, đặc biệt là với người lớn tuổi hoặc người chưa quen sử dụng thiết bị số.

Đội ngũ chuyên viên phải tăng ca, làm thêm giờ để giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho người dân ẢNH: HỮU TÚ

Theo lãnh đạo xã, thanh niên là lực lượng tiếp cận công nghệ rất nhanh. Nhiều trường hợp người dân quên mật khẩu tài khoản định danh, thay vì phải đến cơ quan công an, cán bộ trẻ tại trung tâm có thể hỗ trợ xử lý ngay tại chỗ. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian cho người dân mà còn giúp quá trình giải quyết hồ sơ diễn ra trôi chảy hơn, hạn chế tình trạng ùn ứ.

Chia sẻ về công việc, anh Thế Kỷ cho biết bản thân không ngại học hỏi và luôn sẵn sàng tiếp cận những công nghệ mới, tuy nhiên thách thức lớn nhất vẫn là khả năng tiếp cận công nghệ của người dân.

"Hiện rào cản lớn nhất là tiếp cận công nghệ của người dân. Tại xã Hòa Phú, tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao nên việc hướng dẫn chuyển đổi số, sử dụng ứng dụng hay dịch vụ công trực tuyến gặp nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ và kỹ năng thao tác. Tuy nhiên, người trẻ chúng tôi luôn sẵn sàng học hỏi, bồi dưỡng thêm bất cứ kỹ năng nào mà xã và nhân dân cần. Chúng tôi sẽ sử dụng lợi thế rành công nghệ của mình để bù đắp những khoảng trống mà người dân đang thiếu", anh Thế Kỷ bộc bạch.

Trải nghiệm dịch vụ tại xã Hòa Phú, anh Nguyễn Duy Bảo (32 tuổi) cho biết sự thay đổi sau sáp nhập là rất rõ rệt. "Trước đây, mỗi lần làm giấy tờ, tôi phải mất rất nhiều thời gian chờ đợi; nay thủ tục được hướng dẫn cụ thể, giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt, việc có máy đánh giá ngay tại bàn giúp người dân có thể phản ánh trực tiếp thái độ phục vụ của cán bộ", anh Bảo chia sẻ.

Chuyển đổi số trong hành chính công tại Đắk Lắk không chỉ dừng ở việc đầu tư thiết bị hay phần mềm, mà là sự thay đổi từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ thụ động sang chủ động. Khi công nghệ kết hợp với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trẻ, bộ máy hành chính cơ sở ngày càng minh bạch, hiệu quả và gần gũi hơn. Từ những chuyển biến cụ thể đó, xã Hòa Phú đang cho thấy hướng đi đúng: lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo, với lực lượng cán bộ trẻ đóng vai trò tiên phong trong xây dựng nền hành chính phục vụ, nhân văn. (còn tiếp)