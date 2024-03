Thủ tướng: 'Động lực bắt nguồn từ sự đổi mới'

Chiều 11.3, tại thủ đô Wellington, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Victoria Wellington.

GS John Allen, Hiệu trưởng Đại học Victoria, chào đón Thủ tướng đến thăm trường NHẬT BẮC

Mở đầu bài phát biểu bằng dẫn câu ngạn ngữ của người Maori: "Để nuôi dạy một đứa trẻ thành người cần đến công sức của cả buôn làng. Để một người thành công, cần sự nỗ lực của cả cộng đồng", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, người Việt Nam cũng có câu tương tự: "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

Từ ngữ cảnh này, Thủ tướng muốn nói rằng, hai quốc gia có những nét tương đồng, đều có nền tảng nông nghiệp vững mạnh, vừa tích cực hội nhập quốc tế, vừa chia sẻ nhiều giá trị chung (coi trọng việc duy trì bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao tính cộng đồng, sự đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái).

Thủ tướng nêu rõ, đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand lên một tầm cao mới là quan điểm đã được thống nhất giữa hai Thủ tướng trong cuộc hội đàm vừa kết thúc trước đó vài phút.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại học Victoria Wellington NHẬT BẮC

Chia sẻ về tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, dân tộc Việt Nam là dân tộc chịu nhiều đau thương, mất mát nhất do chiến tranh gây ra kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Vì vậy, Việt Nam hơn ai hết hiểu rõ giá trị của hòa bình, rất yêu chuộng hòa bình, không muốn nơi nào có chiến tranh và luôn mong muốn cùng cộng đồng quốc tế gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột và thúc đẩy phát triển bền vững.

"Hòa bình, ổn định là tài sản chung vô giá, là điều kiện cần để cho phát triển, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân, không có ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nhìn nhận. Từ bài học kinh nghiệm của Việt Nam, Thủ tướng đúc kết: Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp.

Nói về tầm nhìn của mối quan hệ Việt Nam - New Zealand, Thủ tướng khẳng định, New Zealand là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực và là một trong số ít các đối tác chiến lược của Việt Nam trên toàn cầu.

Thủ tướng chụp ảnh kỷ niệm cùng các sinh viên Việt Nam tại Đại học Victoria Wellington NHẬT BẮC

Hai bên chia sẻ nhiều nhận thức và giá trị chung (giá trị văn hóa và khát vọng chung về hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển) trên nền tảng vững chắc của những kết nối nhân dân bền chặt (cộng đồng hơn 15.000 người Việt Nam đang tích cực đóng góp vào sự thịnh vượng của New Zealand; 6.000 du học sinh, lao động).

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để New Zealand tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN và với các nước thành viên ASEAN, nhất là trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand giai đoạn 2024 - 2027; mong New Zealand giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương và các tổ chức quốc tế tại khu vực này.

"Với nền tảng vững chắc của lợi ích chung, sự đồng lòng và quyết tâm của chính phủ và nhân dân hai nước, chúng tôi tin tưởng rằng, tương lai mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand sẽ ngày càng tươi sáng. Việt Nam sẽ nỗ lực làm hết sức mình để quan hệ hai nước chúng ta hướng tới một tầm cao mới, góp phần giúp mỗi nước giữ vững độc lập, chủ quyền, hòa bình và phát triển, lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới", Thủ tướng kết thúc bài phát biểu.