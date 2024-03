Thủ tướng New Zealand: 'Việt Nam đã trở thành một con rồng'

Sáng 11.3, theo giờ địa phương, tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm "đặc biệt".

"Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Chính phủ và nhân dân New Zealand đã tạo thuận lợi cho gần 15.000 người, trong đó có 6.000 sinh viên và lao động đang sinh sống, làm việc, học tập và phát triển tại đất nước New Zealand tươi đẹp", Thủ tướng Phạm Minh Chính mở đầu bài phát biểu.

Hai Thủ tướng tại buổi họp báo chung sau hội đàm NHẬT BẮC

Thủ tướng cho biết, ông và người đồng cấp New Zealand "vừa có cuộc hội đàm rất đặc biệt, rất thành công, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand đang phát triển hiệu quả". Thủ tướng khái quát mối quan hệ giữa hai nước sau cuộc hội đàm bằng ba cặp từ khóa: "ổn định và củng cố", "tăng cường và mở rộng", "tăng tốc và bứt phá".

Theo Thủ tướng, hai bên sẽ đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có tiếp xúc định kỳ giữa hai Thủ tướng và giữa các bộ trưởng. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã mời Thủ tướng Christopher Luxon cùng phu nhân thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên đặt mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỉ USD trong năm 2024 và sớm tăng gấp đôi đầu tư hai chiều thông qua các biện pháp phù hợp, trong đó có mở cửa thị trường và giảm rào cản thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi họp báo NHẬT BẮC

Việt Nam hoan nghênh đầu tư từ New Zealand trong các lĩnh vực, nhất là giáo dục - đào tạo, năng lượng tái tạo, mở rộng thị trường cho các sản phẩm hàng hóa của nhau, nhất là nông sản như nhãn, vải, chuối, hoa cắt cành, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao, nhân giống cây trồng, quản lý an toàn thực phẩm.

Tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng gia tăng tại khu vực, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, trao đổi thông tin tình báo, vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng cũng thông báo hai bên mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân dưới các hình thức phù hợp.

Ba lĩnh vực cần tăng tốc và bứt phá hợp tác, theo Thủ tướng, gồm: hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số…; hợp tác kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, nhất là về chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách, chuyển giao công nghệ; hợp tác lao động, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho lao động Việt Nam sang làm việc tại New Zealand; xây dựng khuôn khổ pháp lý và có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy và quản lý tốt lĩnh vực này.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu tại họp báo NHẬT BẮC

Tiếp lời người đồng cấp Việt Nam, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong các lĩnh vực để bảo đảm an toàn, an ninh và thúc đẩy giao thương trong khu vực.

Ông đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng trong hợp tác quốc tế của New Zealand. "Việt Nam đã trở thành một con rồng với sự phát triển vượt bậc, tăng trưởng cao mỗi năm", ông nói.

Trong 5 năm qua, kim ngạch giao thương hai chiều đã tăng đáng kể, tới 60%, người dân và doanh nghiệp New Zealand đã hưởng nhiều lợi ích qua hợp tác với các đối tác Việt Nam. Hai bên đặt mục tiêu cuối năm 2024, kim ngạch thương mại sẽ đạt 2 tỉ USD, cũng như hợp tác về các vấn đề phi thuế quan, hợp tác nông nghiệp, giáo dục và đặc biệt là du lịch.

Thủ tướng New Zealand khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường.