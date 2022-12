Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand

Tại cuộc tiếp ông Mike Cronin - Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác của Tập đoàn Fonterra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận kết quả hợp tác của tập đoàn với các doanh nghiệp của Việt Nam như Vinamilk, Nutifood trong cung cấp, phân phối sữa tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay giữa hai nước mới đạt mức gần 2 tỉ USD, đầu tư trực tiếp của New Zealand vào Việt Nam cũng vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Fonterra nghiên cứu triển khai đầu tư tại Việt Nam các trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa để cung cấp nguyên liệu đảm bảo chất lượng ngay tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng ngoài các khuôn khổ thương mại tự do mà hai nước đã ký kết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư, bảo đảm phát triển cạnh tranh lành mạnh.

Ông Mike Cronin đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn lâu dài tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Fonterra.

Tại cuộc tiếp Giám đốc điều hành Fiso Investment John Fiso và Giám đốc Công ty Viet River Holdings Nguyễn Trương Khoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh các doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp hai nước và trực tiếp đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một trong những mục tiêu của chuyến thăm chính thức New Zealand lần này là thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, trong đó hợp tác thương mại - đầu tư là trụ cột quan trọng.





Tại cuộc tiếp lãnh đạo Công ty RE/MAX, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng công ty cần chú trọng nghiên cứu thị trường hợp tác lao động, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, tham gia lĩnh vực thế mạnh là bất động sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, gặp đại diện tổ chức kết nối mạng lưới tri thức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và thông tin tại New Zealand (VietTechNZ), Chủ tịch Quốc hội ghi nhận một số đề xuất của VietTechNZ, đề nghị VietTechNZ tăng cường hỗ trợ kết nối hiệu quả cộng đồng người Việt trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở New Zealand, đồng thời thông qua Đại sứ quán, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều sáng kiến với tổ chức, hoạt động của cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam tại New Zealand, đóng góp cho quan hệ giữa hai nước.