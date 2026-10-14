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    Thực hư nhiều tuyến đường một chiều ở trung tâm TP.HCM sắp chuyển thành đường hai chiều

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc đường Trương Định, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ thành đường hai chiều, Sở Xây dựng TP.HCM đã lên tiếng.

    Ngày 14.10, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công nhà ga ST01 và đoạn đào hở CC1 (Bến Thành) thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là không chính xác.

    Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng từ nửa cuối tháng 10.2026, đường Phạm Hồng Thái sẽ tạm đóng đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Trương Định để phục vụ thi công metro số 2.

    Thông tin này còn đề cập việc dự kiến chuyển các tuyến đường Lý Tự Trọng, Trương Định và Nam Kỳ Khởi Nghĩa thành đường hai chiều từ giữa tháng 10.

    Thực hư chuyện đường Trương Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở TP.HCM sắp thành 2 chiều - Ảnh 1.

    CSGT điều tiết giao thông sau khi tổ chức đường Nguyễn Thị Minh Khai có thêm đoạn một chiều

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, thực tế phương án rào chắn trên đường Phạm Hồng Thái và các giao lộ lân cận do Ban Quản lý Đường sắt đô thị đề xuất vẫn đang được xem xét, chỉnh sửa.

    Việc điều chỉnh phương án nhằm bảo đảm phù hợp với hoạt động phân luồng xe buýt tại trạm trung chuyển Hàm Nghi.

    Dự kiến ngày 16.10, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để thống nhất ý kiến trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

    Thực hư chuyện đường Trương Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở TP.HCM sắp thành 2 chiều - Ảnh 2.

    Thông tin phân luồng chia sẻ trên mạng xã hội là không chính xác

    ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

    Đại diện Sở Xây dựng khẳng định, sau khi phương án chính thức được phê duyệt, đơn vị sẽ chủ động thông tin rộng rãi đến báo chí và người dân.

    Như vậy, đến ngày 14.10, phương án rào chắn, phân luồng giao thông phục vụ thi công nhà ga ST01 và đoạn đào hở CC1 (Bến Thành) vẫn chưa được quyết định chính thức. Các thông tin về thời điểm cấm đường và thay đổi chiều lưu thông đang lan truyền trên mạng xã hội chưa phải phương án được cơ quan chức năng phê duyệt.

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