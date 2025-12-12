Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Góc nhìn

Thức tỉnh và cảnh tỉnh

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
12/12/2025 10:00 GMT+7

Đan Mạch là đồng minh đầu tiên của Mỹ ở châu Âu công khai coi Mỹ là mối quan ngại tiềm tàng về an ninh.

Báo cáo vừa được công bố của các cơ quan tình báo Đan Mạch nhìn nhận Mỹ đã chuyển dịch từ đồng minh chiến lược với cam kết đảm bảo an ninh cho các đồng minh ở châu Âu, trong đó có Đan Mạch, sang thành mối quan ngại tiềm năng sâu sắc về an ninh.

Đan Mạch cảnh tỉnh về mối quan hệ với Mỹ và an ninh châu Âu - Ảnh 1.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen

Ảnh: REUTERS

Đan Mạch lâu nay thuộc những thành viên NATO ở châu Âu có mối quan hệ tốt đẹp truyền thống với Mỹ nhưng giờ nước này có cả lý do riêng lẫn chung để phải đi đầu trong việc công khai quan điểm nói trên. 

Lý do riêng là Tổng thống Mỹ Donald Trump để mắt tới đảo Greenland tự trị thuộc chủ quyền Đan Mạch. Ông Trump và cộng sự thậm chí còn công khai ý sẵn sàng dùng đến cả sức mạnh quân sự để thâu tóm hòn đảo. Cho nên báo cáo nói trên ghi rõ Đan Mạch hoài nghi lớn về cam kết của Mỹ về đảm bảo an ninh cho các đồng minh ở châu Âu, đồng thời cảnh báo "Mỹ sử dụng sức mạnh kinh tế như thuế quan, để áp đặt ý muốn của mình và không thể loại trừ việc Mỹ sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu, kể cả đối với các đồng minh".

Lý do chung là Tổng thống Trump thời gian vừa qua đã nhắm vào thể diện của các đồng minh châu Âu và gạt họ sang một bên trong chuyện quan hệ với Nga cũng như giải quyết cuộc chiến ở Ukraine, biến đồng minh chiến lược thành khách hàng và đứng ngoài những chuyện có tầm quan trọng sống còn đối với EU, NATO và Ukraine.

Động thái của Đan Mạch tạo tiền lệ ở châu Âu. Nó là sự thức tỉnh của Đan Mạch nhưng đồng thời còn là sự cảnh tỉnh các đồng minh khác ở châu Âu. Nó phản ánh thực trạng hiện tại của mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh châu Âu. 

Xem thêm bình luận