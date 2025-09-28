Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó bão số 10

Ngày 28.9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940 gửi các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, đơn vị sự nghiệp Trung ương và các ủy viên Trung ương Đảng về việc ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Bão số 10 (Bualoi) áp sát, TP.Huế bắt đầu mưa lớn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công văn nêu rõ, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 28.10, bão số 10 ở vùng ven biển Quảng Trị - TP.Đà Nẵng, cách TP.Huế khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ, vào đất liền, gây gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14, mưa lớn từ 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm, thủy triều dâng cao từ 1 - 1,5 m, trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng trong các ngày 28 - 30.9 và các ngày sau.

Nguy cơ rất cao gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá; đe dọa các tuyến đê trực diện biển, an toàn của các hồ chứa nước.

Bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm.

Trước tình hình trên, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hàng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hàng ngày).

Thường trực Ban Bí thư cũng giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hàng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

Bão số 10 đang di chuyển chậm lại trước khi đổ bộ vào đất liền từ Thanh Hóa - Quảng Trị ẢNH: WINDY

Trước đó, theo thông tin Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 11 giờ hôm nay, tâm bão số 10 ở vị trí vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc và 108,8 độ kinh đông, cách TP.Huế khoảng 125 km về phía đông đông bắc, cách phía bắc Quảng Trị khoảng 240 km về phía nam đông nam.

So với sáng sớm nay, bão số 10 đã di chuyển chậm lại trước khi đổ bộ vào đất liền. Dự báo khoảng 16 giờ hôm nay, tâm bão số 10 ở trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, gió mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng bão số 10, dự báo từ trưa nay 28.9, gió trên đất liền Thanh Hóa - bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 12, giật 14 và gió mạnh nhất kéo dài từ chiều tối đến hết đêm nay 28.9. Dự báo sau khi đổ bộ, bão số 10 sẽ có thời gian hoạt động trên đất liền kéo dài từ 6 - 8 tiếng.