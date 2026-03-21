Tỉ phú Elon Musk thua kiện, có thể phải trả hàng tỉ USD

Khánh An
21/03/2026 09:08 GMT+7

Bồi thẩm đoàn kết luận rằng hai dòng tweet được đăng tải vào tháng 5.2022 bởi tỉ phú Musk chứa những tuyên bố sai sự thật, dẫn đến sự sụt giảm giá cổ phiếu của Twitter trước khi ông mua lại mạng xã hội này vào tháng 10.2022.

ẢNH: REUTERS

Bồi thẩm đoàn liên bang ở California (Mỹ) ngày 21.3 phán quyết rằng tỉ phú Elon Musk đã lừa dối các cổ đông của Twitter, khiến giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh khi ông chuẩn bị mua lại nó với giá 44 tỉ USD.

Phán quyết trong vụ kiện tập thể về chứng khoán này có nghĩa là ông Musk - người giàu nhất thế giới - có thể bị buộc phải trả hàng tỉ USD, theo AFP dẫn mức thiệt hại được bồi thẩm đoàn tính toán.

Vài phút sau khi phán quyết được công bố, các luật sư của doanh nhân này cho biết thân chủ của họ sẽ kháng cáo.

Sau phiên tòa kéo dài ba tuần tại tòa án liên bang San Francisco (California) - bao gồm cả lời khai trực tiếp của ông Musk - bồi thẩm đoàn đã phán quyết rằng hai dòng tweet được vị tỉ phú đăng tải vào tháng 5.2022 chứa những tuyên bố sai sự thật, dẫn đến sự sụt giảm giá cổ phiếu của Twitter.

Nhà đầu tư Giuseppe Pampena đã đệ đơn kiện thay mặt cho những người đã bán cổ phiếu Twitter trong khoảng thời gian từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 10.2022. Ông Musk đã mua lại nền tảng mạng xã hội này vào cuối tháng 10.2022 và sau đó đổi tên thành X.

Theo phán quyết, bồi thẩm đoàn đã nhất trí rằng ông Musk đã vi phạm một quy định về chứng khoán liên quan việc cấm đưa ra những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu nhầm làm giảm giá cổ phiếu, trong trường hợp này là của Twitter.

Ông Elon Musk bỏ xa giới tỉ phú, lập đỉnh tài sản mới

Tỉ phú Musk, người xuất hiện trên X rất thường xuyên, đã không phản hồi ngay lập tức về phán quyết.

Theo tạp chí Forbes ngày 21.3, tỉ phú Musk - ông chủ của Tesla và SpaceX - hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 814,2 tỉ USD, vượt xa người xếp thứ hai là tỉ phú Larry Page với tài sản 247,9 tỉ USD.

