Tiệm cá lóc nướng huy động 30 người phục vụ, bán vèo 3.000 con trong buổi sáng vía thần tài

Đường Tân Kỳ Tân Quý (Q.Tân Phú, TP.HCM) đông nghịt sáng ngày 10.2 tức ngày mùng 10 tháng Giêng – ngày vía thần tài theo quan niệm dân gian.

Theo phong tục, những vật lễ được dâng cúng ngày vía Thần tài thường là các món mặn như thịt heo, vịt quay, cua, trứng và tất nhiên là không thể thiếu cá lóc nướng.

Đứng từ đầu phố đã ngửi thấy mùi thơm lừng từ các bếp nướng cá lóc để phục vụ nhu cầu người dân cúng lễ đầu năm.

Năm nay sức mua bất ngờ tăng cao so với kỳ vọng của người bán, lượng khách lớn đổ về các cửa hàng bán cá lóc nướng liên tục từ khoảng 7 giờ sáng khiến giao thông đi lại có phần khó khăn.

Nhà anh Bảy (chủ tiệm cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý) chuẩn bị gần 3.000 con cá, kêu gọi con cháu trong nhà đến 30 người để phục vụ ngày hôm nay nhưng vẫn sợ không kịp.

Bàn tay thoăn thoắt liên tục nướng, đảo những mẻ cá đã được chuẩn bị sẵn trong tâm trạng mừng vui, vì chỉ mới khoảng 8-9 giờ sáng, lượng cá gần 3000 con của anh Bảy đã bán gần hết trong khi lượng khách đổ về vẫn còn rất đông.





"Nói chung vẫn đông đúc, tấp nập như ngày thường, lúc đầu mình sợ tưởng dịch bệnh năm nay người ta ngại đi tụ họp đông đúc, nhưng giờ ở thành phố mình đã dần ổn định, bà con vẫn đi mua cúng bình thường, vẫn đông như thường", anh Bảy chia sẻ.

Đường Tân Kỳ Tân Quý có những tiệm bán cá lóc đã hoạt động đến hơn chục năm, là con phố cá lóc nướng lớn nhất TP.HCM, mỗi năm tại đây cung cấp hàng chục tấn cá lóc cho người dân dịp vía thần tài. Năm nay, giá cá lóc có phần tăng nhẹ so với năm trước. Tuy nhiên tâm lý người dân mua hàng để dâng lên bàn cúng vẫn thoải mái, không khí mua bán vẫn rất tấp nập. Dù các tiệm lớn đã huy động hết nhân lực để phục vụ nhưng do lượng khách đông, người mua vẫn phải xếp hàng chờ. Nhiều người đến mua lần đầu thấy may mắn vì có thể mua được hàng.

"Nói chung mình cũng biết là không khí hôm nay nó sẽ nhộn nhịp, vui vẻ rồi nhưng mà mình không ngờ là mình có thể chen vô đây mình mua được, tại lúc đầu nghĩ là sẽ rất là đông, đông hơn bây giờ", anh Hùng (ngụ Q.3) cho hay.

Trong khi các tiệm lớn và có thương hiệu bán chạy và dự kiến sẽ sớm hết hàng trong buổi sáng, các địa điểm bán nhỏ lẻ có phần vắng khách hơn. Tuy nhiên, lượng khách đổ về khu vực này vẫn khá lớn, tiểu thương vẫn rất lạc quan sẽ bán hết hàng trong hôm nay.