Tiệm sách cũ ở Nha Trang từng có 300 lượt khách mỗi ngày, giờ ra sao?

Nép mình tại số 93 Trần Quý Cáp, phường Nha Trang (Khánh Hòa), tiệm sách cũ của chị Nguyễn Trần Xuân Tiến (34 tuổi) hơn 20 năm qua vẫn lặng lẽ lưu giữ hàng nghìn đầu sách nhuốm màu thời gian.

Giữa thời đại của màn hình cảm ứng, tiệm sách cũ của chị Tiến trở thành "trạm dừng ký ức", nơi nhiều người tìm lại những trang sách tuổi học trò và ký ức thanh xuân tưởng đã lãng quên. Không có bảng hiệu nổi bật hay cách bài trí cầu kỳ, những giá sách cũ phủ kín từ tầng trệt lên gác, len theo từng bậc cầu thang.

Ở tiệm sách cũ tại số 93 Trần Quý Cáp, phường Nha Trang (Khánh Hòa), những giá sách phủ kín từ tầng trệt lên gác, sách được xếp dọc theo từng bậc cầu thang ẢNH: VĂN CHIẾN

Mùi giấy đã ngả màu theo năm tháng hòa trong không gian tĩnh lặng khiến nhiều người vừa bước qua cánh cửa đã có cảm giác như thời gian chậm lại, đưa họ trở về một phần ký ức của tuổi học trò.

Từng là "điểm hẹn" của người mê sách ở Nha Trang

Ít ai biết rằng trước khi trở thành nơi bán sách cũ, căn nhà này từng là một trong những địa chỉ cho thuê sách quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ở Nha Trang.

Mẹ chị Tiến là bà Trần Thị Tí đã có 16 năm gắn bó với nghề cho thuê sách. Từ vài cuốn sách trong gia đình, bà dần gây dựng thành một tiệm sách quen thuộc của người yêu sách địa phương.

Nhắc lại quãng thời gian sôi động ấy, bà Tí vẫn không giấu được xúc động. "Hồi đó khởi nghiệp dễ lắm, từ vài cuốn sách trong nhà rồi gây dựng dần lên. Ngày xưa làm gì có điện thoại thông minh, nhu cầu đọc sách lớn lắm. Mỗi ngày có tới 200 - 300 lượt người đến thuê sách. Giá thuê chỉ bằng một phần mười, thậm chí một phần ba mươi giá bìa, nhưng vui lắm", bà Tí nhớ lại.

Bà Trần Thị Tí vẫn nâng niu những cuốn sách đã đồng hành cùng mình suốt hơn 20 năm ẢNH: VĂN CHIẾN

Khi ấy, những cuốn tiểu thuyết, truyện tranh hay sách tham khảo là món ăn tinh thần của nhiều học sinh. Tiệm sách cũng là nguồn thu nhập giúp người phụ nữ tần tảo nuôi các con trưởng thành.

Với nhiều người dân địa phương, đây từng là điểm dừng chân quen thuộc sau mỗi buổi tan trường, nơi những cuốn sách được chuyền tay, nuôi dưỡng niềm say mê đọc và mở ra cả một thế giới tri thức.

Giữ một góc ký ức giữa thời đại số

Sự phát triển của internet và điện thoại thông minh dần thay đổi thói quen đọc sách. Nhiều tiệm cho thuê sách ở Nha Trang lần lượt đóng cửa. Gia đình bà Tí cũng chuyển sang bán sách cũ với giá bình dân để duy trì tiệm.

Những năm gần đây, khách tìm đến không còn đông như trước. Phần lớn là người sưu tầm sách cũ, phụ huynh tìm sách tham khảo hoặc những người từng học tập, sinh sống ở Nha Trang muốn tìm lại những đầu sách gắn với tuổi học trò.

Đã có lúc gia đình tính thanh lý toàn bộ số sách để lấy lại không gian sinh hoạt. Thế nhưng, nhờ căn nhà còn đủ rộng, những giá sách vẫn được giữ lại.

Những kệ gỗ chất đầy sách cũ như lưu giữ cả một phần ký ức và văn hóa đọc của nhiều thế hệ người yêu sách ở Nha Trang ẢNH: VĂN CHIẾN

Tiếp nối công việc của mẹ, chị Tiến xem việc duy trì tiệm sách cũ không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ những cuốn sách đã đồng hành với gia đình suốt hơn hai thập niên.

"Mỗi lần có người tìm đúng cuốn sách mình cần hoặc vui mừng vì gặp lại một đầu sách tưởng đã thất lạc từ lâu, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục giữ tiệm. Đó là niềm vui mà việc kinh doanh thông thường khó có được", chị Tiến chia sẻ.

Cùng chung suy nghĩ với con gái, bà Tí bộc bạch: "Sách bây giờ không giữ để kinh doanh nữa. Ai cần thì cô bán rẻ, có đoàn từ thiện đến xin hoặc mua gửi lên vùng cao thì cô gom lại. Chỉ mong sách đến đúng người cần và tiếp tục sứ mệnh của mình, chứ để nằm mãi thì tiếc lắm".

Nơi nhiều người tìm lại tuổi học trò

Không ít khách quen sau nhiều năm rời Nha Trang vẫn tìm về căn nhà nhỏ trên đường Trần Quý Cáp. Có người ghé mua sách, có người chỉ muốn đứng lặng giữa những giá sách cũ để tìm lại cảm giác của những ngày còn cắp sách đến trường.

"Gần 20 năm rồi tôi mới quay lại tiệm sách này. Lần này tôi ghé tìm vài cuốn sách tham khảo cũ theo lời nhờ của những người bạn từng học ở Nha Trang. Bước vào đây, mọi thứ gần như đưa tôi trở về những năm tháng học sinh", anh Cao Đăng Phú (một khách đến mua sách) chia sẻ.

Tiệm sách cũ của chị Nguyễn Trần Xuân Tiến là điểm hẹn của nhiều độc giả quen thuộc, nơi họ tìm lại những cuốn sách gắn với ký ức của một thời mê đọc

ẢNH: VĂN CHIẾN

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều tiệm sách cũ dần khép cửa trước sự thay đổi của thời đại, tiệm sách cũ ở Nha Trang vẫn lặng lẽ sáng đèn mỗi ngày. Nơi ấy không chỉ bán những cuốn sách cũ với giá bình dân mà còn gìn giữ một phần ký ức của nhiều thế hệ, để mỗi người ghé lại đều có thể tìm thấy một cuốn sách quen thuộc và gặp lại chính mình của những năm tháng thanh xuân.