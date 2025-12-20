Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tiến triển mới tại Trung Đông

Thụy Miên
Thụy Miên
20/12/2025 05:01 GMT+7

Vòng đàm phán mới về Dải Gaza bắt đầu tại TP.Miami (bang Florida, Mỹ) hôm 19.12 (giờ địa phương), trong khi đã có dấu hiệu tích cực về vấn đề giải giáp Hezbollah ở Li Băng.

Theo quan chức Mỹ, mục tiêu của vòng đàm phán mới tại Mỹ là nhằm thúc đẩy giai đoạn kế tiếp của lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Vòng đàm phán mới cho Gaza

Cuộc gặp tại Miami diễn ra giữa Trưởng phái đoàn Mỹ Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, và các quan chức cấp cao đến từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, theo AFP dẫn thông tin từ một quan chức Nhà Trắng. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ngoại trưởng Hakan Fidan đại diện cho Ankara tại cuộc thương thuyết này.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có thể kéo dài được bao lâu

Vòng đàm phán mới được tổ chức tại Mỹ trong bối cảnh lo ngại rằng các nỗ lực tiến tới giai đoạn thứ hai của thỏa thuận Gaza đang bị đình trệ. Theo thỏa thuận, giai đoạn 2 lẽ ra chứng kiến Israel rút quân khỏi Gaza, một chính quyền lâm thời sẽ thay thế Hamas quản lý vùng lãnh thổ, và một lực lượng quốc tế sẽ được triển khai tại đây.

Thế nhưng, tiến trình triển khai giai đoạn này của thỏa thuận đang diễn ra vô cùng chậm chạp. Còn lệnh ngừng bắn vẫn rất mong manh do cả Israel lẫn Hamas đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm, trong khi phía các nhà trung gian lo ngại rằng cả Israel và Hamas đều đang trì hoãn tiến trình này.

Tiến triển Trung Đông mới nhất về Dải Gaza và giải giáp Hezbollah tại Li Băng - Ảnh 1.

Dải Gaza đang chờ tín hiệu của giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas

ẢNH: AP

Israel cuối tuần qua tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất vũ khí của nhánh quân sự của Hamas ở Dải Gaza. Đây là động thái buộc Tổng thống Trump phải lên tiếng cảnh báo lệnh ngừng bắn có nguy cơ bị đe dọa. Trong một diễn biến mới, chủ nhân Nhà Trắng cho hay Thủ tướng Benjamin Netanyahu có lẽ sẽ đến thăm ông trong thời gian ông Trump trải qua lễ Giáng sinh ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Axios đưa tin.

Thông tin về tiến trình giải giáp Hezbollah

Trong một diễn biến khác ở Trung Đông, tại cuộc gặp với các phái bộ quốc tế ở Paris (Pháp) hôm 18.12, Tư lệnh quân đội Li Băng Rodolphe Haykal đồng ý lập hồ sơ về tiến trình giải giáp Hezbollah. Thông tin này đã được Bộ Ngoại giao Pháp công bố, trong bối cảnh Beirut tìm cách chặn đứng nguy cơ Israel mở rộng các cuộc tấn công ở Li Băng, theo AFP.

Cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã kéo dài hơn 1 năm kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza bùng phát hồi tháng 10.2023. Lệnh ngừng bắn vào tháng 11.2024 được kỳ vọng chấm dứt các hành động thù địch, nhưng Israel vẫn tiếp tục không kích, dựa trên cáo buộc rằng Hezbollah đang tìm cách tái vũ trang.

Lo ngại trước nguy cơ leo thang và đối mặt áp lực ngoại giao từ Mỹ, Li Băng thông qua kế hoạch yêu cầu quân đội nước này đến hết năm nay phải hoàn tất việc giải giáp Hezbollah ở khu vực phía nam sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km. Tuy nhiên, Israel tỏ ra hoài nghi về hiệu quả triển khai của quân đội Li Băng, và bản thân Hezbollah liên tục khước từ những lời kêu gọi giao nộp vũ khí.

Trong bối cảnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux nói rằng cuộc họp ở Paris hôm 18.12 chứng kiến tiến triển trong việc thi hành kế hoạch theo đúng hướng. Ông Confavreux cho hay nhiệm vụ của Pháp là hỗ trợ Li Băng hoàn tất nhiệm vụ giải giáp Hezbollah vào ngày 31.12.

Nguy cơ xung đột leo thang ở Yemen

Tờ The Guardian hôm qua đưa tin có đến 20.000 tay súng nhận được sự hậu thuẫn của Ả Rập Xê Út đang tập trung dọc biên giới Yemen. Trong khi đó, lực lượng ly khai mang tên Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC), được UAE hỗ trợ, đối mặt sức ép gia tăng buộc phải rút lui khỏi những vùng lãnh thổ rộng lớn vừa đoạt được trong tháng qua. STC đang tận dụng đà tiến quân để thúc đẩy yêu sách đưa Yemen quay trở lại mô hình hai nhà nước Bắc và Nam như trước năm 1990. Tổng thư ký LHQ António Guterres cảnh báo nguy cơ Yemen tái bùng phát giao tranh trên diện rộng có thể kích hoạt hiệu ứng lan rộng khắp biển Đỏ, Vịnh Aden và Sừng châu Phi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
