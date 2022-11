Tiểu đường: 7 triệu chứng thầm lặng dễ nhầm với bệnh khác

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết khoảng 422 triệu người trên toàn thế giới mắc bệnh tiểu đường; trong 3 thập niên qua, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 đã tăng lên đáng kể ở các quốc gia thuộc mọi mức thu nhập.

Theo báo cáo của WHO, từ năm 2000 đến 2019, tỷ lệ tử vong do bệnh tiểu đường theo độ tuổi đã tăng 3% và riêng năm 2019 ước tính có khoảng 2 triệu ca tử vong do bệnh tiểu đường.

1. Nhận biết triệu chứng là rất cần thiết để kiểm soát bệnh

Việc nhận biết các triệu chứng bệnh tiểu đường để được hỗ trợ y tế kịp thời là vô cùng quan trọng.

Bệnh tiểu đường loại 2 là loại phổ biến nhất, hầu hết các trường hợp của dạng bệnh tiểu đường này là do không hoạt động thể chất và trọng lượng cơ thể dư thừa.

Các triệu chứng của bệnh tiểu đường hầu hết là thầm lặng và tinh tế đến mức mọi người thường nhầm nó với một thứ gì khác.

Theo thói quen sinh hoạt của bạn, bạn phải luôn chú ý đến bất kỳ loại bất thường nào xảy ra trong cơ thể mình, theo Times of India.

2. Da cổ sẫm màu và dày

Một trong những triệu chứng bất thường và ít liên quan nhất của bệnh tiểu đường là bóng tối quanh vùng cổ.

Sự bất thường này ở da cổ hầu hết trông giống như những mảng da sẫm màu và dày, chủ yếu xuất hiện ở các nếp gấp trên da.

Vùng da quanh cổ sẽ có cảm giác khác và đôi khi mềm mượt như nhung.

Về mặt y tế, điều này được gọi là acanthosis nigricans.

3. Nhiễm trùng lặp đi lặp lại

Một dấu hiệu khác của bệnh tiểu đường là nhiễm trùng tái phát.

Bệnh tiểu đường làm tổn thương hệ thống miễn dịch của cơ thể và khiến nó dễ bị nhiễm trùng.

Một bệnh nhân tiểu đường dễ bị nhiễm trùng âm đạo, nhiễm trùng nấm men, nhiễm trùng bàng quang và nhiễm trùng da.

Nếu bạn bị nhiễm trùng muộn, hãy đi xét nghiệm máu.





4. Thay đổi về tầm nhìn

Sự thay đổi thường xuyên và lớn về thị lực có thể là một trong những dấu hiệu lớn nhất của bệnh tiểu đường.

Những người đã có vấn đề về thị lực có thể không thấy lạ, nhưng nếu thị lực của bạn thay đổi với tốc độ nhanh hơn thì hãy kiểm tra lượng đường trong máu.

Không chỉ các vấn đề về thị lực, một số biến chứng khác có thể xảy ra do bệnh tiểu đường. Nó có thể làm cho mắt bạn bị khô, hoặc có thể làm cho tầm nhìn của bạn bị mờ.

5. Rối loạn chức năng tình dục

Do lượng đường trong máu cao, các mạch máu dẫn máu đến dương vật bị tổn thương. Ở phụ nữ, bệnh tiểu đường làm giảm khả năng bôi trơn và hưng phấn tình dục.

Nếu bạn đang trong độ tuổi hoạt động tình dục và nhận thấy những thay đổi trong mô hình hoạt động tình dục của mình, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ và kiểm tra lượng đường trong máu.

6. Tâm trạng không tốt

Khó chịu và tâm trạng không tốt có liên quan đến bệnh tiểu đường. Tâm trạng có thể thay đổi khi lượng đường trong máu thấp và lượng đường trong máu cao.

Điều này có thể khiến bạn cáu kỉnh, bối rối và đôi khi bạn không còn là chính mình nữa. Nếu bạn cảm thấy có sự thay đổi trong thói quen của mình hoặc nếu người khác chỉ ra điều đó cho bạn, hãy kiểm tra lượng đường trong máu.

7. Giảm cân

Giảm cân không rõ nguyên nhân có thể liên quan đến một số bệnh.

Tuy nhiên, nếu trong gia đình bạn có người mắc bệnh tiểu đường, thì bạn nên kiểm tra mức đường huyết nếu nhận thấy cân nặng giảm mạnh.

Trong bệnh tiểu đường, các tế bào cơ thể không nhận được glucose để tạo năng lượng, do đó chúng đốt cháy chất béo và khối lượng cơ bắp của bạn, dẫn đến giảm cân, theo Times of India.

8. Ngứa và bong tróc da

Do bệnh tiểu đường, các mạch máu bị tổn thương dẫn đến việc lưu thông máu đến các chi khác nhau bị hạn chế.

Điều này có thể dẫn đến khô da, cuối cùng dẫn đến ngứa và bong tróc.