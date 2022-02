Tin tức Covid-19 TP.HCM sáng 5.2: Chàng trai 140 kg chiến thắng Covid-19 ngoạn mục

Ngày 5.2, tin từ Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 cho biết, nam bệnh nhân V.Q.D (29 tuổi) cân nặng 140 kg, mắc Covid-19 kèm bệnh nền đái tháo đường đã được tập thể bác sĩ cứu sống ngoạn mục sau 84 ngày điều trị với kỹ thuật ECMO.

Vừa nhập viện đã rơi vào nguy kịch

Theo đó, ngày 10.11.2021, Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 tiếp nhận bệnh nhân V.Q.D viêm phổi do Covid-19, suy hô hấp nặng.

Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường type 2 mới phát hiện, béo phì độ 3 (theo phân độ Tổ chức Y tế thế giới) với cân nặng 140 kg và chỉ số khối cơ thể (BMI) đến 48 kg/m2.

Đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng nhanh vì hiện tượng tăng viêm quá mức trong Covid-19 (bão cytokine), bệnh nhân được theo dõi hồi sức liên tục, hội chẩn hội đồng chuyên môn và sử dụng kháng thể đơn dòng Tocilizumab ngay lập tức.

Tuy nhiên ở thời điểm 18 giờ sau nhập viện, bệnh nhân diễn tiến hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, phải can thiệp đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn. Tình trạng suy hô hấp diễn tiến nhanh, trên bệnh nhân béo phì nặng và tiên lượng can thiệp thủ thuật phức tạp, các chuyên gia hồi sức Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 đã can thiệp thành công với kỹ thuật ECMO (ô xy hoá máu màng ngoài cơ thể) trong hơn 3 giờ. Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục diễn tiến suy đa cơ quan do bão cytokine, các chuyên gia hồi sức tiến hành vừa lọc máu hấp phụ, vừa duy trì ECMO để đảm bảo chức năng các cơ quan của cơ thể bệnh nhân sống còn.

Sau 1 tuần hồi sức tích cực với kỹ thuật cao, bệnh nhân bắt đầu hồi phục và ổn định dần, tuy nhiên, tổn thương phổi do Covid-19 tiến triển nặng (đông đặc đến 80% thể tích phổi), bệnh nhân phải hoàn toàn phụ thuộc vào ECMO.

84 ngày khó khăn





Bác sĩ Giang Minh Nhật, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1 (ICU 1), Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 cho biết, suốt gần 3 tháng (84 ngày) can thiệp ECMO, có những thời điểm tổn thương phổi diễn tiến nặng đến mức mặc dù được hỗ trợ ECMO hoàn toàn, ô xy hoá máu bệnh nhân vẫn không đủ đảm bảo, thậm chí đe doạ tử vong. Các buổi hội chẩn liên chuyên khoa hồi sức tích cực - dinh dưỡng lâm sàng - dược lâm sàng - hô hấp - vật lý trị liệu được thực hiện hằng tuần để đưa ra chiến lược điều trị và chăm sóc phù hợp ở từng thời điểm, đáp ứng với những diễn biến lâm sàng phức tạp của bệnh nhân.

Tất cả thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế hiện đại nhất được bệnh viện huy động nhằm hỗ trợ hồi sức chuyên sâu tối ưu nhất.

Xác định đây là một trường hợp bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ và điều dưỡng khoa ICU 1 quyết tâm cứu bệnh nhân, mặc dù hy vọng khá mong manh.

Với nỗ lực không mệt mỏi của y bác sĩ, "kỳ tích" đã xảy ra. 84 ngày thở máy xâm lấn và can thiệp ECMO phức tạp với nhiều biến chứng liên quan béo phì bệnh lý và viêm phổi Covid-19 nặng, chức năng phổi bệnh nhân bắt đầu hồi phục, bệnh nhân được cai máy thở vào ngày 23.1.2022.

Mặc dù không còn thở máy xâm lấn, bệnh nhân vẫn phải được hỗ trợ hô hấp bằng ô xy lưu lượng cao (HFNC) vì tổn thương phổi bệnh nhân vẫn còn chiếm 50% toàn bộ thể tích phổi.

Lúc này, các chuyên gia vật lý trị liệu và dinh dưỡng lâm sàng bắt đầu đưa ra chiến lược phục hồi chức năng hô hấp - vận động và dinh dưỡng tăng cường, với mục tiêu đưa bệnh nhân tái hòa nhập cuộc sống bình thường càng nhanh càng tốt. Bệnh nhân chỉ cần hỗ trợ ô xy lưu lượng thấp sau 84 ngày, các vùng xẹp phổi và đông đặc trên X-quang cải thiện đáng kể.

Lãnh đạo Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 đánh giá đây là một trong những trường hợp bệnh nhân viêm phổi Covid-19 có cân nặng hiếm gặp (140 kg) tại Việt Nam, với thời gian duy trì ECMO dài nhất tính đến thời điểm hiện tại (84 ngày).

Sau khi thoát cửa tử, bệnh nhân 28 tuổi tâm sự với bác sĩ: “Em biết tình trạng hiện tại của em đã là một kỳ tích, em cảm ơn tất cả các anh chị đã chăm sóc em trong thời gian qua rất nhiều”.