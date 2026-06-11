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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
11/06/2026 05:57 GMT+7

Tin tức Giá vàng lao dốc không phanh; Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đảm bảo cân bằng đề thi giữa các môn; Lễ khai mạc World Cup 2026: 3 sắc màu đậm chất Bắc Mỹ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.6.2026.

Giá vàng lao dốc không phanh

Giá vàng liên tiếp sập mạnh khiến người mua với giá nào từ đầu năm đến nay cũng đều thua lỗ nặng nề. Mua đầu ngày, cuối ngày lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.6.2026 - Ảnh 1.

Giá vàng liên tục giảm và có khả năng chưa dừng lại

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đảm bảo cân bằng đề thi giữa các môn

Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập địa giới hành chính, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.6.2026 - Ảnh 2.

Sáng nay 11.6, thí sinh cả nước chính thức thi môn đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ khai mạc World Cup 2026: 3 sắc màu đậm chất Bắc Mỹ

Mexico là quốc gia đầu tiên tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân Estadio Azteca có sức chứa 87.523 chỗ ngồi. Thời gian diễn ra dự kiến khoảng 90 phút (0 giờ 30 ngày 12.6) trước khi trận đấu mở màn giữa Mexico gặp Nam Phi diễn ra.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.6.2026 - Ảnh 3.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) và ca sĩ Shakira tại buổi giới thiệu bài hát chính thức cùng lễ khai mạc World Cup 2026

ẢNH: AFP

 

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