Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.6.2026

Giá vàng lao dốc không phanh
Giá vàng liên tiếp sập mạnh khiến người mua với giá nào từ đầu năm đến nay cũng đều thua lỗ nặng nề. Mua đầu ngày, cuối ngày lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng.
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đảm bảo cân bằng đề thi giữa các môn
Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập địa giới hành chính, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố.
Lễ khai mạc World Cup 2026: 3 sắc màu đậm chất Bắc Mỹ
Mexico là quốc gia đầu tiên tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân Estadio Azteca có sức chứa 87.523 chỗ ngồi. Thời gian diễn ra dự kiến khoảng 90 phút (0 giờ 30 ngày 12.6) trước khi trận đấu mở màn giữa Mexico gặp Nam Phi diễn ra.
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